Así quedaron los buques de guerra rusos tras el bombardeo ucraniano contra la base naval de Novorossiysk

Imagen satelital muestra un buque patrullero dañado en la base naval de Novorossiysk, tras el ataque con drones y misiles que Kiev calificó de "importancia estratégica" (Vantor/REUTERS)

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Imágenes satelitales revelaron este miércoles la magnitud de los daños causados por el reciente ataque ucraniano contra el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, que alcanzó buques de guerra en la base naval y obligó a dos importantes terminales de granos a suspender sus operaciones, según confirmaron funcionarios rusos y ucranianos, además de fuentes de la industria granelera.

Imagen satelital muestra una vista general del puerto ruso de Novorossiysk, blanco de un ataque ucraniano de "importancia estratégica" (Reuters/Captura de pantalla)

Imagen satelital muestra fragatas dañadas en la base naval de Novorossiysk, entre los buques que Zelensky confirmó como alcanzados (Reuters/Captura de pantalla)

En la base naval, las imágenes exhiben daños en buques patrulleros, fragatas y en áreas cercanas a submarinos, además del deterioro general sufrido por la base.

Imagen satelital muestra buques patrulleros dañados en la base naval de Novorossiysk tras el ataque ucraniano (Reuters/Captura de pantalla)

Imagen satelital muestra una fragata dañada y afectaciones en el área donde se ubican submarinos en la base naval de Novorossiysk (Reuters/Captura de pantalla)

Una de las imágenes, tomada el 11 de agosto, muestra un petrolero amarrado en la terminal antes del ataque; otra, capturada el día siguiente, revela al mismo buque dañado y rodeado de escombros tras el bombardeo.

Imagen satelital muestra un petrolero amarrado en la terminal de Novorossiysk el 11 de agosto, un día antes del ataque ucraniano (Reuters/Captura de pantalla)

Imagen satelital muestra el mismo petrolero dañado y rodeado de escombros tras el ataque ucraniano contra Novorossiysk (Reuters/Captura de pantalla)

Imagen satelital muestra daños adicionales en el petrolero atacado en la terminal de Novorossiysk (Reuters/Captura de pantalla)

Otras fotografías tomadas por la empresa Vantor muestran una vista general de la ciudad y de las instalaciones de almacenamiento de granos, con daños visibles en un transportador de granos y en varias estructuras de almacenamiento, además de afectaciones combinadas en zonas de infraestructura granelera y petrolera.

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Imagen satelital muestra daños en un transportador de granos en Novorossiysk, tras el ataque que obligó a suspender operaciones en dos terminales (Reuters/Captura de pantalla)

Imagen satelital muestra las instalaciones de almacenamiento de granos en Novorossiysk antes de evaluar los daños del ataque ucraniano (Reuters/Captura de pantalla)

Imagen satelital muestra daños en las instalaciones de almacenamiento de granos de Novorossiysk, uno de los principales puertos graneleros de Rusia (Reuters/Captura de pantalla)

Imagen satelital muestra el estado de las instalaciones graneleras de Novorossiysk tras el bombardeo con drones y misiles ucranianos (Reuters/Captura de pantalla)

Una base clave también para las exportaciones petroleras

Novorossiysk alberga además infraestructura clave para la exportación de petróleo, incluida la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio, parcialmente propiedad de las petroleras estadounidenses Chevron y ExxonMobil, y que transporta al mercado internacional gran parte del crudo kazajo.

Imagen satelital muestra daños combinados en infraestructura granelera y petrolera de Novorossiysk, que también alberga la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (Reuters/Captura de pantalla)

Imagen satelital muestra el alcance de los daños en la infraestructura granelera de Novorossiysk tras el ataque ucraniano (Reuters/Captura de pantalla)

Un ataque de “importancia estratégica”, según Kiev

El servicio de seguridad ucraniano (SBU) describió la operación como de “importancia estratégica” y confirmó que las fuerzas de Kiev alcanzaron la base naval de Novorossiysk con drones y misiles. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, precisó que el ataque impactó dos fragatas, un gran buque de desembarco, una corbeta y otras embarcaciones.

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Ucrania atacó la principal base naval da la Flota del Mar Negro rusa en Novorossiysk

El ataque se enmarca en una guerra que ya se extiende por más de cuatro años y medio, en la que Moscú intensificó sus bombardeos contra la logística y los depósitos ucranianos en respuesta a los ataques de Kiev contra la infraestructura energética, portuaria y logística rusa. Ucrania reclamó en reiteradas ocasiones un alto el fuego, mientras Rusia sostiene que busca una solución negociada, aunque condicionada a que Kiev ceda por completo cuatro regiones que Moscú reclama como propias y a resolver lo que llama las “causas profundas” del conflicto.

El ataque se conoció un día después de que Ucrania describiera como “única” una operación nocturna contra la misma base, en la que misiles antibuque y drones golpearon defensas antiaéreas, muelles y otra infraestructura portuaria, según había informado Zelensky. Rusia trasladó buena parte de su flota a Novorossiysk luego de que Ucrania atacara repetidamente la principal base naval del mar Negro en Sebastopol, en la península de Crimea, en etapas anteriores de la guerra.

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En ese ataque previo, el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, había reportado la muerte de tres personas, entre ellas un niño de 8 años, y 24 heridos, además de daños en decenas de edificios residenciales y en dos de las tres terminales de granos de la ciudad, una de las cuales debió detener sus operaciones. El diario económico ruso Vedomosti había confirmado esos daños en la industria granelera. Las defensas antiaéreas rusas, según el Ministerio de Defensa en Moscú, habían derribado más de 500 drones ucranianos durante esa jornada.