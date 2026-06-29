La Fuerza Aérea del Perú inicia la integración del F-16 Block 70 con apoyo de Estados Unidos

A U.S. Air Force pilot sits in the cockpit holding a Peruvian flag before performing aerial maneuvers with a F-16 fighter jet during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Una delegación de la Fuerza Aérea del Perú concretó un paso clave para la modernización de sus capacidades militares al iniciar el proceso de integración del F-16 Block 70 en su inventario, en colaboración directa con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según informó Infodefensa, las reuniones se realizaron entre el 15 y 17 de junio en la Base Aérea Davis-Monthan, en Arizona, donde especialistas de ambos países analizaron las condiciones para la llegada de la nueva flota.

El teniente coronel Berly Briceño, oficial de enlace de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), explicó ante sus pares estadounidenses que el país busca fortalecer la seguridad colectiva y el alistamiento militar mediante la adquisición de esta variante avanzada del F-16. De acuerdo con información recogida por Infodefensa, la FAP optó por el modelo Block 70, equipado con tecnología de última generación y una vida útil de hasta 12.000 horas de vuelo.

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A member of the military guards an F-16 fighter jet during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Durante el encuentro, el comandante adjunto del Afsouth, brigadier general Henry Jefjress III, subrayó que Estados Unidos mantiene su compromiso como socio estratégico del Perú: “Esto es más que dos naciones que comparten un hemisferio, esto es un vecindario compartido. Estamos enlazados por nuestros valores democráticos, respeto mutuo a la soberanía y una responsabilidad colectiva para proteger a nuestras poblaciones”, declaró el alto mando estadounidense.

Características del F-16 Block 70

El F-16 Block 70 que incorporará la FAP se distingue por poseer un radar de escaneo electrónico activo (AESA) de Northrop Grumman, cabina digital avanzada, sistema automático de prevención de colisiones (Auto GCAS) y un motor F110-GE-129 de General Electric. Esta configuración representa un salto tecnológico respecto a las generaciones anteriores y busca asegurar un desempeño eficiente en misiones de defensa aérea.

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Members of the military guard an F-16 fighter jet during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

En cuanto a armamento, los nuevos cazas estarán equipados con misiles aire-aire AIM-9X Block II y AIM-120C9 AMRAAM. Además, existe la posibilidad de incorporar misiles Python 5 o IRIS-T, aunque el uso de estos sistemas, de origen no estadounidense, podría distanciar a la FAP de la matriz logística norteamericana.

Cooperación y desafíos de adquisición

Especialistas de la FAP y la Fuerza Aérea de Estados Unidos debatieron sobre logística, mantenimiento, ciberdefensa y planificación de recursos. El jefe de Cooperación en Seguridad de la sección de Planeamiento del Afsouth, teniente coronel Allen Snyder, destacó la alineación de los objetivos de ambos países: “Mi principal lección de este evento es el convencimiento de que nuestras fuerzas aéreas están alineadas en nuestros objetivos para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales”, declaró Snyder, citado por Infodefensa.

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A U.S. Air Force pilot sits in the cockpit before performing aerial maneuvers with a F-16 fighter jet during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Respecto a la adquisición de armamento adicional, como misiles antiradiación, antibuque o de crucero, las autorizaciones dependen del gobierno estadounidense, lo que introduce un factor de incertidumbre para la FAP. Lockheed Martin ha incluido en sus infografías la disponibilidad de misiles HARM, JASSM y JASSM-ER, aunque su venta a países sudamericanos requiere aprobaciones específicas.

Perspectivas y próximos pasos

El proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú se encuentra en una etapa decisiva. La próxima firma del contrato para la adquisición de un segundo lote de 12 cazas —lo que permitirá completar las 24 unidades previstas— está prácticamente asegurada tras la elección de Keiko Fujimori como presidenta para el periodo 2026-2031.

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A U.S. Air Force pilot performs aerial maneuvers with a F-16 fighter jet during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

La incorporación del F-16 Block 70 representa una apuesta estratégica del Perú por elevar su capacidad de defensa aérea y fortalecer su cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad hemisférica. El avance de este programa, acompañado de la negociación de armamentos y la consolidación de acuerdos logísticos, marca un punto de inflexión en la política de defensa nacional.