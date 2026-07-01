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Débora Nishimoto y Esteban Lamothe inician una nueva etapa juntos: “Años brillantes”

La actriz habló con Teleshow sobre los rumores de embarazo y en redes compartió una serie de fotos que recorre su vida actual junto a su pareja, su hogar y sus afectos

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Una mujer con abrigo azul y gafas de sol púrpuras sostiene un ramo de tulipanes rojos y un teléfono móvil, reflejándose en un espejo
Débora Nishimoto, con un abrigo azul y gafas de sol, se toma una autofoto en el pasillo de un edificio mientras sostiene un ramo de tulipanes rojos.

Débora Nishimoto compartió unas fotos y videos donde se pueden observar momentos felices de su vida junto a su pareja Esteban Lamothe y junto a amigos. En las imágenes, la actriz revela una narrativa que va más allá de la exposición tradicional en redes sociales. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la actriz eligió la frase “Años brillantes, los que pasaron, los que vendrán” para enmarcar una serie de fotografías que resumen los instantes más representativos de su presente. La selección incluye desde imágenes con el actor, compartiendo con su mascota, hasta escenas cotidianas en su casa y reuniones con amigos y familiares. A través de estos registros, Nishimoto mostró no solo fragmentos de la vida privada, sino también una declaración implícita sobre los ciclos y expectativas que atraviesa.

Hombre recostado en el suelo sobre un cojín. Gato atigrado sobre su hombro. Brazos tatuados con figuras y texto. Plantas y luz rojiza al fondo
Esteban Lamothe yace en el suelo de su vivienda, con su gato atigrado apoyado en su hombro, bajo una luz cálida.

La publicación se destaca por la mezcla de calidez y sencillez, donde cada fotografía parece narrar un capítulo distinto. Entre las imágenes seleccionadas se aprecian cenas grupales, celebraciones espontáneas y espacios del hogar cuidadosamente decorados. Este collage visual construye una atmósfera de cercanía y pertenencia, reforzando la idea de los “años brillantes” como un concepto que abarca tanto los recuerdos como los proyectos a futuro.

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Baño con paredes y suelo de azulejos negros, lavabo con espejo, cortina blanca, bañera con plantas y ducha de lluvia en funcionamiento
El baño de la casa de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe muestra azulejos negros, un lavabo y una bañera con plantas, mientras una ducha de lluvia está en funcionamiento.

Uno de los momentos que más repercusión generó en el entorno digital surgió a raíz de una campaña gráfica para una marca de ropa. En esa producción, tanto Nishimoto como Lamothe posaron juntos en una actitud que, para muchos seguidores, sugería la expectativa de un embarazo. Comentarios como “Se viene bebeeee” y “Para mí está re embarazada” comenzaron a multiplicarse en el posteo, dando lugar a un rumor que rápidamente se instaló en las redes.

Un hombre con barba besa la mejilla de una mujer con flequillo. Ambos visten camisas negras y están de pie contra una pared clara
El actor Esteban Lamothe besa en la mejilla a Débora Nishimoto, parte de una serie de imágenes que retratan la vida personal de la diseñadora.

La reacción de la actriz no tardó en llegar. Consultada por Teleshow, Nishimoto respondió: “Ni me di cuenta en la foto que puede llegar a interpretarse eso, pero no, no estoy embarazada. Son unas fotos que hicimos hace varios meses. Ya estaría por parir, si no. No, no estoy embarazada, parece en la foto por la ropa y eso, pero no”. De esta manera, desactivó cualquier especulación y puso el foco nuevamente en el sentido artístico de la campaña y en la espontaneidad de las imágenes.

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Hombre de ropa oscura y gafas de sol levanta un manojo de llaves en una sala vacía con piso de parquet, ventanales y balcón con árboles
Esteban Lamothe posa con las llaves de su nueva vivienda, ubicada en un edificio con vista a una zona urbana con vegetación.

La aclaración de la intérprete resulta clave para comprender el manejo de su imagen pública. En las redes, la frontera entre lo privado y lo público suele difuminarse, y episodios como este muestran cómo una interpretación visual puede disparar versiones alejadas de la realidad. La actriz optó por una respuesta directa, breve y sin dramatismo, lo que contribuyó a calmar el revuelo y a reafirmar el tono cordial y auténtico de su comunicación.

Un gato se sienta en un cojín en un salón con suelo de madera, sofá, mesa de centro, plantas en maceta y una ventana con cortinas blancas iluminada por el sol
El salón principal de la vivienda de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe exhibe un ambiente iluminado por la luz natural, con muebles modernos y plantas de interior.

Las fotografías compartidas dan cuenta de detalles de la vida íntima de la pareja. En una de las imágenes, Lamothe aparece recostado junto a la mascota de ambos, en una escena de descanso y afecto. Otras capturas muestran rincones del hogar, como la cocina de azulejos y paredes verdes, el baño con plantas en la bañera y espacios llenos de luz natural. La ambientación transmite una búsqueda de armonía y personalidad, con objetos y plantas que aportan calidez al ambiente.

Varias personas cenan alrededor de una mesa. Hay platos con alimentos, vasos, cubiertos y teléfonos celulares. Una mujer y un hombre sirven comida en los platos
Débora Nishimoto y Esteban Lamothe comparten una cena en su hogar con comensales, sirviendo y degustando diversos platos.

En varias fotos aparecen grupos de amigos compartiendo una comida, celebraciones en torno a una mesa y gestos de complicidad. Las reuniones sociales parecen ocupar un lugar central, reforzando la idea de la casa como espacio de encuentro y disfrute. También se destacan momentos al aire libre, como la imagen en la que Lamothe sostiene un manojo de llaves en un espacio amplio y luminoso, lo que sugiere la emoción de una mudanza a un lugar común para comenzar una nueva vida juntos.

Estos registros visuales no solo documentan el día a día, sino que funcionan como una crónica personal. El estilo de vida que se proyecta es relajado y atento a los detalles, con una fuerte presencia de la vida doméstica, el cuidado del entorno y la valoración de los afectos cercanos. En este sentido, las imágenes seleccionadas por Nishimoto se convierten en una extensión de su mirada sobre el presente, anclada en el disfrute de las pequeñas cosas.

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