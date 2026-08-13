La emoción de Chechu Bonelli por un regalo inesperado: “Cuando lo abrí me largué a llorar”

Chechu Bonelli muestra una expresión de confusión al ser abordada por la prensa sobre los rumores de su separación con Facundo Pieres, captada en un entorno urbano. (Captura de video)

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Chechu Bonelli atraviesa una etapa de transformación personal, marcada por la reconstrucción de su vida junto a sus tres hijas después de la separación de Darío Cvitanich. En sus redes sociales, la conductora y periodista deportiva compartió una imagen que ilustra el nuevo núcleo familiar: un portarretratos con una foto suya abrazada a sus hijas, todas sonriendo, y otra junto a su equipo de hockey. El gesto surge tras la visita de una compañera de equipo, quien le obsequió el marco como símbolo de apoyo y reconocimiento a la generosidad que Chechu tuvo con ella. “Chechu, esto es un pequeño regalo por el gesto que tuviste conmigo, es para tu nueva casa”, confió la amiga. La frase, sencilla y directa, tuvo un efecto inmediato en Bonelli. Al abrir el regalo, las lágrimas aparecieron sin resistencia. El motivo no fue solo la emoción del presente, sino también el significado profundo que la imagen disparó: desde ahora, ella y sus hijas constituyen un equipo.

El cambio de dinámica familiar, la ausencia de una figura paterna cotidiana y la necesidad de modificar rutinas encuentran refugio en la certeza de que el amor permanece intacto. Bonelli observa esas fotos nuevas y reconoce que, aunque la vida exige ajustes de costumbres y hábitos, la esencia afectiva no se altera. La imagen inferior del portarretratos muestra a varias madres como ella, mujeres que comparten la experiencia de criar a sus hijos desde una nueva configuración. La práctica del hockey, según Chechu, le ofrece una enseñanza crucial: la vida transcurre en equipo, no en soledad. Nadie necesita perfección, solo unión. “Junto a mis hijas llegamos más lejos de lo que cualquiera podría llegar solo”, expresa, convencida de la fuerza que encuentra en ese núcleo renovado.

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Su relato no se detiene en la intimidad doméstica. El deporte aparece como un espacio de contención y aprendizaje colectivo, donde la camaradería entre mujeres atraviesa cada partido y cada encuentro fuera de la cancha. En ese contexto, Bonelli encuentra una red de apoyo, madres y compañeras que entienden de reorganizaciones cotidianas y de desafíos inesperados. El hockey, más allá de la competencia, se convierte en un símbolo: un equipo no exige perfección, exige compromiso y compañía.

El regalo que emocionó a Chechu Bonelli hasta las lágrimas (Instagram)

La historia personal de Chechu Bonelli se entrelaza con la relación con su exesposo, Darío Cvitanich. Tras más de un año de separación, el vínculo entre ambos no logra una estabilidad sencilla. Existen acuerdos firmados y una modalidad de comunicación estricta: el intercambio se limita a correos electrónicos y a la intervención de abogados. Chechu reconoce que esa distancia la agota, aunque procura cumplir cada pacto, pensando principalmente en el bienestar de sus hijas. La rutina de responder mails y la presencia de intermediarios legales ilustran el nivel de formalidad que adquirió el trato con el exfutbolista.

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La exposición mediática suma presión a este escenario. Bonelli prefiere evitar la polémica y no exhibe detalles de su vida privada en las redes. Sabe que cada movimiento puede causar repercusiones y opta por resguardarse. No busca el protagonismo en temas relacionados con Cvitanich, pero reconoce que, inevitablemente, termina involucrada en situaciones públicas que ya no le pertenecen. Frente a rumores o noticias sobre su expareja, Chechu se muestra ajena y prefiere no opinar sobre decisiones o vínculos que no involucran a sus hijas directamente.

Los rumores recientes de compromiso entre Cvitanich y Figueiras no generan reacción en Chechu. Ella elige mantenerse al margen, repite que no tiene información y rechaza cualquier intento de convertirla en protagonista de una historia que, para ella, terminó hace tiempo.

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La etapa que atraviesa Chechu Bonelli se define por la reconstrucción, la búsqueda de estabilidad emocional y la reafirmación de su rol como madre y como parte de un equipo. Las fotos en el portarretratos resumen el momento actual: una familia reconfigurada, unida por el amor y por la voluntad de avanzar juntas, más allá de las circunstancias externas. La periodista encuentra en sus hijas y en el deporte los pilares que sostienen su presente, convencida de que, en equipo, el recorrido resulta más sólido y esperanzador.