Detuvieron a un pirómano en Caballito: tenía antecedentes por robo, portación de armas y tenencia de drogas

Detuvieron a un pirómano en Caballito

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Un hombre de 29 años fue arrestado esta madrugada en el barrio de Caballito tras provocar el incendio intencional de cuatro vehículos estacionados y un local, según confirmaron la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo se desarrolló en la intersección de las avenidas Donato Álvarez y Rivadavia, donde personal de la Comisaría Vecinal 6 B acudió al detectar los focos ígneos. También participó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que confirmó la asistencia en el lugar a tres pacientes y sin requerir traslado, de los cuales uno es menor de edad.

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De acuerdo con información oficial, el sospechoso intentó escapar al advertir la llegada de los efectivos, dirigiéndose hacia las vías del Ferrocarril Sarmiento. Fue interceptado en la esquina de Donato Álvarez y Yerbal. Voceros policiales precisaron que el detenido se encontraba en situación de calle y tenía un pedido de captura vigente desde julio pasado por amenazas, además de contar desde junio con un procesamiento sin prisión preventiva.

El incendio y el detenido

Fuentes consultadas en la Policía de la Ciudad agregaron que el individuo presenta antecedentes penales por robo, portación de armas y tenencia de drogas. El trabajo de Bomberos de la Ciudad permitió extinguir las llamas, que también alcanzaron la fachada de una verdulería ubicada en la zona del siniestro.

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Un informe de la Unidad de Flagrancia Oeste confirmó que el incendio fue provocado de manera intencional. No se reportaron personas heridas como consecuencia del episodio, según indicaron las autoridades a Infobae.

El caso quedó a disposición de la Justicia, que investiga los detalles del hecho y la posible vinculación del detenido con otros incidentes similares en el área.

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En el día de ayer, se registró una explosión en la caldera de un edificio residencial en el barrio de Recoleta, que provocó la intervención de los equipos de emergencia y dejó 11 personas asistidas en el lugar. El siniestro tuvo lugar en el subsuelo de un inmueble de planta baja y ocho pisos, ubicado en Junín al 1200, esquina Arenales, donde, de acuerdo con datos de la Policía de la Ciudad, el estallido desplazó el portón del garaje y dañó vidrios y paneles.

El SAME evacuó a 12 personas

El evento se registró alrededor de las 16 horas, cuando una fuerte deflagración en la caldera activó la alerta de emergencia. Los Bomberos de la Ciudad de la Estación Recoleta y el tren de socorro acudieron rápidamente, mientras el personal desplegó un operativo de inspección en busca de posibles víctimas. Cuatro dotaciones de bomberos participaron en la evacuación y lograron descender a un hombre del cuarto piso y a una mujer del tercero, mientras se revisaba la estructura del edificio para descartar riesgos adicionales.

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El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) movilizó diez móviles y brindó atención a las once personas afectadas, ninguna de las cuales requirió traslado hospitalario. Nueve de los asistidos son mujeres y dos hombres, todos adultos mayores. En paralelo, como medida preventiva, doce personas fueron evacuadas del edificio.

Las mediciones efectuadas por la Brigada de Emergencias Especiales junto a Metrogas determinaron que los valores registrados se mantuvieron dentro de los parámetros habituales, según fuentes citadas por el medio. El operativo finalizó sin víctimas graves ni incidentes estructurales mayores, manteniéndose la zona bajo supervisión de los organismos de seguridad y emergencia.

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