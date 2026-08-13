Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Detuvieron a un pirómano en Caballito: tenía antecedentes por robo, portación de armas y tenencia de drogas

Fuentes del caso precisaron que el detenido se encontraba en situación de calle y tenía un pedido de captura vigente desde julio pasado por amenazas

Detuvieron a un pirómano en Caballito
Guardar

Un hombre de 29 años fue arrestado esta madrugada en el barrio de Caballito tras provocar el incendio intencional de cuatro vehículos estacionados y un local, según confirmaron la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo se desarrolló en la intersección de las avenidas Donato Álvarez y Rivadavia, donde personal de la Comisaría Vecinal 6 B acudió al detectar los focos ígneos. También participó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que confirmó la asistencia en el lugar a tres pacientes y sin requerir traslado, de los cuales uno es menor de edad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información oficial, el sospechoso intentó escapar al advertir la llegada de los efectivos, dirigiéndose hacia las vías del Ferrocarril Sarmiento. Fue interceptado en la esquina de Donato Álvarez y Yerbal. Voceros policiales precisaron que el detenido se encontraba en situación de calle y tenía un pedido de captura vigente desde julio pasado por amenazas, además de contar desde junio con un procesamiento sin prisión preventiva.

Detuvieron a un pirómano en Caballito
El incendio y el detenido

Fuentes consultadas en la Policía de la Ciudad agregaron que el individuo presenta antecedentes penales por robo, portación de armas y tenencia de drogas. El trabajo de Bomberos de la Ciudad permitió extinguir las llamas, que también alcanzaron la fachada de una verdulería ubicada en la zona del siniestro.

PUBLICIDAD

Un informe de la Unidad de Flagrancia Oeste confirmó que el incendio fue provocado de manera intencional. No se reportaron personas heridas como consecuencia del episodio, según indicaron las autoridades a Infobae.

El caso quedó a disposición de la Justicia, que investiga los detalles del hecho y la posible vinculación del detenido con otros incidentes similares en el área.

En el día de ayer, se registró una explosión en la caldera de un edificio residencial en el barrio de Recoleta, que provocó la intervención de los equipos de emergencia y dejó 11 personas asistidas en el lugar. El siniestro tuvo lugar en el subsuelo de un inmueble de planta baja y ocho pisos, ubicado en Junín al 1200, esquina Arenales, donde, de acuerdo con datos de la Policía de la Ciudad, el estallido desplazó el portón del garaje y dañó vidrios y paneles.

El SAME evacuó a 12 personas

El evento se registró alrededor de las 16 horas, cuando una fuerte deflagración en la caldera activó la alerta de emergencia. Los Bomberos de la Ciudad de la Estación Recoleta y el tren de socorro acudieron rápidamente, mientras el personal desplegó un operativo de inspección en busca de posibles víctimas. Cuatro dotaciones de bomberos participaron en la evacuación y lograron descender a un hombre del cuarto piso y a una mujer del tercero, mientras se revisaba la estructura del edificio para descartar riesgos adicionales.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) movilizó diez móviles y brindó atención a las once personas afectadas, ninguna de las cuales requirió traslado hospitalario. Nueve de los asistidos son mujeres y dos hombres, todos adultos mayores. En paralelo, como medida preventiva, doce personas fueron evacuadas del edificio.

Las mediciones efectuadas por la Brigada de Emergencias Especiales junto a Metrogas determinaron que los valores registrados se mantuvieron dentro de los parámetros habituales, según fuentes citadas por el medio. El operativo finalizó sin víctimas graves ni incidentes estructurales mayores, manteniéndose la zona bajo supervisión de los organismos de seguridad y emergencia.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCaballitoIncendioPolicía de la Ciudad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el cardiólogo de la Junta Médica

Se trata de Gustavo Di Niro, quien desarrollará los puntos del informe relacionados a cómo estaba el corazón del Diez al morir

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el cardiólogo de la Junta Médica

El 57% de los argentinos en edad reproductiva tiene menos hijos de los que desea: las tres causas principales que explican por qué

En un contexto en el que la tasa de natalidad bajó vertiginosamente, una investigación sostiene que para dos tercios de la población tener hijos es parte de una vida plena. Pero aparecen obstáculos a la hora de cumplir ese objetivo

El 57% de los argentinos en edad reproductiva tiene menos hijos de los que desea: las tres causas principales que explican por qué

Femicidio en Villa Devoto: mató a su esposa a puñaladas e intentó suicidarse

Ocurrió durante la madrugada de hoy. El hijo de 21 años de la pareja fue quien avisó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El presunto asesino está internado en el Hospital Vélez Sarsfield

Femicidio en Villa Devoto: mató a su esposa a puñaladas e intentó suicidarse

Extraditarán esta noche a Serkan Kurtulus, el temible mafioso turco que denunció desde la cárcel al poder de su país

El notorio criminal capturado por Interpol PFA en 2020 será trasladado en un vuelo de Turkish Airlines de vuelta a su país. La acusación en su contra y sus fracasos en la Justicia

Extraditarán esta noche a Serkan Kurtulus, el temible mafioso turco que denunció desde la cárcel al poder de su país

Confirmaron el procesamiento de 11 acusados por una red de desvío de armas a mercados ilegales

La investigación detectó operaciones irregulares en la compra, registro y transferencia de al menos 700 armas. Entre los procesados hay un policía y un exfuncionario de la exANMAC, hoy denominado RENAR

Confirmaron el procesamiento de 11 acusados por una red de desvío de armas a mercados ilegales

DEPORTES

Detuvieron a un periodista deportivo turco acusado de dar una falsa información de una transferencia: el descargo en sus redes

Detuvieron a un periodista deportivo turco acusado de dar una falsa información de una transferencia: el descargo en sus redes

Tras el fuerte cruce con sus jugadores en un partido de Libertadores, Zubeldía dejó de ser el entrenador de Fluminense

Se desplomó en un partido, afirmaron que “volvió a la vida” y se desató un escándalo: el confuso episodio detrás de la muerte de un futbolista nigeriano de 32 años

Las sentidas palabras de Maxi Rodríguez sobre Jorge Messi tras su muerte: “No es fácil ser padre, amigo y representar a tu hijo”

Rosario Central, con Di María, abrirá su serie ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La emotiva graduación de Cristian Castro del secundario y la preocupación por la salud de su madre

La emotiva graduación de Cristian Castro del secundario y la preocupación por la salud de su madre

La emoción de Chechu Bonelli por un regalo inesperado: “Cuando lo abrí me largué a llorar”

La felicidad de Gastón Pauls y Agustina Cherri por el logro de su hija Muna: “Un sueño que parecía imposible”

Mica Viciconte rompió su propia regla y sorprendió a Fabián Cubero en su aniversario: “Que quede registrado”

Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, mostró su nueva imagen tras una intervención estética

INFOBAE AMÉRICA

Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

Montevideo quiere recuperar su casco histórico: el plan para ocupar viviendas vacías y atraer jóvenes a Ciudad Vieja

Brasil suspendió las transmisiones en vivo de una red social tras el suicidio de una niña de 13 años

Un afortunado ganador se lleva el premio mayor de Powerball de USD 1.040 millones tras 44 sorteos sin ganador

El número de civiles muertos en julio en Ucrania fue el más alto desde mayo de 2022