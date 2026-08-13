Se desplomó en un partido, afirmaron que “volvió a la vida” y se desató un escándalo: el confuso episodio detrás de la muerte de un futbolista nigeriano de 32 años

El club se pronunció tras los rumores vinculados a Ozor

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El fútbol nigeriano enfrenta conmoción y duelo tras la confirmación de la muerte de Chinedu Ozor, defensor de 32 años del Katsina United, ocurrida durante un partido amistoso en el Estadio Muhammadu Dikko de Katsina. Tras la tragedia, Katsina United y las autoridades locales han salido al paso de una ola de rumores y reportes contradictorios sobre el estado del futbolista, al tiempo que han solicitado respeto a la privacidad de la familia y el cese de la desinformación.

El confuso hecho llegó a un punto tal que en las últimas horas su club publicó un comunicado confirmando la muerte y terminando con las versiones: “Hemos visto reportes que afirman que Chinedu recuperó la conciencia o “volvió a la vida”. Comprendemos que la gente deseaba con todas sus fuerzas que esto fuera verdad. Todos nosotros también. Pero, lamentablemente, esos reportes no son ciertos".

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El episodio se desarrolló la mañana del martes 11 de agosto de 2026 durante un encuentro de pretemporada entre Katsina United y Niger Tornadoes. Chinedu Ozor se desplomó antes de los 15 minutos del partido, sin contacto físico con otros jugadores. El futbolista fue trasladado de inmediato al K-Dara Specialist Hospital, donde los médicos constataron la ausencia de signos vitales. Posteriormente, el cuerpo fue llevado al Hospital General de Katsina, donde una segunda evaluación médica confirmó el fallecimiento y se procedió a ingresarlo en la morgue del centro.

La situación se tornó confusa en las horas siguientes. Medios regionales habían publicado que personal de la morgue y allegados al jugador aseguraban haber notado movimientos en una de las manos de Ozor. Aferrados a la esperanza, familiares exigieron una reevaluación médica urgente, lo que llevó a trasladar al jugador nuevamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y conectarlo a soporte respiratorio. El portavoz de prensa del club, Nasir Gide, confirmó al medio local The Punch que, tras este episodio, Ozor permaneció 24 horas en la UCI bajo respiración asistida, a la espera de una confirmación definitiva de su estado.

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Durante este periodo, el entorno del jugador y algunos clubes como Heartland FC difundieron mensajes en redes sociales solicitando oraciones y generando expectativas sobre una posible recuperación. Estas publicaciones, amplificadas por plataformas internacionales, alimentaron la narrativa errónea de que Ozor había recobrado la conciencia. “Fuentes confiables dicen que Chinedu Ozor ha sido trasladado de la morgue al hospital después de mostrar supuestamente signos de movimiento. Actualmente está conectado a oxígeno mientras los médicos trabajan para reanimarlo.Ozor, creemos en el Dios de una segunda oportunidad. Que Dios restaure”, llegó a informar el Heartland, ex club del jugador, en su cuenta de X.

El comunicado del club pidieron respeto a la memoria de Ozor

Ante la proliferación de versiones contradictorias, Katsina United emitió un enérgico comunicado instando a la población y a los medios a detener la circulación de informaciones no verificadas. “Con el corazón roto, deseamos aclarar las circunstancias que rodean el trágico fallecimiento de nuestro jugador, Chinedu Ozor, quien se desplomó durante un partido amistoso contra los Niger Tornadoes en el estadio Muhammad Dikko de Katsina”, declaró el club, a través de sus redes sociales. “A pesar de los esfuerzos posteriores, Chinedu lamentablemente falleció”.

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La institución explicó que la confusión se debió, en parte, a la reacción de la familia, que solicitó tiempo adicional para confirmar el deceso. “En los desgarradores momentos posteriores al incidente, la familia de Chinedu, abrumada por la conmoción y negándose a perder la esperanza, solicitó una confirmación médica adicional antes de que su cuerpo fuera trasladado a la morgue”, detalló Katsina United. No obstante, el club remarcó: “Ese momento de esperanza no debe convertirse en una historia de que Chinedu sobrevivió. No recuperó la conciencia. Falleció”.

En una entrevista telefónica con Channels Television, el jefe de prensa del club, Nasir Gide, reiteró que la decisión de mantener al futbolista en la UCI respondió a la petición expresa de la familia, que quería estar presente antes de autorizar el traslado definitivo del cuerpo. “Fue un compañero quien dijo haber notado que el jugador movía la mano en la morgue. Por lo tanto, la familia solicitó que el cuerpo no fuera depositado en la morgue hasta que ellos llegaran”, explicó Gide.

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El club aprovechó la ocasión para solicitar al público y a los medios de comunicación que se abstengan de difundir rumores y respeten la privacidad de los allegados al jugador. “Les pedimos de todo corazón: paren los rumores. Paren las noticias falsas. Dejen de compartir información no verificada”, insistió Katsina United en su comunicado.

El gobernador del estado de Katsina, Dikko Umaru Radda, lamentó el fallecimiento y lo calificó como “profundamente impactante y desgarrador”, en un mensaje de condolencia divulgado por el jefe de prensa del gobernador, Ibrahim Kaula Mohammed, y reproducido por Channels Television. El mandatario extendió sus condolencias a la familia del futbolista, al club, a sus compañeros de equipo y a la comunidad futbolística de Nigeria.

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Nacido en 1993, Ozor era un lateral derecho que sumó casi 200 partidos en la liga nigeriana entre sus pasos por Abia Warriors, Lobi Stars, Sunshine Stars, Katsina United, Heartland, Kano Pillars y Katsina United. Este último club lo había fichado semanas atrás de cara a la nueva temporada.