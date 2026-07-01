Marcelo Teto Medina dio detalles de su salud: “Vamos por una séptima temporada de quimio”

El presentador Marcelo Teto Medina comparte un mensaje sobre su estado de salud

Marcelo Teto Medina compartió con su audiencia la actualidad de su tratamiento contra el cáncer de colon con metástasis hepática. Tras varios meses de proceso, detalló los nuevos pasos que afronta y las sensaciones personales que lo atraviesan en este momento.

El diagnóstico sorprendió a su entorno y al público, que sigue de cerca cada actualización sobre el estado de salud del comunicador, que de manera directa y sin evasivas, relató el camino recorrido desde el primer anuncio hasta la etapa actual del tratamiento.La secuencia de eventos médicos comenzó con la detección de un cáncer de colon que, al momento del diagnóstico, ya presentaba metástasis en el hígado.

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Este tipo de cáncer requiere un abordaje multidisciplinario y tratamientos prolongados. Medina fue sometido a una cirugía inicial, etapa fundamental en la estrategia para el control de la enfermedad. Luego de la operación, el conductor ingresó en un esquema de quimioterapia. Completó seis ciclos, conocidos en su testimonio como “temporadas”, en referencia al seguimiento sistemático que implica este tipo de terapias.

Marcelo Teto Medina compartió una fotografía en su hogar, en medio del espíritu mundialista

Según el propio Medina, los resultados y evaluaciones periódicas determinaron la necesidad de sumar una séptima ronda de quimioterapia.En palabras del conductor: “Acabo de ir a la oncóloga y vamos por una séptima temporada de quimio. Me agregaron una temporada más y después sí vamos a ir con los estudios”.

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Este ajuste en el plan de tratamiento responde a la dinámica habitual en los protocolos oncológicos, donde la respuesta del paciente puede requerir modificaciones sobre la marcha.

El ciclo adicional de quimioterapia inició el martes por la mañana, según indicó Medina. Luego de finalizar esta séptima etapa, se realizarán nuevos estudios para evaluar la evolución del cuadro clínico y definir los pasos siguientes. El propio protagonista enfatizó la importancia de cumplir cada indicación y esperar los resultados para decidir cómo continuar.

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Su testimonio no se limita al aspecto médico. A través de sus redes sociales, en particular Instagram, compartió sensaciones personales y recomendaciones surgidas de su propia vivencia. Subrayó la relevancia de mantener la calma y seguir el consejo de los profesionales, especialmente cuando el tratamiento se extiende más de lo previsto.

Marcelo Teto Medina al momento de uno de sus últimos estudios

Medina expresó: “Muchas veces pasa que cuando te van sumando quimios hay mucha gente que se empieza como a poner impaciente, ansiosa. Es fundamental esta etapa, saber pasarla, estar tranquilos, aceptar lo que dicen los médicos, hacer las cosas bien, que todo va a estar bien”. Este enfoque, orientado hacia la aceptación y la paciencia, busca transmitir serenidad a quienes atraviesan situaciones similares.

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El conductor insistió en la necesidad de confiar en el equipo médico y dar cada paso con la convicción de que el proceso tiene etapas que deben respetarse. Su mensaje se fundamenta en la experiencia personal, pero pretende alcanzar a otros pacientes y familias que enfrentan diagnósticos oncológicos.

La actitud positiva, según expresó, es parte del tratamiento. En su mensaje, insiste: “Otra temporada más de quimio y a pensar que va a estar todo bien, porque va a estar todo bien”. Este tipo de declaraciones, en primera persona, apuntan a sostener el ánimo y a combatir la ansiedad que puede generar la incertidumbre sobre los resultados.

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A lo largo de su mensaje, dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo acompañan. Reconoció el valor que tienen los testimonios de quienes pasaron por situaciones similares, tanto pacientes como familiares. Esta red de apoyo, muchas veces invisible, contribuye al sostén emocional y ofrece ejemplos concretos de superación.

"Siempre con una mirada positiva para adelante", destacó sobre su presente

El conductor afirmó: “Gracias por todos los que me están compartiendo que han tenido algún familiar o alguien que ha estado mal y que ha podido superar. Contemos, porque hay un montón de gente que se recupera, un montón de gente”. La insistencia en la circulación de historias positivas responde a la necesidad de ofrecer esperanza y alternativas a quienes enfrentan procesos largos y complejos.

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El llamado de Medina a compartir testimonios se dirige tanto a su audiencia como a la sociedad en general. Busca romper el aislamiento que a menudo rodea a los pacientes oncológicos y subrayar la existencia de historias de recuperación, que pueden motivar a otros a sostener sus tratamientos y no perder la confianza.

La dimensión pública de su diagnóstico y tratamiento contribuye, además, a la concientización sobre el cáncer de colon. Al dar visibilidad a este proceso, Pone así en agenda la importancia de los controles médicos, la detección precoz y el acompañamiento integral a los pacientes.

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El mensaje final del conductor se resume en una frase dirigida a quienes lo siguen: “Siempre con una mirada positiva para adelante. Los quiero un montón y gracias por estar”. Así, su experiencia personal se convierte en una herramienta de comunicación y apoyo para quienes transitan el mismo camino.