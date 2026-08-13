Bomberos de El Salvador logran controlar incendio en camión de carga cerca de la frontera El Amatillo

Un incendio en un camión de carga pesada activó la alerta en la frontera El Amatillo, en La Unión, cerca de la medianoche del miércoles. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)

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Un incendio en un camión de carga pesada activó la alerta de las autoridades en la zona fronteriza de El Amatillo, en el departamento de La Unión, al filo de la medianoche del miércoles. El fuego, que se desató en un área destinada al descanso de vehículos de transporte internacional, según informó el Cuerpo de Bomberos Salvadoreños.

El incidente ocurrió en un predio utilizado por rastras, en las inmediaciones de la frontera El Amatillo, cantón Santa Clara, distrito de Pasaquina. Según informes del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, el camión afectado se encontraba estacionado cuando las llamas comenzaron a consumir parte de la estructura. Las acciones de los equipos de emergencia incluyeron labores de liquidación y enfriamiento, logrando controlar la situación antes de que el fuego se propagara a otros vehículos o instalaciones cercanas.

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Las autoridades de Bomberos confirmaron que la rápida intervención impidió mayores daños materiales y descartaron la presencia de lesionados. El predio, frecuentado por conductores que esperan su turno para cruzar la frontera, es un punto estratégico por el constante flujo de mercancías y vehículos pesados que circulan por la región.

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador controló el incendio del camión estacionado en un predio de rastras en Santa Clara, Pasaquina. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)

Durante las últimas horas, el departamento de La Unión también registró otro incendio. En esta ocasión, el fuego se originó en un terreno cubierto de maleza seca y hojarasca, ubicado en la calle Los Jiotes, municipio de San Alejo. Personal del Cuerpo de Bomberos empleó herramientas forestales y mochilas extintoras para controlar el avance de las llamas, evitando que alcanzaran viviendas o cultivos vecinos. Las autoridades no han brindado detalles sobre el origen de los siniestros.

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El occidente salvadoreño también ha llamado la atención de las autoridades de Medio Ambiente debido al incremento de temperaturas récord y la ausencia prolongada de lluvias en la zona.

La Unión registró otro incendio en San Alejo, donde las llamas avanzaron sobre maleza seca y hojarasca en la calle Los Jiotes. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)

Incendios vehiculares: principales causas y advertencias

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador reportó un aumento del 20 % en los incendios de vehículos durante los primeros meses de 2026 respecto al año anterior. Entre el 1 de enero y el 25 de mayo, la institución contabilizó 208 incidentes, frente a los 174 ocurridos en el mismo periodo de 2025. El director de la institución, Baltazar Solano, explicó que la mayoría de estos sucesos se relaciona con modificaciones eléctricas improvisadas y reparaciones deficientes en los sistemas de los automóviles.

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Solano advirtió que la instalación de accesorios sin las condiciones técnicas adecuadas provoca sobrecargas en los sistemas eléctricos, lo que puede derivar en cortocircuitos. “Estas conexiones toman energía de cables ya exigidos, lo que incrementa el riesgo de incendio”, declaró el funcionario. Además, señaló que la presencia de materiales inflamables en el interior de los automóviles facilita la propagación del fuego.

(Foto: Cuerpo de Bomberos)

Las investigaciones realizadas por Bomberos identificaron un aumento en los casos de incendios en vehículos que permanecían estacionados y con el motor apagado. Parte de estos incidentes involucra automóviles importados que sufrieron daños previos y fueron reparados sin los controles necesarios, generando fallas eléctricas internas responsables de los cortocircuitos y, en consecuencia, del fuego.

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La institución recomendó a los propietarios realizar inspecciones periódicas de los sistemas eléctricos y evitar instalaciones improvisadas. También sugirió acudir a talleres especializados y verificar el estado de los vehículos importados antes de ponerlos en circulación.

Las autoridades continúan monitoreando la región para atender posibles emergencias y reducir los factores de riesgo asociados a la temporada seca y al aumento del parque vehicular en el país.