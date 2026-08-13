Caputo anunciará hoy cambios en la reglamentación de los préstamos en dólares para empresas

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, participa en un evento empresarial en Buenos Aires, Argentina, el 13 de mayo de 2025. REUTERS/Agustín Marcarian

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Este jueves, a las 15 horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará medidas de flexibilización de los créditos en dólares para empresas en medio de la preocupación por el ante los reclamos de medidas que ayuden al nivel de actividad y en medio de la preocupación por el crecimiento de la mora en los prestamos en pesos.

Ayer durante su intercambio con la prensa en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ministro de Caputo había adelantando que este jueves iban a realizar anuncios aunque no dio ningún tipo de definición respecto a en qué consistirían. Pero ya fuentes oficiales del Ministerio de Economía confirmaron que el eje de la conferencia de prensa será el crédito en dólares para empresas.

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En sus últimas intervenciones, Caputo sostuvo reiteradas veces que es optimista respecto a lo que se viene ya que el equipo económico trabajo en medidas que todavía ni la oposición ni el periodismo conoce y que cuando se anuncien van a tener un impacto en la economía.

En el sector bancario había interés en que se avance en la flexibilización de las condiciones para prestamos en dólares, ya que ello, va a permitir que más empresas puedan acceder a financiamiento en moneda extranjera y, de esa forma, se podría aplicar la capacidad prestable de los depósitos.

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Los depósitos en dólares del sector privado llegaron a USD 40.000 millones en julio (Foto: Reuters)

Actualmente, los depósitos en dólares dentro del sistema financiero argentino rondan los USD 40.000 millones, mientras que los préstamos en esa moneda ascienden a 22.000 millones de dólares. Esta diferencia revela un margen considerable para ampliar el volumen de créditos en dólares, siempre y cuando el marco regulatorio se modifique y se mantenga la seguridad jurídica para las entidades.

Adelanto de Bausili

“Existen marcos normativos prudenciales superrestrictos, bien medibles, que funcionan en otros lugares y que a una sociedad que es naturalmente bimonetaria probablemente le funcionarían mejor o que, por lo menos, vale la pena debatir o considerar algunas flexibilidades adicionales”, afirmó el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, la semana pasada.

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El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo que "vale la pena debatir o considerar algunas flexibilidades adicionales" respecto a los créditos en dólares.

Un punto sobre el que el BCRA ya avanzó al respecto. En junio pasado, la entidad autoridad monetaria implementó una disposición que habilita a los bancos a otorgar créditos en moneda extranjera a empresas que no exportan, siempre que presenten como respaldo la garantía de una compañía exportadora.

Más allá de la iniciativa, en la actualidad los bancos solo pueden recibir depósitos en dólares si estos se destinan a financiar la cadena exportadora. Esta restricción proviene de una normativa implementada tras la crisis de 2001 y aún se mantiene como uno de los pilares del sistema financiero argentino, aunque algunos actores del sector consideran que debería revisarse.

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“Como esta regla salió como consecuencia de la crisis de 2001, quedó muy identificada como una salvaguarda, un pilar de una solidez sin cuestionarse mucho si tenía efectos negativos asociados. Y nosotros creemos que, como en la mayoría de decisiones de política hay un trade-off, es cierto que preservó un sistema financiero de un riesgo de descalse, pero cuando uno observa la evolución en el tiempo, se preservó un sistema financiero que es de los más chicos del mundo. Preservamos la nada misma”, opinó Bausili.

Preferencia por las empresas

Los anuncios que va a realizar esta tarde el ministro Caputo va a apuntar a las empresas, no a créditos en dólares para las personas. Siendo este una preferencia de los bancos sobre la que también hizo referencia Bausili.

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El presidente del BCRA reveló que los bancos tienen preferencias a la hora de avanzar con los créditos en dólares: la deuda corporativa por sobre la persona. A su juicio, la razón radica en que la jurisprudencia argentina tiende a beneficiar a las personas físicas en situaciones de devaluación, permitiendo acuerdos de pago o renegociaciones. En cambio, para las empresas, la Justicia exige el cumplimiento estricto de las obligaciones contraídas.

“La jurisprudencia en Argentina no ayuda, hubo jueces que dijeron cuando una persona sufrió una devaluación y le dijiste al banco que no podés pagar, tengamos compasión y que el banco negocie una forma. Pero cuando vino una empresa y le dijo al juez: ‘No puedo pagar por una devaluación’, el juez dijo: ‘Ustedes son grandes muchachos, sos una empresa, sos un banco. Vos se la debés; no se la perdono’. Se va a desarrollar eso antes que los hipotecarios para las personas”, marcó en diálogo con la TV Pública.

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