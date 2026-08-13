Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el cardiólogo de la Junta Médica

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este jueves con otro perito que participó de la Junta Médica, donde se determinó de qué y cómo falleció el Diez.
Se trata del cardiólogo Gustavo Di Niro, quien complementará la amplia exposición que dio el forense Carlos Cassinelli en la audiencia pasada.
Entró a declarar el testigo Di Niro
El testigo entró a declarar pasadas las 10:30. Contó que fue convocado para la Junta Médica sobre la muerte de Maradona y explicó que para analizar lo que a él le tocaba, que era la existencia de una cardiopatía o insuficiencia cardíaca, analizó historia clínica, antecedentes y otros estudios que había en la causa que analizaban la parte cardiovascular del Diez.
“El análisis fue de toda la vida del paciente. Particularmente dos momentos en especial que podían estar vinculados. Uno fue la época de su internación en Uruguay y acá en Argentina fue clave en esta patología y la otra fue la condición final del paciente”, declaró el cardiólogo.
En su relato, contó que fue un trabajo en conjunto con otros especialistas, peritos oficiales y otros de parte. “Hubo discusiones en base a lo ocurrido y opiniones distintas. Algunos coincidieron y otros no. Pero las conclusiones fueron consensuadas”, adelantó al tribunal.
“Yo hice un informe especial, un análisis punto por punto de cada interrogante de la Junta y eso lo entregué. De esto surgieron las conclusiones”, señaló.
“Nosotros no tenemos dudas de que Maradona murió de una insuficiencia cardíaca congestiva con un edema agudo de pulmón, que tuvo un período agónico y que tenía patologías previas”. Con esa contundencia, el perito forense Carlos Cassinelli inauguró este martes en el juicio por la muerte de Diego las declaraciones de los expertos que participaron en la Junta Médica que analizó el fallecimiento.