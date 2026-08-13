Crimen y Justicia
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Extraditarán esta noche a Serkan Kurtulus, el temible mafioso turco que denunció desde la cárcel al poder de su país

El notorio criminal capturado por Interpol PFA en 2020 será trasladado en un vuelo de Turkish Airlines de vuelta a su país. La acusación en su contra y sus fracasos en la Justicia

SERKAN KURTULUS DETENIDO PFA
Heavy metal: Serkan Kurtulus, en una insólita foto de sus viejas redes sociales
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Serkan Kurtulus, el temible mafioso turco capturado en 2020 en Puerto Madero, será extraditado finalmente a Turquía este jueves por la noche. En su país, deberá responder ante la Justicia por una serie de ataques sicarios, una lista de delitos pesada y terrible. Una misión de Interpol Estambul llegó al país en las últimas horas, para llevarlo de vuelta en un vuelo de Turkish Airlines que partirá poco antes de la medianoche desde Ezeiza, en un vuelo sin escalas hacia esa misma ciudad, un vuelo de 16 horas.

Así, termina una de las historias criminales más interesantes de la Argentina reciente. Lo que sigue es incierto, al menos para Kurtulus mismo, que pasó los últimos seis años encerrado en el penal de Ezeiza, intentando sin éxito permanecer en el país. Pedía no volver a Turquía por miedo a que lo mataran. Lo que sabía, o lo que decía saber, representaba su mejor chance de sobrevivir.

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Desde prisión, poco después de su arresto, en una entrevista exclusiva con Infobae, Kurtulus denunció al poder de su país: aseguró que el partido AKP de Recip Erdogan intentó contratarlo para matar a Andrew Brunson, un pastor evangélico americano cercano a Donald Trump. “Políticos de mi país me pidieron asesinatos”, afirmó.

SERKAN KURTULUS MAFIOSO TURCO
Rosario y ametralladora: Kurtulus, en otra imágen de sus redes

Así, intentó permanecer en el país como refugiado político, algo que la CONARE -el organismo del Estado que regula la presencia de refugiados- le denegó. También, se habían agotado sus diversas instancias judiciales para su reclamo, con un fuerte revés en la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2025. La Corte Suprema, por su parte, ya había confirmado la extradición de Kurtulus en un fallo firmado el 30 de noviembre de 2023.

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No es para menos. El Juzgado de lo Penal Agravado N° 3 de Esmirna, su ciudad natal, lo busca por “establecer o administrar una organización criminal armada dedicada al transporte de armas de fuego pesadas, uso de las mismas, amenazas con armas conjuntamente con más de una persona aprovechando el poder de invocar el miedo derivado de una organización criminal”, de acuerdo a un documento de la Justicia federal.

SERKAN KURTULUS MAFIOSO TURCO
La detención de Kurtulus en 2020 a cargo de Interpol PFA

El megapárrafo de la imputación en su contra sigue con los delitos de “intento de asesinato internacional con premeditación, daño a la propiedad, privación calificada de la libertad”, con 26 hechos contados desde 2016.

Su actual abogado, Fabio Galante, intentó varios recursos ante la Justicia. El último, radicado a comienzos del mes pasado en el Tribunal Superior de Justicia, no recibió respuesta. Kurtulus, por su parte, amenazó con montar una huelga de hambre ante la noticia de la confirmación de su extradición, una maniobra que ya había intentado en el pasado.

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