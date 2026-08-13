El 57% de los argentinos en edad reproductiva tiene menos hijos de los que desea: las tres causas principales que explican por qué

El ideal de una pareja con dos hijos sigue siendo el más elegido por los argentinos, según el estudio de UNFPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Algunos tienen uno y quisieran otro. Otros ya tienen dos y desean el tercero. Y están los que aún no tuvieron y quisieran uno o, incluso en mayor proporción, dos hijos. El 57% de los argentinos que tienen entre 18 y 45 años y que, por eso, se consideran “en edad reproductiva”, desean más hijos de los que tienen. Pero postergan -o directamente renuncian- a ese deseo.

Esa es una de las conclusiones más contundentes de la primera Encuesta de Intenciones Reproductivas en Argentina, que llevó a cabo la oficina local del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y a cuyos resultados tuvo acceso Infobae.

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Según la encuesta, de la que participaron 1.515 mujeres y varones de todo el país, casi seis de cada diez personas que transitan la llamada “edad reproductiva” están atravesadas por una brecha entre su deseo y su realidad en lo que respecta a la cantidad de hijos que tienen.

“Se está hablando, a nivel mundial y también en nuestro país, del ‘colapso de la natalidad’, de la cantidad de hijos que tiene una mujer en promedio, de cuántos hijos decide tener efectivamente una pareja. Este estudio viene a traer nueva información: que en muchos casos, los hijos que se tienen son los que se pueden tener, no necesariamente los que se quisiera tener”, describe Mariana Isasi, jefa de oficina de la UNFPA en Argentina.

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La tasa de fecundidad en la Argentina descendió drásticamente desde el año 2000, y sobre todo en la última década. En 2024 se ubicó en 1,2 hijos por mujer.

Tal como indica la especialista, en el último tiempo el foco se puso en la vertiginosa baja de la tasa de fecundidad en la Argentina. Es que durante décadas el promedio de hijos por mujer en el país fue de tres; hacia el año 2000 ese promedio era de 2,5 hijos por mujer, y en 2024, menos de un cuarto de siglo después, esa tasa se había reducido a menos de la mitad. Actualmente, el promedio es de 1,2 hijos por mujer. Se trata de una tasa muy por debajo del número que garantiza el llamado “reemplazo poblacional”, que es de 2,1 hijos por mujer.

Pero más allá del escenario del que da cuenta ese retroceso en la tasa de fecundidad -y, por lo tanto, en la cantidad de personas que nacen cada año- existe lo que la UNFPA define como “una brecha entre la fecundidad deseada y la fecundidad alcanzada” que ayuda a entender qué hay detrás de esa caída.

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No es desinterés, son obstáculos

“Los hallazgos de este estudio revelan que la baja natalidad no responde sencillamente a un desinterés generalizado por formar una familia. Se trata de un proceso multicausal, atravesado por condiciones económicas, sociales, laborales y culturales que inciden en las decisiones reproductivas. Los datos confirman que el deseo de tener hijos e hijas sigue vigente en la sociedad argentina, pero se enfrenta a una brecha entre aquello que se anhela y lo que efectivamente puede concretarse”, sostiene la investigación de UNFPA.

El estudio, que llevó a cabo las encuestas entre enero y febrero de este año, encontró que la edad percibida como ideal para tener hijos es entre los 27 y los 28 años, aunque crece la postergación de la maternidad hacia la franja que va de los 30 a los 39 años.

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A la vez, el 65% de los argentinos consideran que es importante (o incluso muy importante) tener hijos para vivir una vida plena. Aunque se trata de dos tercios de la población, una mayoría considerable, son otros los hitos que los encuestados consideraron aún más definitorios a la hora de sentir plenitud: el 97% sostuvo que tener salud hace a esa vida plena; el 96% se refirió a la seguridad económica; el 95%, a la vivienda propia; el 92%, al desarrollo profesional.

Para las mujeres, el reparto desigual de las tareas de cuidado y de la casa es un motivo que obstaculiza la cantidad de hijos que efectivamente tienen. Los varones perciben un reparto más equitativo de esas tareas.

El de una pareja con dos hijos sigue siendo el modelo de familia que identifica a una mayor cantidad de argentinos: el 34% de los encuestados lo eligió como su ideal. En total, el 59% de la población desea tener entre uno y tres hijos. A la vez, el 11% de la población que tiene entre 18 y 45 años asegura que ya tuvo más hijos de los que hubiera querido -lo que la investigación de la UNFPA define como “exceso reproductivo”-. Entre las personas que tienen de 45 a 70 años, esa sensación de “exceso” alcanza al 19% de los argentinos.

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Los motivos de los argentinos para tener hijos

Guiar el desarrollo y aprendizaje de un hijo y la alegría que esa persona y ese vínculo pueden traer a la vida de quien decide tener a ese hijo son los dos principales motivos por los que los argentinos tienen o desean tener hijos, según la investigación de la UNFPA. Casi la mitad de las personas sostienen que tener compañía y cuidado en la vejez es un motivo importante o muy importante para tener hijos.

Los varones destacan más que las mujeres motivaciones como fortalecer el vínculo de pareja, preservar el apellido y el estatus, además de la confirmación de su fertilidad. Estas motivaciones se destacan especialmente entre varones de 18 a 24 años, grupo en el que, según la investigación, “se observa un resurgimiento de los valores tradicionales”.

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Un ejemplo cabal de esto es que la proporción de varones de entre 18 a 24 años que creen que el hombre debe ser quien trabaje a tiempo completo fuera de la casa y la mujer debe quedarse en la casa a criar a los hijos es del 38%, más que el doble de las mujeres de esa edad que respondieron en ese mismo sentido, que fueron el 16% de las encuestadas. Aunque en esa generación de varones se ve un resurgimiento de esa creencia, no se trata de algo aislado: tres de cada diez argentinos sostienen que la prioridad de las mujeres debe ser su familia por sobre su carrera profesional.

Deseos incumplidos

“Estamos hablando mucho sobre la caída de la tasa de la natalidad. Lo cierto es que, aunque bajó muy vertiginosamente, aún hoy la mayoría de las mujeres de la Argentina están maternando. Lo que vemos es que no hay una renuncia a la maternidad, sí una postergación en el tiempo. Tampoco vemos que haya menos madres y padres, sino menos cantidad de hijos por mujer”, explica la jefa de la oficina local de la UNFPA. Y agrega: “Suele ponerse el foco en un supuesto menor deseo de ser madres o padres, y esa es una certeza que el estudio viene a desmitificar. El deseo de ser madres y padres está. Lo que hay, de acuerdo a lo que hallamos en la investigación, son condicionamientos ante ese deseo”.

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La dificultad en el acceso a la vivienda es uno de los obstáculos que los argentinos citan a la hora de tener la cantidad de hijos que quieren.

“Las condiciones materiales y la oferta de cuidados representan el principal freno a los proyectos familiares: 6 de cada 10 personas tuvieron menos hijos/as de los deseados por alguna de estas razones”, establece la investigación. Las limitaciones financieras son el obstáculo principal para el 47% de las personas que tienen menos hijos de los que desean mientras que la inseguridad laboral y los problemas de acceso a la vivienda impactaron en la realización del deseo de casi un tercio de la población que no llegó a lo que se denomina “fecundidad deseada”: lo señalaron como obstáculo el 29% y el 27% de ese universo de personas, respectivamente.

A esos obstáculos, los tres principales según los argentinos, se sumaron otros, aunque en menor medida: la falta de opciones de cuidado de calidad y el bajo involucramiento de la pareja en las tareas de cuidado de los hijos y del hogar. Estos obstáculos fueron mucho más citados por las mujeres que por los varones. En la encuesta, entre los hombres predominó la respuesta de que las tareas de crianza y del hogar se reparen “entre ambos por igual”. Las mujeres, sin embargo, manifiestan concentrar mayor responsabilidad frente a las tareas cotidianas del cuidado de los hijos, del hogar, y también de los adultos mayores a cargo.

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“El costo de la crianza, la inseguridad laboral, la dificultad, de acceso a la vivienda y la asimetría en la distribución de las tareas de cuidado operan como barreras materiales que fuerzan a las personas a postergar, limitar o renunciar a sus proyectos familiares”, sostiene la encuesta que evaluó las intenciones reproductivas en la Argentina.

“Lo que estamos mostrando y condice con otros estudios en la región y en el mundo que ha hecho el Fondo de Población de Naciones Unidas es que la mayoría de las personas quieren tener hijos. Lo que hay que revisar, entonces, son las políticas públicas y de otros actores que podrían mejorar las condiciones materiales vinculadas al ingreso, la vivienda, la seguridad laboral, y también las condiciones de cuidado. Esos son los mayores condicionantes a la hora de decidir, y ocuparse de eso puede impactar en que muchas más personas lleguen a la llamada fecundidad deseada, es decir, que se achique la brecha entre la cantidad de hijos que quisieran tener y los que efectivamente pueden tener”, concluye Isasi.