Detuvieron a un periodista deportivo turco acusado de dar una falsa información de una transferencia: el descargo en sus redes

Periodista turco fue arrestado por divulgar información falsa

Guardar

El periodista deportivo turco Burhan Can Terzi fue detenido en Estambul tras una investigación de la Fiscalía General de Bakırköy por la “presunta difusión pública de información engañosa”, tras afirmar que Galatasaray había cerrado la incorporación de Jamal Musiala, jugador de la selección de Alemania. Luego de prestar declaración, quedó en libertad.

El cruce se intensificó cuando el club desmintió de forma contundente esa versión y cuestionó que se mantuviera vigente un dato ya negado, al advertir que podía contribuir a desinformar a la opinión pública. Pese a la negativa de Galatasaray, Terzi sostuvo su información y dijo que contaba con fuentes que respaldaban la posibilidad de que Musiala se sumara al equipo turco, incluso con una eventual llegada a la concentración. También aseguró que era consciente de que el club podía desmentir públicamente la operación.

PUBLICIDAD

Otro reportero turco, Burak Dogan, compartió imágenes de su colega antes de presentarse a declarar: “El periodista Burhan Can Terzi, tras su declaración ante la Fiscalía Principal de Bakirkoy, fue remitido al Juzgado de Instrucción de Paz con la solicitud de control judicial en forma de prohibición de salida del país”.

Tras eso, Terzi también realizó un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) para referirse a su detención: “Hola a todos, queridos amigos. El proceso ocurrido el lunes ya es de su conocimiento. No veo necesario extenderme demasiado al respecto. Estoy agradecido por la sensibilidad de nuestro pueblo y por los mensajes de apoyo recibidos. Durante todo el proceso, agradezco enormemente la cortesía mostrada por todas las personas del ámbito judicial y policial, especialmente por nuestras fuerzas del orden. A mis valiosos abogados, amigos, y a los estimados representantes del mundo del deporte, desde el Galatasaray hasta el Fenerbahce, desde el Besiktas hasta el Trabzonspor, así como a mis colegas en los medios escritos y audiovisuales, les doy las gracias de corazón por su apoyo. Tengo una gratitud infinita hacia todos los que llamaron, preguntaron y no dejaron que mi familia se sintiera sola”.

PUBLICIDAD

En el marco de las diligencias, el periodista señaló como fuente al empresario turco Oktay Ercan, propietario del club belga Westerlo, como quien le habría aportado información sobre el supuesto movimiento de Musiala. Las autoridades lo trasladaron a dependencias policiales para tomarle declaración y, tras esa instancia, fue liberado. Los abogados de Terzi, en declaraciones al periodista Murat Agırel, afirmaron que la investigación se inició después de que Oktay Ercan, propietario del Westerlo Club en Bélgica, presentara una denuncia penal contra su cliente.

¿Quién es Burhan Can Terzi?

Según la información del medio turco Medyascope, es un periodista deportivo, reportero y comentarista. Graduado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Estambul, Departamento de Periodismo, Terzi comenzó su carrera profesional en 2009 en el periódico Fotospor. Posteriormente, trabajó como editor y subdirector de deportes en el periódico Günes; y en Aksam, preparó noticias y entrevistas sobre deportes, cultura y arte, historia y entretenimiento.

PUBLICIDAD

A lo largo de su trayectoria profesional, Terzi ha trabajado para medios como Türkiye Gazetesi y Ajansspor, y es especialmente conocido por sus reportajes sobre fútbol y el Galatasaray. También ha participado en programas de televisión sobre fútbol en TGRT y BengüTürk. Además del periodismo deportivo, Terzi trabaja en el sector de la publicación digital y es uno de los socios fundadores de Sportcell Media.

Terzi es especialmente conocido en el mundo del deporte por su cobertura de noticias sobre fichajes, novedades internas de los clubes e información privilegiada del ámbito futbolístico. Miembro de la Asociación Turca de Periodistas Deportivos (TSYD) y de la Asociación Turca de Entrenadores de Fútbol (TÜFAD), Terzi también posee el certificado de entrenador de categoría C de la Federación Turca de Fútbol.

PUBLICIDAD