Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el cardiólogo de la Junta Médica

Diego Maradona (REUTERS/Agustín Marcarian)

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este jueves con otro perito que participó de la Junta Médica, donde se determinó de qué y cómo falleció el Diez.

Se trata del cardiólogo Gustavo Di Niro, quien complementará la amplia exposición que dio el forense Carlos Cassinelli en la audiencia pasada.