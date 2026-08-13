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Una cadena de supermercados en crisis tuvo que vender una sucursal para pagar sueldos: qué va a pasar con los empleados

La marplatense Supermercados Toledo afrontó los últimos meses con dificultades para cumplir sus compromisos salariales. La operación volvió a poner bajo la lupa la situación financiera de la firma y su futuro

supermercados Toledo
Supermercados Toledo cuenta con 24 grandes locales y 15 tiendas Mini Toledo en Mar del Plata, además de sucursales en otras ciudades bonaerenses
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Tras varios meses de conflictos laborales y dificultades para afrontar los pagos en tiempo y forma, Supermercados Toledo sumó un nuevo dato que expuso la situación financiera que atraviesa la empresa: la compañía vendió una de sus sucursales para conseguir fondos y afrontar el pago de salarios. El establecimiento involucrado no trascendió, pero desde el gremio recibieron la información y plantearon su preocupación por el escenario que atraviesa la cadena marplatense.

De acuerdo con lo informado a los representantes sindicales, la operación permitió a la firma contar con recursos para afrontar compromisos salariales de julio (se les adeuda el 60% del sueldo a los 1.800 trabajadores y el compromiso asumido este miércoles fue que harán el pago este viernes). Durante la negociación que mantuvieron las partes en el Ministerio de Trabajo bonaerense, los representantes de los trabajadores también conocieron otro dato vinculado con esa operación: los empleados que trabajaban en el local vendido serán reubicados en otros establecimientos de la compañía.

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De esta manera, la venta de la sucursal no implicaría, por el momento, una pérdida de puestos de trabajo para quienes desarrollaban tareas allí. La empresa transmitió tranquilidad al gremio respecto del destino de esos trabajadores y planteó la posibilidad de que continúen dentro de la estructura de Toledo mediante su traslado a otros locales.

El dato aparece en medio de un conflicto que durante los últimos meses involucró a trabajadores de las distintas actividades que desarrolla el grupo. La empresa afrontó reclamos por atrasos en el pago de salarios, asambleas y medidas de fuerza en sus establecimientos, en un contexto de preocupación sindical por la situación económica y financiera de la compañía.

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El último episodio se produjo durante esta semana, cuando los trabajadores realizaron retención de tareas desde el viernes anterior al acuerdo alcanzado ayer en el Ministerio de Trabajo. El conflicto se originó por el pago incompleto de los salarios correspondientes a julio.

La compañía realizó inicialmente el pago del 40% de los haberes de julio (el 4° día hábil de agosto), mientras que el 60% restante quedó pendiente. En una audiencia realizada en la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la empresa propuso completar el pago el viernes 14 de agosto.

supermercados Toledo
La empresa emplea a 1.800 trabajadores directos entre sus supermercados, plantas de panificados, chacinados, aves y faena de cerdos

El acta estableció que la firma pagaría el saldo total correspondiente al 60% de los salarios de julio que permanecía impago y pidió el levantamiento inmediato de las medidas de fuerza. Los sindicatos aceptaron la propuesta y los trabajadores retomaron las tareas en los establecimientos.

El entendimiento también incluyó la creación de una mesa de trabajo semanal, que funcionará en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense y contará con representantes de las organizaciones sindicales y de la conducción de Toledo.

El objetivo de esa mesa será continuar el diálogo sobre la situación de la compañía y los distintos reclamos planteados por los trabajadores. El Ministerio de Trabajo, además, decidió mantener las actuaciones en reserva durante 30 días para controlar el cumplimiento del acuerdo.

La venta de la sucursal se conoció dentro de ese escenario de negociación y sumó un elemento a la discusión sobre el futuro de la empresa. Según explicó a Infobae el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y zona Atlántica (Secza), Guillermo Bianchi, durante la audiencia los representantes de Toledo reconocieron que debieron vender un activo para afrontar el pago del dinero adeudado a los trabajadores.

El dirigente sindical señaló además que la situación salarial no comenzó con el último conflicto. Según explicó, durante los últimos meses la compañía realizó pagos parciales de los salarios y completó los haberes con demoras. “Daban un pago parcial el 4 día hábil del mes y generalmente a las 48 horas pagaban el resto”, explicó Bianchi. Según el dirigente, esa modalidad generó conflictos porque el gremio interpretó que podía convertirse en una forma de avanzar hacia el pago de los salarios en cuotas.

El representante sindical también vinculó el deterioro de la relación con la conducción actual de la empresa con el período posterior a la muerte de Antonio Toledo, histórico dueño de la cadena. Actualmente, la compañía está dirigida por Bernabé Toledo, uno de los hijos del fundador.

A la demora en los salarios se sumó el pago del medio aguinaldo. La empresa intentó abonarlo en tres cuotas y finalmente lo pagó en dos veces.

Una estructura con 1.800 trabajadores

La dimensión del problema laboral se explica también por el tamaño del grupo. Toledo cuenta con 1.800 trabajadores directos, distribuidos entre distintas unidades de negocio.

El grupo está integrado por cinco divisiones: supermercados, una planta de panificados, una planta de elaboración de chacinados, una planta procesadora de aves y otra planta faenadora de cerdos.

De los 1.800 trabajadores, unos 1.400 pertenecen al gremio de Comercio. El resto está afiliado a Camioneros, Uatre y Maestranza.

En el negocio supermercadista, la firma tiene 24 grandes locales y 15 pequeñas tiendas Mini Toledo en Mar del Plata. Además, posee una sucursal en Pinamar, otra en Vidal, otra en Santa Clara, una en Miramar, una en Tres Arroyos, una en Necochea y otra en Balcarce.

La venta de una de esas sucursales abre ahora un interrogante sobre la estrategia que seguirá la empresa para afrontar sus compromisos. Trascendió que una de las opciones que barajan es que avancen con un proceso de reestructuración de los pasivos.

Desde el sector sindical, en tanto, la principal preocupación se mantiene sobre la continuidad de las fuentes laborales a futuro. Según indicaron desde el gremio, durante los últimos meses no se produjeron despidos de personal. La dotación se redujo únicamente porque la empresa no reemplazó a trabajadores que se jubilaron o que renunciaron.

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