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Ganó la medalla de oro en atletismo, pero durante una nota en vivo se dio cuenta de un descuido y su reacción generó la risa del cronista

El griego Miltiadis Tentoglou se coronó campeón del salto en largo en el Campeonato Europeo que se realiza en Birmingham

El griego Miltiadis Tentoglou se consagró campeón europeo y perdió el metal
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El griego Miltiadis Tentoglou ganó en Birmingham su cuarto título europeo consecutivo de salto en largo con 8,44 metros, una marca lograda con viento en contra que le permitió sostener un dominio continental de casi una década y volver a conquistar un gran oro por primera vez desde que retuvo el título olímpico en 2024.

La final se resolvió en un contexto adverso para todos los competidores. El salto decisivo llegó en la cuarta ronda, con un viento en contra de 1,1 m/s, después de una prueba marcada por ráfagas que condicionaron cada intento. El suizo Simon Ehammer había tomado la delantera en la segunda ronda con 8,29 metros, registrados con un viento en contra todavía más fuerte, de 2,7 m/s. Tentoglou, de 28 años, respondió dos turnos después y aseguró el oro con el mejor salto de la noche.

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Después de la prueba, Tentoglou protagonizó un divertido momento durante su charla con un periodista de la TV de Grecia. “¡Pero qué medalla tan bonita! Es curioso que no te hayan dado la medalla”, le dijo el cronista al saltador. Tras darse cuenta que no tenía la presea en su poder, el atleta respondió. “No, me la dieron, pero la dejé allí. Metí la pata. Lo siento. Chicos, chicos, me la quité, me la quité y la dejé allí”.

En medio de la entrevista, el presentador le dijo: “Bueno, creo que tienes que ir a recogerla si nadie la encuentra, y tiene que estar presente en la entrega de premios”, a lo que Miltiadis respondió: “Voy a ir a buscarla. Lo siento, lo siento”, y dejó el móvil en vivo para buscar el metal que ganó tras consagrarse campeón del certamen europeo de atletismo.

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Miltiadis Tentoglou celebra su medalla dorada (REUTERS/Dylan Martinez)
Miltiadis Tentoglou celebra su medalla dorada (REUTERS/Dylan Martinez)

El griego había empezado la competencia con una marca de 8,27 metros en su primer intento, pese a despegar 20 centímetros antes de la tabla y a enfrentar un viento en contra de 1,4 m/s. Esa apertura lo dejó al frente de manera provisional, antes del avance de Ehammer en la segunda serie. La diferencia estuvo en el ajuste técnico: Tentoglou había cedido al menos 18 centímetros respecto de la tabla en sus tres primeros saltos, pero en el cuarto redujo ese margen a apenas cinco centímetros y encontró allí la combinación que le permitió estirarse hasta 8,44 metros.

Ese salto consolidó una secuencia inédita en la carrera reciente del atleta griego. El nuevo título amplió su reinado europeo en la disciplina y le permitió igualar la marca de Heike Drechsler, que encadenó cuatro coronas consecutivas en el salto en largo femenino entre 1986 y 1998.

La victoria también tuvo un peso especial por el momento deportivo del campeón. Después de una temporada 2023 por debajo de sus estándares, Tentoglou había reaparecido en gran forma y llegaba a esta cita tras igualar el récord griego con 8,66 m, la mejor marca mundial del año, en los campeonatos nacionales.

Tentoglou renunció a sus dos intentos finales, pero la resolución por el tercer puesto mantuvo la tensión hasta el cierre. El portugués Gerson Baldé, vigente campeón mundial bajo techo, alcanzó 8,18 metros en la sexta ronda, su único salto por encima de ocho metros en la final, y desplazó de manera momentánea al búlgaro Bozhidar Saraboyukov de la zona de medallas. El representante de Bulgaria todavía tenía un intento y lo aprovechó. En su sexto salto llegó a 8,26, recuperó el tercer lugar y consiguió la primera medalla importante al aire libre de su carrera.

El griego Miltiadis Tentoglou ganó su cuarto oro consecutivo en el salto en largo del Europeo de atletismo (REUTERS/Hannah Mckay)
El griego Miltiadis Tentoglou ganó su cuarto oro consecutivo en el salto en largo del Europeo de atletismo (REUTERS/Hannah Mckay)

“Esta fue una de las finales más duras que he hecho. Soy bueno en todas las condiciones, pero este viento fue muy duro para nosotros, los saltadores de longitud. Este no fue para mí un salto normal de 8,40 m. Fue un gran salto. Por eso lo valoro mucho”, analizó Tentoglou.

Esta es una de mis victorias más preciadas porque también es una temporada compleja para mí. Este es el comienzo para volver a ganar oros”, agregó el saltador de 28 años que es el gran dominador de la disciplina en su versión masculina en el mundo del atletismo en los últimos años.

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