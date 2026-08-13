Capital hondureña enfrenta semanas críticas por falta de agua

Las represas Los Laureles y La Concepción bajan a 39% y 30% y presionan el suministro en la capital.

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El abastecimiento de agua potable continúa como uno de los principales desafíos para los habitantes del Distrito Central, donde la falta de lluvias mantiene bajo presión las reservas destinadas al consumo de la población.

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que la represa Los Laureles registra un nivel aproximado del 39%, mientras que La Concepción se encuentra en alrededor del 30%.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento modificaron el calendario de distribución y reforzaron las medidas de ahorro.

Ambas represas abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela, por lo que la reducción de sus niveles limita el margen de maniobra de las autoridades frente a una demanda que se mantiene constante.

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La emergencia hídrica ya había llevado a la municipalidad a implementar un plan especial de abastecimiento. Actualmente se mantienen 52 tanques cisterna y 84 rutas diarias para atender sectores considerados prioritarios.

El comportamiento de las lluvias, la evolución de los niveles de las represas y el consumo de los usuarios serán algunos de los factores utilizados para determinar si se mantiene el esquema o si son necesarios nuevos ajustes. El objetivo planteado por la Alcaldía es lograr que las reservas puedan sostenerse hasta finales de septiembre.

Abastecimiento programado

El alcalde informó que la producción de agua de El Picacho se ha mantenido estable, lo que permite que las zonas que dependen de este sistema reciban el servicio aproximadamente cada cinco días. La diferencia en el comportamiento de las fuentes obliga a las autoridades a manejar la distribución de manera diferenciada.

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Mientras algunos sectores reciben agua con una frecuencia mayor, otros tendrán que esperar períodos más prolongados debido a las condiciones de los sistemas que los abastecen. La administración municipal ha insistido en que el ahorro de los usuarios será determinante para prolongar las reservas.

La distribución mediante camiones cisterna continúa siendo una de las principales respuestas ante la falta de agua en determinados sectores. Zelaya informó que ya se han entregado más de cuatro millones de galones de agua de manera gratuita a la población afectada.

La Alcaldía del Distrito Central modificó el calendario de distribución de agua y amplió de siete a nueve días los intervalos en varios sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

El plan de contingencia puesto en marcha por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento contempla una operación diaria para llevar el recurso a distintos barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.

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La Alcaldía también informó que mantiene un monitoreo permanente de los sectores que presentan mayores dificultades para ajustar las rutas de distribución.

La estrategia municipal no se limita al uso de cisternas. Las autoridades trabajan en la reparación de fugas de la red de distribución y en la búsqueda de nuevas fuentes mediante la perforación de pozos.

Estas acciones buscan recuperar agua que actualmente se pierde y, al mismo tiempo, incorporar fuentes adicionales que puedan complementar el suministro proveniente de las represas.

La municipalidad también ha planteado la necesidad de modernizar la infraestructura hídrica y reducir las pérdidas del sistema como parte de una respuesta que vaya más allá de la emergencia actual.

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Cuidemos el agua

Durante una presentación sobre la crisis hídrica, Zelaya señaló que el problema requiere inversión en infraestructura, pero también un cambio en los hábitos de consumo de la población.

La Alcaldía prevé reunirse con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) para revisar la situación y determinar, con base en los informes técnicos, si corresponde adoptar medidas adicionales.

Las autoridades capitalinas contratarán hasta 80 pipas para abastecer sectores afectados por la escasez de agua. (FOTO: La Tribuna)

La decisión estará relacionada con la evolución de los embalses, las condiciones climáticas y la capacidad del sistema para atender la demanda.

Por ahora, la municipalidad mantiene las medidas de emergencia y el llamado a los capitalinos para reducir el consumo. El mensaje de la municipalidad se concentra en evitar desperdicios y utilizar únicamente el agua necesaria.

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La recomendación adquiere mayor importancia ante la ampliación de los períodos de distribución, ya que los hogares deberán administrar sus reservas durante más tiempo entre una entrega y otra.