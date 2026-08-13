Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Capital hondureña enfrenta semanas críticas por falta de agua

El Distrito Central enfrenta una doble emergencia que golpea a miles de capitalinos. Los bajos niveles de las represas obligan a ampliar el racionamiento de agua potable

Las represas Los Laureles y La Concepción bajan a 39% y 30% y presionan el suministro en la capital.
Las represas Los Laureles y La Concepción bajan a 39% y 30% y presionan el suministro en la capital.
Guardar

El abastecimiento de agua potable continúa como uno de los principales desafíos para los habitantes del Distrito Central, donde la falta de lluvias mantiene bajo presión las reservas destinadas al consumo de la población.

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que la represa Los Laureles registra un nivel aproximado del 39%, mientras que La Concepción se encuentra en alrededor del 30%.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento modificaron el calendario de distribución y reforzaron las medidas de ahorro.

Ambas represas abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela, por lo que la reducción de sus niveles limita el margen de maniobra de las autoridades frente a una demanda que se mantiene constante.

PUBLICIDAD

La emergencia hídrica ya había llevado a la municipalidad a implementar un plan especial de abastecimiento. Actualmente se mantienen 52 tanques cisterna y 84 rutas diarias para atender sectores considerados prioritarios.

El comportamiento de las lluvias, la evolución de los niveles de las represas y el consumo de los usuarios serán algunos de los factores utilizados para determinar si se mantiene el esquema o si son necesarios nuevos ajustes. El objetivo planteado por la Alcaldía es lograr que las reservas puedan sostenerse hasta finales de septiembre.

Abastecimiento programado

El alcalde informó que la producción de agua de El Picacho se ha mantenido estable, lo que permite que las zonas que dependen de este sistema reciban el servicio aproximadamente cada cinco días. La diferencia en el comportamiento de las fuentes obliga a las autoridades a manejar la distribución de manera diferenciada.

PUBLICIDAD

Mientras algunos sectores reciben agua con una frecuencia mayor, otros tendrán que esperar períodos más prolongados debido a las condiciones de los sistemas que los abastecen. La administración municipal ha insistido en que el ahorro de los usuarios será determinante para prolongar las reservas.

La distribución mediante camiones cisterna continúa siendo una de las principales respuestas ante la falta de agua en determinados sectores. Zelaya informó que ya se han entregado más de cuatro millones de galones de agua de manera gratuita a la población afectada.

La represa San José forma parte de las iniciativas para enfrentar el acceso limitado al agua potable y el racionamiento en la capital.
La Alcaldía del Distrito Central modificó el calendario de distribución de agua y amplió de siete a nueve días los intervalos en varios sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

El plan de contingencia puesto en marcha por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento contempla una operación diaria para llevar el recurso a distintos barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.

La Alcaldía también informó que mantiene un monitoreo permanente de los sectores que presentan mayores dificultades para ajustar las rutas de distribución.

La estrategia municipal no se limita al uso de cisternas. Las autoridades trabajan en la reparación de fugas de la red de distribución y en la búsqueda de nuevas fuentes mediante la perforación de pozos.

Estas acciones buscan recuperar agua que actualmente se pierde y, al mismo tiempo, incorporar fuentes adicionales que puedan complementar el suministro proveniente de las represas.

La municipalidad también ha planteado la necesidad de modernizar la infraestructura hídrica y reducir las pérdidas del sistema como parte de una respuesta que vaya más allá de la emergencia actual.

Cuidemos el agua

Durante una presentación sobre la crisis hídrica, Zelaya señaló que el problema requiere inversión en infraestructura, pero también un cambio en los hábitos de consumo de la población.

La Alcaldía prevé reunirse con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) para revisar la situación y determinar, con base en los informes técnicos, si corresponde adoptar medidas adicionales.

Las autoridades capitalinas contratarán hasta 80 pipas para abastecer sectores afectados por la escasez de agua. (FOTO: La Tribuna)
Las autoridades capitalinas contratarán hasta 80 pipas para abastecer sectores afectados por la escasez de agua. (FOTO: La Tribuna)

La decisión estará relacionada con la evolución de los embalses, las condiciones climáticas y la capacidad del sistema para atender la demanda.

Por ahora, la municipalidad mantiene las medidas de emergencia y el llamado a los capitalinos para reducir el consumo. El mensaje de la municipalidad se concentra en evitar desperdicios y utilizar únicamente el agua necesaria.

La recomendación adquiere mayor importancia ante la ampliación de los períodos de distribución, ya que los hogares deberán administrar sus reservas durante más tiempo entre una entrega y otra.

Temas Relacionados

HondurasaguarepresasDistritoabastecimientoracionamientos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Delegación de Costa Rica combatirá incendios que ya arrasaron 4.1 millones de hectáreas en Canadá

Especialistas forestales costarricenses fueron escogidos tras un riguroso proceso y partieron para colaborar en las operaciones de emergencia en una de las temporadas más severas de incendios registradas en Canadá

Delegación de Costa Rica combatirá incendios que ya arrasaron 4.1 millones de hectáreas en Canadá

Promesas de miles de dólares llevaron a panameños a Ucrania: al llegar les quitaron pasaportes y teléfonos

Los testimonios describen captaciones mediante redes sociales, traslados financiados y condiciones que cambiaban al llegar al país europeo; la Fiscalía investiga una presunta estructura detrás de los viajes

Promesas de miles de dólares llevaron a panameños a Ucrania: al llegar les quitaron pasaportes y teléfonos

La aerolínea Air Canada abrirá un vuelo directo entre Ciudad de Guatemala y Toronto en diciembre de 2026

Una conexión sin escalas funcionará una vez por semana durante todo el año entre La Aurora y Toronto Pearson, y convertirá a esa urbe en la segunda ruta permanente del país con Canadá

La aerolínea Air Canada abrirá un vuelo directo entre Ciudad de Guatemala y Toronto en diciembre de 2026

Jóvenes de Costa Rica destinan menos del 10% de sus ingresos al ahorro y especialistas piden fortalecer la educación financiera

La falta de hábitos financieros desde edades tempranas puede aumentar el riesgo de endeudamiento y dificultar la planificación económica durante los primeros años de vida laboral.

Jóvenes de Costa Rica destinan menos del 10% de sus ingresos al ahorro y especialistas piden fortalecer la educación financiera

Nacatamales para no olvidar: la receta que une a una familia nicaragüense en Costa Rica

El aroma de los nacatamales conecta a Carlos Iván Torrez González y a su madre, Reyna González Sandoval, con su pasado en Juigalpa, Nicaragua. En Costa Rica, esa receta se transformó en un refugio de identidad y en el sustento de una familia que nunca dejó atrás sus raíces

Nacatamales para no olvidar: la receta que une a una familia nicaragüense en Costa Rica

TECNO

¿En qué horario usar la lavadora ahorra más energía?: esto dicen los fabricantes

¿En qué horario usar la lavadora ahorra más energía?: esto dicen los fabricantes

Cómo saber la ubicación de un familiar o amigo con solo su número de teléfono

Bitcoin: cuál es el valor de esta criptomoneda

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Paso a paso para activar la alerta de sismos de Google en Android sin descargar aplicaciones y gratis

ENTRETENIMIENTO

Ana de Armas deja atrás a Tom Cruise y aparece con el cantante venezolano Beto Montenegro

Ana de Armas deja atrás a Tom Cruise y aparece con el cantante venezolano Beto Montenegro

La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz

Nicole Kidman confiesa que estaba dispuesta a “tirar su carrera por la borda” al casarse con Tom Cruise: “Nos enamoramos con locura”

Paris Jackson reveló cómo fue su primer encuentro con su madre, Debbie Rowe, a los 15 años

“Barbie 2″ en crisis: Warner Bros. y el equipo creativo aún no logran cerrar un acuerdo

MUNDO

Así quedaron los buques de guerra rusos tras el bombardeo ucraniano contra la base naval de Novorossiysk

Así quedaron los buques de guerra rusos tras el bombardeo ucraniano contra la base naval de Novorossiysk

Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

El número de civiles muertos en julio en Ucrania fue el más alto desde mayo de 2022

Ucrania y Rusia intercambiaron restos de 275 militares muertos en la guerra

Microsoft reduce su presencia en China