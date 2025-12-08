El vuelo de los F-16 visto desde el interior de la cabina del avión: potencia, precisión y una experiencia única por el cielo de Buenos Aires

Por el cielo de la Ciudad de Buenos Aires: así se vuela desde la cabina de un avión de combate F16

Volar un F-16 no es simplemente pilotear un avión de combate: es ingresar a un mundo donde la tecnología, la fuerza bruta y la precisión absoluta conviven en un equilibrio tan delicado como deslumbrante. Desde adentro de la cabina, el piloto no solo controla una aeronave; se fusiona con ella. Y este sábado, miles de argentinos pudieron sentir una pequeña parte de esa energía cuando seis F-16 surcaron el cielo porteño en un histórico vuelo inaugural que marcó la presentación oficial de los cazas adquiridos a Dinamarca.

Visto desde la cabina, el F-16 es una extensión del piloto. Visto desde el suelo, es un símbolo de poder aéreo y excelencia técnica. Hace dos días, Buenos Aires fue el punto donde esos dos mundos se encontraron: arriba, la tecnología; abajo, la emoción colectiva de miles de personas mirando al cielo.

La experiencia desde la cabina: un universo cerrado y potente

El acceso al cockpit de un F-16 es, para cualquier piloto, el comienzo de una sensación que solo puede describirse como un encierro controlado. La cabina tipo “burbuja”, uno de los sellos distintivos del diseño de este caza, ofrece una visibilidad casi total del entorno. Desde allí, el horizonte se abre sin obstáculos, permitiendo al piloto observar la pista, el cielo y cualquier amenaza con una amplitud que resulta vital tanto en maniobras tácticas como en vuelos de combate.

Una vez que la cúpula se cierra, el exterior se atenúa. La luz cambia, los sonidos se apagan y comienza el diálogo silencioso entre piloto y máquina. Frente a él aparece un panel saturado de pantallas multifunción, indicadores digitales, sensores y comandos ubicados estratégicamente. Nada es casual. Cada botón, cada lectura y cada color tiene un propósito claro dentro de un sistema que exige precisión absoluta.

Las aeronaves compradas por el Gobierno a Dinamarca hicieron un vuelo rasante y pasaron por distintos puntos de la capital argentina, antes de regresar a Córdoba, donde fueron recibidas por el presidente Javier Milei

El F-16 marcó un salto tecnológico al adoptar el sistema fly-by-wire, que reemplaza las conexiones mecánicas por señales electrónicas. Gracias a esto, los controles responden con una suavidad y exactitud únicas: el avión hace exactamente lo que el piloto ordena, sin retrasos ni imprecisiones. En un combate real, estas milésimas de segundo pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.

La primera gran descarga de adrenalina llega al empujar el acelerador hasta la poscombustión. El rugido profundo del reactor llena la cabina mientras las fuerzas G empujan al piloto contra el asiento. En apenas segundos, el F-16 se separa de la pista, acelera como si desafiara las leyes físicas y trepa con una verticalidad que para cualquiera sin entrenamiento resultaría abrumadora.

El estruendo de los F-16 se escuchó por el centro porteño, en una mañana atípica de sábado (Crédito: Gustavo Gavotti)

Una vez en pleno vuelo, el piloto deja de ser un pasajero para convertirse, literalmente, en una extensión de la aeronave. Las fuerzas G pueden superar ampliamente lo tolerable para un cuerpo humano sin asistencia, motivo por el cual el traje anti-G es indispensable. Mientras tanto, el mundo exterior se transforma en líneas, curvas y puntos móviles que cambian en fracciones de segundo durante giros cerrados, ascensos violentos o descensos controlados.

Durante un vuelo de entrenamiento, el cockpit del F-16 es un laboratorio técnico en el que se ensayan formaciones, maniobras evasivas, interceptaciones y procedimientos de combate. Pero en una misión real, ese espacio se transforma en un centro de comando donde cada decisión debe ejecutarse con exactitud quirúrgica.

El Presidente se sentó en una de las aeronaves tras encabezar el acto de presentación en Córdoba. Estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, el ministro saliente de Defensa Luis Petri y el jefe del Estado mayor general de la Fuerza Aérea brigadier mayor Gustavo Valverde

Los sensores se activan, los radares pintan objetivos, el sistema de armas se despliega y la información llega sin pausa. No hay margen para el error. Aún con la tecnología más avanzada, volar un F-16 sigue siendo un acto profundamente humano: mantener la calma, anticiparse a los movimientos del enemigo y confiar en el entrenamiento son habilidades tan importantes como dominar los instrumentos.

Sábado en Buenos Aires: el F-16 visto desde tierra

Mientras los pilotos experimentan este universo cerrado y preciso, miles de argentinos fueron testigos—desde el suelo—de un espectáculo histórico. La Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio y la Costanera se convirtieron este sábado en un gigantesco mirador aéreo. Seis F-16 realizaron su vuelo inaugural sobre Buenos Aires, despertando una mezcla de sorpresa, emoción y orgullo entre quienes siguieron el recorrido.

Desde temprano, una multitud se reunió en los principales puntos del centro porteño. Banderas argentinas, cámaras encendidas y familias completas esperaban un momento que, para muchos, no volverá a repetirse. A las 8:00, tras una breve demora, la formación en punta de flecha cruzó la Plaza de Mayo en vuelo rasante. Los aplausos, los gritos de “Argentina, Argentina” y la reacción inmediata del público dieron cuenta de la enorme expectativa que generó la llegada de estos cazas.

Las aeronaves surcaron el cielo porteño. (Foto: Gustavo Gavotti)

La escuadrilla realizó además pasadas sobre la avenida 9 de Julio y la Costanera, sorprendiendo a quienes intentaban adivinar la trayectoria de los aviones.

Una adquisición histórica para la Fuerza Aérea Argentina

Los seis F-16 que participaron del evento son parte de un lote de 24 aeronaves compradas a Dinamarca, con apoyo de Estados Unidos. El envío inicial incluyó cuatro biplazas F-16BM y dos monoplazas F-16AM, acompañados por un Boeing 737 T-99 y un KC-130H para misiones de apoyo.

Por ahora, los aviones son tripulados por pilotos daneses, mientras que pilotos argentinos viajan en las cabinas traseras para completar su capacitación. La VI Brigada Aérea de Tandil será el centro de instrucción, donde ya funciona un moderno simulador táctico F-16.

Cientos de personas se acercaron a Plaza de Mayo para ver pasar a los aviones ( Foto: Gustavo Gavotti )

El cruce del Atlántico, realizado con apoyo de aviones estadounidenses de reabastecimiento, marcó el inicio de una transición que modernizará la capacidad aérea argentina durante los próximos años.