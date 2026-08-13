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Caso de alias “Diablo” en Costa Rica ya tiene fecha: audiencia del caso “Colorado” inicia el 1 de septiembre con 33 acusados

El proceso contra Alejandro Arias Monge entrará en una etapa clave durante un mes, con comparecencias de familiares y otros señalados mientras el tribunal revisa el alcance de la red descrita por la Fiscalía

La audiencia preliminar contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, comenzará el 1 de septiembre en el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada. ( Foto: Ministerio de Justicia y Paz)
La audiencia preliminar contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, comenzará el 1 de septiembre en el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada. ( Foto: Ministerio de Justicia y Paz)
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La audiencia preliminar contra Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, comenzará el 1 de septiembre ante el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada. En el expediente figuran treinta y tres personas, incluidas la pareja, el padre y la hermana del sospechoso, quienes deberán comparecer durante un proceso que se desarrollará durante un mes.

El caso “Colorado” también involucra a Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, detenido junto a Arias Monge el 24 de julio en San Bernardino de Sarapiquí. De acuerdo con la Fiscalía, la presunta organización tenía actividad principal en Limón y Pococí, donde gestionaba la distribución y venta de drogas.

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El Observador informó que la acusación presentada por la Fiscalía describe una estructura con jerarquías y subordinaciones, en la que la supuesta red criminal operaba bajo un esquema de mando claro.

Estructura y funcionamiento de la organización, según la Fiscalía

La Fiscalía contra el Crimen Organizado sostiene que “Diablo” lideraba una estructura piramidal, con jerarquías y funciones claras entre sus integrantes. Según la acusación, Arias Monge impartía instrucciones directas a sus subalternos para mantener la supuesta organización ilícita, dedicada al almacenamiento y comercialización de cocaína y marihuana.

El Ministerio Público afirma que el grupo, además de distribuir drogas localmente, realizaba negociaciones de cargamentos con otras bandas del territorio nacional. Las autoridades sostienen que los ingresos generados por esas actividades eran introducidos en el sistema financiero nacional mediante maniobras de legitimación de capitales. Esta línea de investigación es uno de los ejes principales del proceso judicial.

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El caso “Colorado” incluye a 33 acusados, entre ellos la pareja, el padre y la hermana de Arias Monge, en un proceso que se extenderá durante un mes. (Foto: Canal 1)
El caso “Colorado” incluye a 33 acusados, entre ellos la pareja, el padre y la hermana de Arias Monge, en un proceso que se extenderá durante un mes. (Foto: Canal 1)

El Organismo de Investigación Judicial atribuye la captura de los principales sospechosos a un operativo realizado en Sarapiquí el 24 de julio. En esa operación fueron arrestados tanto Arias Monge como Pérez Méndez, lo que permitió la apertura de la causa que ahora llegará a audiencia.

Según El Observador, entre los elementos centrales de la causa figura la presunta presencia de una estructura de mando, con roles definidos, en la que Arias Monge habría cumplido el papel de quien daba las órdenes para sostener el funcionamiento de la supuesta empresa criminal.

La defensa rechaza la vinculación automática de familiares

El abogado Gregorio Briglia Peralta, representante legal de la pareja y el padre de Arias Monge, cuestionó la amplitud de la acusación. Según el jurista, la Fiscalía incorporó a personas por sus lazos familiares o afectivos con el principal imputado, sin que existan pruebas directas de participación en los delitos. “En la audiencia preliminar de septiembre defenderé la autonomía económica de mis representados y demostraremos que sus bienes provienen del trabajo lícito”, anticipó Briglia Peralta.

Además de la pareja y el padre, la hermana de Arias Monge también figura entre los acusados. La defensa sostiene que la consanguinidad no equivale a participación en actividades criminales. La estrategia legal se centrará en demostrar el origen legítimo de los bienes de sus representados y en refutar la presunta existencia de una estructura criminal común.

Durante el próximo mes, el tribunal deberá determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los 33 acusados y establecer el alcance real de la organización descrita por la Fiscalía. El desarrollo de la audiencia será clave para definir el futuro judicial de Arias Monge y del resto de los implicados.

Ampliación de la indagatoria y contexto judicial de Arias Monge

Arias Monge amplió su indagatoria tras ser trasladado desde La Reforma al Primer Circuito Judicial de San José, mientras cumple tres meses de prisión preventiva. (Foto: cortesía)
Arias Monge amplió su indagatoria tras ser trasladado desde La Reforma al Primer Circuito Judicial de San José, mientras cumple tres meses de prisión preventiva. (Foto: cortesía)

Recientemente, alias “Diablo” fue trasladado desde el centro de máxima seguridad de La Reforma hasta el Primer Circuito Judicial de San José. Este traslado se realizó tras la solicitud de su defensor, Cristian Rodríguez, con el objetivo de ampliar la indagatoria, según informó una fuente judicial.

En el sistema penal costarricense, la ampliación de la indagatoria permite que el imputado conozca formalmente los delitos que se le atribuyen y las pruebas reunidas por el Ministerio Público. Este procedimiento brinda a la defensa la oportunidad de prepararse para las siguientes etapas del proceso.

Arias Monge figura en distintas investigaciones judiciales, incluyendo el caso “Colorado” y otra causa vinculada a una balacera en la que resultaron heridos oficiales durante su detención el 24 de julio. Las autoridades atribuyen al sospechoso un posible liderazgo en una organización investigada por tráfico de drogas, contrabando de cigarrillos y licores, así como la administración de puestos de lotería ilegal.

Luego de su captura, se le impusieron tres meses de prisión preventiva. Según registros judiciales, Arias Monge había permanecido prófugo durante cerca de diez años y era buscado por la policía. El proceso judicial continúa abierto mientras se espera el avance de las próximas audiencias y diligencias.

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