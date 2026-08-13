Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Femicidio en Villa Devoto: mató a su esposa a puñaladas e intentó suicidarse

Ocurrió durante la madrugada de hoy. El hijo de 21 años de la pareja fue quien avisó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El presunto asesino está internado en el Hospital Vélez Sarsfield

femicidio en villa devoto
El femicidio ocurrió esta madrugada
Guardar

Un hombre fue detenido esta madrugada en el barrio porteño de Villa Devoto, acusado de asesinar a su esposa a puñaladas, huir de la escena y luego intentar suicidarse de un puntazo en el cuello. El presunto asesino está internado en grave estado.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia.

PUBLICIDAD

Según se informó, a las 6:50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años -hijo de la pareja- alertó que su padre había matado a su madre y luego huyó de la escena.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hijo se encontraba durmiendo al momento del ataque y fue su hermana, de 8 años, quien lo despertó para avisarle del crimen.

PUBLICIDAD

Al llegar los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima ya estaba sin vida. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó al canal TN que “no pudieron hacer nada”. La mujer presentaba, al menos, una herida de arma blanca en el cuello, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

El drama no terminó ahí: a unos 200 metros del domicilio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizó al hombre con heridas de arma blanca en el cuello. Todo apunta a que luego de asesinar a su pareja, intentó suicidarse. El detenido fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield y permanece bajo custodia, acusado del crimen de su esposa. Su estado es grave. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del femicidio.

Las fuentes señalaron a Infobae que la víctima era una mujer de 40 años, mientras que, de acuerdo con lo que trascendió, su asesino es un hombre de 56. Por el momento se desconoce si había denuncias previas por violencia de género.

Un obrero que trabajaba junto a la vivienda dijo en diálogo con C5N que conocía al hombre y que se mostraba tranquilo, sin indicios visibles de ser alguien violento.

Temas Relacionados

FemicidioVilla Devotocrimenúltmas noticiasPolicía de la Ciudad de Buenos Aires

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Extraditarán esta noche a Serkan Kurtulus, el temible mafioso turco que denunció desde la cárcel al poder de su país

El notorio criminal capturado por Interpol PFA en 2020 será trasladado en un vuelo de Turkish Airlines de vuelta a su país. La acusación en su contra y sus fracasos en la Justicia

Extraditarán esta noche a Serkan Kurtulus, el temible mafioso turco que denunció desde la cárcel al poder de su país

Confirmaron el procesamiento de 11 acusados por una red de desvío de armas a mercados ilegales

La investigación detectó operaciones irregulares en la compra, registro y transferencia de al menos 700 armas. Entre los procesados hay un policía y un exfuncionario de la exANMAC, hoy denominado RENAR

Confirmaron el procesamiento de 11 acusados por una red de desvío de armas a mercados ilegales

Cayeron en la trampa de dos “viudas negras”, las invitaron a cenar y les robaron

Las mujeres fueron detenidas junto a dos cómplices tras allanamientos en San Nicolás, donde ocurrió el violento asalto, y Córdoba. Hay un prófugo

Cayeron en la trampa de dos “viudas negras”, las invitaron a cenar y les robaron

Un hombre fue extorsionado y encerrado tras una cita pactada por una aplicación: tuvo que transferir 70.000 pesos

El denunciante aseguró que fue retenido y amenazado con la difusión de conversaciones íntimas. El caso derivó en una investigación judicial y en la detención del sospechoso de 25 años

Un hombre fue extorsionado y encerrado tras una cita pactada por una aplicación: tuvo que transferir 70.000 pesos

Intentó robar en un local de Córdoba, pero lo echaron con agua caliente y golpes de un cajón de cerveza

A pesar de que la dueña identificó al delincuente, este todavía continuaría en libertad. “Es la primera vez que nos pasa con esta violencia”, aseguró

Intentó robar en un local de Córdoba, pero lo echaron con agua caliente y golpes de un cajón de cerveza

DEPORTES

Rosario Central, con Di María, abrirá su serie ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Rosario Central, con Di María, abrirá su serie ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La sorprendente reflexión de Casemiro sobre la vuelta de Messi al Inter Miami tras la muerte de su padre

La fortuna que perdió Roger Federer en un día y lo dejó fuera de la exclusiva lista de deportistas multimillonarios

Lo entrena su mamá, tiene el único rincón femenino del mundo y triunfa en el trap: “Rateka” Sánchez, el campeón que apadrina Chino Maidana

Boca Juniors restaurará el histórico cuadro pintado por Benito Quinquela Martín exhibido en el hall de la Bombonera: “Puede valer millones”

TELESHOW

Mica Viciconte rompió su propia regla y sorprendió a Fabián Cubero en su aniversario: “Que quede registrado”

Mica Viciconte rompió su propia regla y sorprendió a Fabián Cubero en su aniversario: “Que quede registrado”

Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, mostró su nueva imagen tras una intervención estética

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

La reacción de Edith Hermida cuando Mario Pergolini le preguntó hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano después del reingreso de los exjugadores

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador elevó ingresos fiscales y bajó el déficit en el último periodo, según su última rendición

El Salvador elevó ingresos fiscales y bajó el déficit en el último periodo, según su última rendición

Comisión legislativa analiza dar financiamiento fijo al rescate de animales de compañía en Costa Rica

Fuego patrio no se encenderá en el Obelisco tras un intento por recuperar una celebración marcada por la violencia en Guatemala

Los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 reunirán en Nueva York a más de 2,000 atletas dominicanos

Zoocriaderos en Panamá conservan poblaciones de iguanas verdes, conejos pintados, mariposas y venados cola blanca