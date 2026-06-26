Vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Neuquén: cuándo son

Estudiantes de escuelas públicas de Neuquén tendrán su receso invernal entre el 13 y el 24 de julio de 2026, según lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación de la Nación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El receso invernal de 2026 en la provincia de Neuquén ya cuenta con fechas confirmadas en el calendario escolar, tras la publicación de la Resolución N°508/2025 del Consejo Federal de Educación (CFE) y los comunicados oficiales del Ministerio de Educación de la Nación. Este cronograma, que abarca a todos los niveles educativos, fue consensuado entre las autoridades nacionales y provinciales para asegurar el cumplimiento de los 190 días de clases y brindar previsibilidad a las familias, los estudiantes y la comunidad docente.

La programación oficial, disponible en los portales del Ministerio de Educación de la Nación y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), especifica los días de inicio y finalización del receso invernal en Neuquén y detalla cómo se distribuyen las vacaciones escolares en el resto del país. Además, el calendario incluye la fecha de cierre del ciclo lectivo tanto para Neuquén como para la provincia de Buenos Aires, permitiendo a la comunidad educativa organizar anticipadamente actividades, viajes y el regreso a clases.

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Cuándo son las vacaciones de invierno en la provincia de Neuquén

Los días de descanso escolar para estudiantes de Neuquén ya están fijados en la agenda educativa nacional, tras la publicación de las resoluciones estatales que regulan el ciclo lectivo en toda la provincia. El receso escolar de invierno comenzará el 13 de julio y finalizará el 24 de julio de 2026, conforme al calendario oficial aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE) y publicado por el Ministerio de Educación de la Nación. Esta medida se aplica a todos los niveles educativos y responde a la política nacional de cumplimiento de los 190 días efectivos de clases definidos para el año.

El ciclo lectivo 2026 en Neuquén finalizará el 18 de diciembre, cumpliendo con los 190 días de clases definidos en la agenda educativa nacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Resolución N°508/2025 del CFE formaliza este cronograma tras la coordinación entre los ministerios provinciales y nacionales. El objetivo de esta programación es facilitar la organización del ciclo lectivo y permitir la adecuada planificación familiar y turística durante la temporada invernal en la provincia. El regreso a las aulas queda pautado para el lunes 27 de julio, salvo excepciones debidas a situaciones sanitarias o climáticas extraordinarias. Según el cronograma de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), el ciclo lectivo 2026 en Neuquén finalizará el viernes 18 de diciembre.

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Cuándo terminan las clases en Buenos Aires

Según el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la DiNIECE, el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires finaliza el martes 22 de diciembre. Esta fecha difiere de la mayoría de las provincias argentinas, que concluyen el año escolar el viernes 18 de diciembre.

El calendario fue acordado oficialmente mediante resolución administrativa y respaldado por el Consejo Federal de Educación. El cierre en esa fecha responde a criterios propios del distrito, el más grande del sistema educativo argentino, y se aplica en los niveles inicial, primario y secundario. Toda la programación anual puede consultarse en los portales oficiales del Ministerio y del Gobierno bonaerense.

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El calendario de las vacaciones de invierno, provincia por provincia

El calendario escolar oficial establece que las vacaciones de invierno en Neuquén alcanzan a todos los niveles educativos y permiten planificar actividades familiares y turísticas durante la temporada invernal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación publican cada año el calendario escolar, que establece las fechas de receso invernal en cada jurisdicción. En 2026, las provincias se organizan en tres bloques principales según el período de vacaciones:

Primer bloque (6 al 17 de julio): Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe

Segundo bloque (13 al 24 de julio): Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Tercer bloque (20 al 31 de julio): Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Santiago del Estero

Esta organización permite que cada jurisdicción adapte el calendario a su contexto climático, social y organizativo. Las fechas se publican en las resoluciones administrativas provinciales y nacionales, y están disponibles para consulta pública en los portales oficiales y en la base de datos de la DiNIECE. El acceso a estos cronogramas es fundamental para la planificación educativa y familiar en todo el territorio nacional.

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