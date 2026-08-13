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Lula da Silva le agradeció a Fidel Castro por su “estímulo y sabiduría” en el día en que cumpliría 100 años

El mandatario brasileño envió un mensaje al coloquio internacional en La Habana que celebra el aniversario del nacimiento del dictador cubano

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (AP Foto/Bruna Prado)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (AP Foto/Bruna Prado)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció a Fidel Castro (1926-2016) “el estímulo” que recibió para su trayectoria política, a través de un mensaje dirigido al coloquio internacional dedicado al líder cubano, celebrado en La Habana con motivo de su centenario.

Si hoy estoy por tercera vez al frente de la Presidencia de Brasil, es gracias al estímulo y la sabiduría de Fidel Castro”, expresó Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato a sus 80 años.

El brasileño manifestó que, en el centenario del nacimiento de Castro, transmite “al pueblo de Cuba el mismo mensaje de fuerza y esperanza” y abogó porque “la fraternidad y la justicia persistan en medio de la adversidad”, según reportes de medios estatales.

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El líder cubano Fidel Castro (izq.) toma una fotografía al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (der.), durante una reunión en La Habana el 15 de enero de 2008 (Gobierno de Cuba vía REUTERS/Archivo)
El líder cubano Fidel Castro (izq.) toma una fotografía al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (der.), durante una reunión en La Habana el 15 de enero de 2008 (Gobierno de Cuba vía REUTERS/Archivo)

Lula y Castro compartieron una amistad cercana. Tras la muerte del líder cubano en 2016, el presidente de Brasil describió su partida “como la pérdida de un hermano mayor” y recordó que, durante décadas, ambos mantuvieron “una relación afectuosa e intensa, basada en la búsqueda de caminos para la emancipación” de sus pueblos.

El intelectual y teólogo brasileño Frei Betto fue el encargado de leer el mensaje de Lula en el coloquio internacional “Fidel: legado y futuro”, actividad que finalizará el programa conmemorativo este jueves 13 de agosto, fecha en que se cumplen 100 años del nacimiento de Castro.

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Durante su intervención, Betto rememoró al líder de la revolución cubana, quien gobernó la isla durante casi 50 años, y subrayó “la necesidad de abrir espacios de entendimiento” al referirse a la entrevista realizada en 1985, en cuatro sesiones por un total de 23 horas, que dio origen al libro “Fidel y la religión”.

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)
Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)

Los mensajes de Putin y Xi Jinping

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, enviaron mensajes de felicitación al régimen cubano con motivo del centenario del natalicio de Fidel Castro.

Los mensajes fueron dados a conocer durante el coloquio dedicado a la figura de Castro que sesiona en La Habana.

En sus misivas, dirigidas al ex presidente cubano y hermano de Fidel, Raúl Castro; así como al dictador actual de la isla, Miguel Díaz-Canel, Putin calificó a Fidel Castro como un “símbolo de la libertad, la justicia y el patriotismo tanto para los propios cubanos como para millones de personas en distintos países del mundo”.

Por su parte, el miembro del Comité Central del PCCh y jefe de su Departamento Internacional, Liu Haixing, leyó la misiva enviada por Xi Jinping, en la cual destacó el papel de Castro “en la cimentación e impulso de las relaciones de la isla con China”, las que, señaló, “se han convertido en un referente de la cooperación entre países socialistas”.

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