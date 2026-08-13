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Tras el fuerte cruce con sus jugadores en un partido de Libertadores, Zubeldía dejó de ser el entrenador de Fluminense

El DT argentino fue destituido luego del empate por la Copa contra Independiente Rivadavia

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*El enojo de Zubeldía con sus jugadores

Pocas horas después del empate sin goles entre Fluminense e Independiente Rivadavia, el equipo brasileño tomó la decisión de despedir al argentino Luis Zubeldía como entrenador en medio de un complicado presente del conjunto de Río de Janeiro y cuando todavía resta el partido de vuelta ante la Lepra en Mendoza.

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A través de un comunicado, el club anunció que también dejan sus cargos los auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, además del preparador físico Lucas Vivas. El asistente permanente Marcao dirigirá al equipo de forma interina hasta la elección del nuevo entrenador. La decisión llegó después de una racha de siete partidos sin ganar, en un contexto marcado por la eliminación ante Vasco da Gama en la Copa de Brasil y el reciente empate con Botafogo por el Brasileirao, que lo dejó lejos de la cima, aunque está en el puesto 4 del torneo en Brasil.

En medio de la resolución de la directiva del club de prescindir de los servicios del técnico de 45 años con pasado en equipos como Liga de Quito, Lanús y San Pablo, una actitud de Zubeldía para con sus ahora ex futbolistas llamó la atención. Durante una de las pausas de hidratación en el duelo contra Independiente Rivadavia, el argentino se mostró enérgico al dar indicaciones a sus jugadores.

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Visiblemente molesto por el desarrollo del encuentro, interrumpió las indicaciones habituales de la pausa para exigir una reacción inmediata. “Presten atención, carajo”, gritó el técnico y apuntó contra Hércules, en un reclamo directo por la falta de concentración de su equipo en ese lapso del partido. El rendimiento ante el equipo mendocino volvió a exhibir dificultades para construir juego y una falta de claridad ofensiva que se repitió durante buena parte del partido.

Grupo de futbolistas con camisetas a rayas y un entrenador en un campo de juego durante una pausa. Un jugador bebe agua. Marcador 0-0
Zubeldía apuntó contra los jugadores durante el duelo ante Independiente Rivadavia

Fluminense llegaba con la necesidad de modificar la imagen de sus últimas presentaciones, pero otra vez mostró un funcionamiento apagado. Intentó avanzar con algunos tramos de presión y ráfagas ofensivas, aunque no logró sostenerlas ni transformar sus aproximaciones en situaciones resueltas. El planteo de Zubeldía, orientado a darle más presencia al ataque, no se tradujo en un dominio claro. La falta de protagonismo de algunos nombres llamados a marcar diferencias profundizó la preocupación. Hulk, que firmó con el club de Río luego de su salida del Atlético Mineiro, tuvo una actuación discreta y fue despedido con silbidos por los hinchas en el Maracaná. La misma reacción se repitió con Rodrigo Castillo, ex jugador de Lanús.

Según indicaron algunos medios brasileños, entre ellos Globo Esporte, la salida del DT no se explicó solo por los resultados recientes, sino por el rendimiento de los últimos meses, con actuaciones que casi comprometen la clasificación a los octavos de final durante la fase de grupos de la Libertadores, en una zona que incluyó a Deportivo La Guaira, Bolívar y el conjunto argentino que también es rival en la primera instancia de eliminación.

Hay que recordar que Flu logró el pase a la siguiente ronda en la última jornada tras vencer 3-1 al equipo venezolano. Con 8 puntos, producto de dos triunfos y la misma cantidad de empates y derrotas, avanzó como segundo en la zona. En el Campeonato Brasileño, el equipo sostuvo un buen inicio pero perdió terreno con el paso de las fechas: Palmeiras le lleva 13 puntos en la tabla.

Zubeldía se marcha tras dirigir al conjunto carioca en 61 partidos al frente del equipo, con 30 victorias, 18 empates y 13 derrotas. Su mejor resultado fue el 4° puesto en el Brasileirao del año pasado, lo que le dio la clasificación a la actual Libertadores. También perdió dos veces con Vasco en la Copa de Brasil y fue subcampeón del Campeonato Carioca tras caer en la definición contra Flamengo.

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