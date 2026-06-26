Sociedad

Vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Neuquén: cuándo son

Los días de descanso escolar para estudiantes neuquinos ya tienen confirmación en la agenda educativa nacional, tras la publicación de las resoluciones estatales que rigen el ciclo lectivo en toda la provincia

Guardar
Google icon
Cuatro personas, dos adultos y dos niños, visten ropa de invierno y juegan con bolas de nieve. Se observa un paisaje montañoso nevado con pinos y edificios.
Estudiantes de escuelas públicas de Neuquén tendrán su receso invernal entre el 13 y el 24 de julio de 2026, según lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación de la Nación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El receso invernal de 2026 en la provincia de Neuquén ya cuenta con fechas confirmadas en el calendario escolar, tras la publicación de la Resolución N°508/2025 del Consejo Federal de Educación (CFE) y los comunicados oficiales del Ministerio de Educación de la Nación. Este cronograma, que abarca a todos los niveles educativos, fue consensuado entre las autoridades nacionales y provinciales para asegurar el cumplimiento de los 190 días de clases y brindar previsibilidad a las familias, los estudiantes y la comunidad docente.

La programación oficial, disponible en los portales del Ministerio de Educación de la Nación y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), especifica los días de inicio y finalización del receso invernal en Neuquén y detalla cómo se distribuyen las vacaciones escolares en el resto del país. Además, el calendario incluye la fecha de cierre del ciclo lectivo tanto para Neuquén como para la provincia de Buenos Aires, permitiendo a la comunidad educativa organizar anticipadamente actividades, viajes y el regreso a clases.

PUBLICIDAD

Cuándo son las vacaciones de invierno en la provincia de Neuquén

Los días de descanso escolar para estudiantes de Neuquén ya están fijados en la agenda educativa nacional, tras la publicación de las resoluciones estatales que regulan el ciclo lectivo en toda la provincia. El receso escolar de invierno comenzará el 13 de julio y finalizará el 24 de julio de 2026, conforme al calendario oficial aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE) y publicado por el Ministerio de Educación de la Nación. Esta medida se aplica a todos los niveles educativos y responde a la política nacional de cumplimiento de los 190 días efectivos de clases definidos para el año.

Una familia de cinco personas, con dos adultos y tres niños, camina por la orilla de un río con niebla y nieve. Se ven árboles sin hojas y montañas nevadas al fondo.
El ciclo lectivo 2026 en Neuquén finalizará el 18 de diciembre, cumpliendo con los 190 días de clases definidos en la agenda educativa nacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Resolución N°508/2025 del CFE formaliza este cronograma tras la coordinación entre los ministerios provinciales y nacionales. El objetivo de esta programación es facilitar la organización del ciclo lectivo y permitir la adecuada planificación familiar y turística durante la temporada invernal en la provincia. El regreso a las aulas queda pautado para el lunes 27 de julio, salvo excepciones debidas a situaciones sanitarias o climáticas extraordinarias. Según el cronograma de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), el ciclo lectivo 2026 en Neuquén finalizará el viernes 18 de diciembre.

PUBLICIDAD

Cuándo terminan las clases en Buenos Aires

Según el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la DiNIECE, el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires finaliza el martes 22 de diciembre. Esta fecha difiere de la mayoría de las provincias argentinas, que concluyen el año escolar el viernes 18 de diciembre.

El calendario fue acordado oficialmente mediante resolución administrativa y respaldado por el Consejo Federal de Educación. El cierre en esa fecha responde a criterios propios del distrito, el más grande del sistema educativo argentino, y se aplica en los niveles inicial, primario y secundario. Toda la programación anual puede consultarse en los portales oficiales del Ministerio y del Gobierno bonaerense.

El calendario de las vacaciones de invierno, provincia por provincia

Vista frontal de un aula vacía con filas de pupitres de madera y metal, un pizarrón verde al frente y grandes ventanas con luz natural a la izquierda.
El calendario escolar oficial establece que las vacaciones de invierno en Neuquén alcanzan a todos los niveles educativos y permiten planificar actividades familiares y turísticas durante la temporada invernal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación publican cada año el calendario escolar, que establece las fechas de receso invernal en cada jurisdicción. En 2026, las provincias se organizan en tres bloques principales según el período de vacaciones:

  • Primer bloque (6 al 17 de julio): Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe
  • Segundo bloque (13 al 24 de julio): Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán
  • Tercer bloque (20 al 31 de julio): Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Santiago del Estero

Esta organización permite que cada jurisdicción adapte el calendario a su contexto climático, social y organizativo. Las fechas se publican en las resoluciones administrativas provinciales y nacionales, y están disponibles para consulta pública en los portales oficiales y en la base de datos de la DiNIECE. El acceso a estos cronogramas es fundamental para la planificación educativa y familiar en todo el territorio nacional.

Temas Relacionados

NeuquénVacaciones de inviernoCiclo lectivo 2026Newsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El comando de viudas negras de Sol y Pía Nahir: cayeron casi tres años después de un brutal asalto en Recoleta

Las dos sospechosas fueron detenidas por la PFA junto a una tercera acusada. El hecho ocurrió en octubre de 2023. En vez de drogar a su víctima, le abrieron la puerta a dos hampones para darle una golpiza y desvalijarlo

El comando de viudas negras de Sol y Pía Nahir: cayeron casi tres años después de un brutal asalto en Recoleta

La paradoja del mercado inmobiliario: hasta 100.000 viviendas están vacías en Buenos Aires

Los propietarios enfrentan trabas legales, altos costos de refacción y cambios normativos que dificultan la reincorporación de los inmuebles al mercado

La paradoja del mercado inmobiliario: hasta 100.000 viviendas están vacías en Buenos Aires

Fue el primer kiosco 24 horas del país, se volvió viral y ahora cerrará para siempre: “El negocio debería darme lo mínimo para vivir”

El comerciante aseguró que ya no puede afrontar un alquiler de $5 millones mensuales ni los costos del negocio. Su historia se volvió viral y conmovió a vecinos y clientes, aunque el cierre ya es irreversible

Fue el primer kiosco 24 horas del país, se volvió viral y ahora cerrará para siempre: “El negocio debería darme lo mínimo para vivir”

Habló la dueña del almacén de Santa Fe que dejó semidesnuda a una delincuente en un forcejeo: “Este negocio lo voy a cuidar con uñas y dientes”

Graciela Rolón, comerciante desde hace 40 años, se refirió tras el intento de robo que se volvió viral. “¿Tengo que cerrar las puertas porque los chicos vienen y me roban? No es justo”, lamentó

Habló la dueña del almacén de Santa Fe que dejó semidesnuda a una delincuente en un forcejeo: “Este negocio lo voy a cuidar con uñas y dientes”

Habló el cuñado del argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela: “El edificio donde vivían ya no existe más”

El jugador del Marítimo de La Guaira regresó desde Caracas y encontró el complejo Cumanagotto destruido. Continúan las tareas para hallar a Yanina Maranella, Aarón y Ainhoa

Habló el cuñado del argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela: “El edificio donde vivían ya no existe más”

DEPORTES

La frustración de Colapinto por las actualizaciones que no funcionaron en Alpine durante el GP de Austria: “No mejoró”

La frustración de Colapinto por las actualizaciones que no funcionaron en Alpine durante el GP de Austria: “No mejoró”

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Así es Wimbledon por dentro: un recorrido por la Catedral del Tenis a días del inicio del Grand Slam

Franco Colapinto cerró un viernes irregular en el Gran Premio de Austria al quedar 16° en la FP2

Se definió el futuro de Nico Paz: la millonaria suma que pagaron por su ficha y la cláusula que beneficia al Real Madrid

TELESHOW

Valeria Aquino aclaró su malestar con El Polaco por la crianza de su hija Alma: “Es un excelente padre”

Valeria Aquino aclaró su malestar con El Polaco por la crianza de su hija Alma: “Es un excelente padre”

La primera foto de Ekaterina Ojeda luego del escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche

La felicidad de Belu Lucius en su escapada a Mónaco: elogios a Mica Viciconte y un emotivo recuerdo con su hermana

El conmovedor mensaje de Belén Giménez a un año de la muerte de René Bertrand: “Ojalá estés en paz”

El gesto solidario de Antonela Roccuzzo luego de los terremotos en Venezuela: “Mis pensamientos están con ustedes”

INFOBAE AMÉRICA

A 30 años de la irrupción de las Spice Girls, mucho más que un producto pop de la ‘Cool Britannia’

A 30 años de la irrupción de las Spice Girls, mucho más que un producto pop de la ‘Cool Britannia’

¿La IA crea la hamburguesa perfecta?: así nacen las recetas que desafían lo imposible

Una madre fue acusada de asesinato tras la muerte de su hija adolescente hallada con 173 botellas de alcohol en su habitación

El Gobierno de España descarta enviar un nuevo embajador a Nicaragua

“Nuestro compromiso es con la vida humana”, Protección Civil resalta labor de salvadoreños del equipo USAR en Venezuela