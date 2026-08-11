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El gobierno porteño licitará una bóveda del cementerio de la Recoleta para que allí funcione un “gift shop”

La particular convocatoria prevé una concesión por cinco años en un sector de casi 25 metros cuadrados restituido al GCBA. Los detalles del proyecto

Venta de Bóvedas Cementerio
La apertura de ofertas para la licitación será el próximo 9 de septiembre en el portal Buenos Aires Compra
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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió una licitación para concesionar una bóveda del Cementerio de la Recoleta y convertirla durante cinco años en un gift shop, venta de alimentos y bebidas al paso y base operativa para visitas nocturnas.

La concesión prevé un canon base mensual de $1.600.000 y, además, obliga al futuro adjudicatario a ceder al menos 20% de los ingresos brutos del servicio de turismo nocturno. La apertura de ofertas fue fijada para el 9 de septiembre de 2026 a las 11 a través de la plataforma Buenos Aires Compras.

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“La medida responde a un proyecto de puesta en valor integral del patrimonio cultural e histórico del Cementerio de la Recoleta, y para diversificar la oferta de servicios a los visitantes y generar ingresos para el mantenimiento del predio”, informaron desde el Gobiernos de la Ciudad.

Cómo es la bóveda a licitar

El espacio se ubica en una superficie cubierta aproximada de casi 25 metros cuadrados: era una antigua bóveda en estado de abandono que, tras completarse el procedimiento administrativo establecido por la Ley, fue restituida al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Según la convocatoria oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se trata de la Licitación Pública de etapa única N° 10002-1251-LPU26 para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación onerosa de un espacio ubicado dentro del predio de Junín 1.760. El llamado quedó plasmado también en la Disposición N° 278/DGCOYP/26.

El lugar a concesionar, identificado como Sección 17, Tablón 201, Sepulturas 1 a 12, será destinado a la prestación integral de servicios complementarios al visitante: una tienda de recuerdos, un local de venta de productos alimenticios y bebidas y un servicio de turismo nocturno.

Los planos técnicos y una comparación visual de la bóveda que será licitada para que allí funcione un "gift shop"
Los planos técnicos y una comparación visual de la bóveda que será licitada para que allí funcione un "gift shop" (Gobierno de la Ciudad)

El espacio se encuentra dentro de la Zona cuatro del Área de Protección Histórica APH14 Ámbito Recoleta, con protección edilicia y ambiental según el Código Urbanístico. La bóveda está cerca de la calle Junín, en un sector próximo al ingreso principal del cementerio.

En la bóveda, que ya cuenta con un proyecto de puesta en valor, solo podrán hacerse modificaciones estructurales reversibles y con aprobación de los organismos correspondientes. Por su parte, la administración porteña sostiene que la medida busca ampliar y diversificar los servicios para quienes recorren el cementerio sin alterar el destino autorizado del espacio.

La licitación establece que el concesionario no podrá desarrollar actividades distintas de las previstas sin autorización expresa del Poder Ejecutivo porteño. También aclara que la Ciudad no garantizará la rentabilidad del emprendimiento, de modo que el riesgo comercial quedará enteramente a cargo del operador privado.

Venta al paso y visitas nocturnas

La explotación gastronómica no está planteada como un bar tradicional. La modalidad de trabajo será el de take away (despacho inmediato o elaboración simple) en donde estará prohibida la instalación de mesas, sillas, vajilla reutilizable o la permanencia de público para consumo en el interior del espacio. “Allí se venderán artículos institucionales, publicaciones, piezas gráficas y objetos conmemorativos o turísticos vinculados exclusivamente a la identidad cultural y patrimonial del lugar”, agregaron desde GCBA consignando que la Dirección General de Cementerio es la encargada de aprobar el plan de productos.

El cementerio contará además con un servicio de turismo nocturno que funcionará de jueves a domingo, en el horario de 19:00 a 23:00 hs. La operativa contempla recorridos guiados para grupos de un máximo de 40 personas, con la posibilidad de recibir hasta dos grupos funcionando en paralelo dentro del predio. Los tours estarán a cargo de guías de turismo profesionales, debidamente inscritos en el Registro de Guías del Ente de Turismo de la CABA o poseedores de título habilitante.

El contexto de otras concesiones

La iniciativa aparece en un contexto de expansión de concesiones gastronómicas y comerciales impulsadas por el Ejecutivo porteño. Este año ya hay 17 locales gastronómicos en funcionamiento en espacios dependientes del Ministerio de Cultura, otros seis en obra y seis más planificados, lo que completa 30 espacios entre los ya abiertos y los próximos.

Ese mismo medio informó además que la Ciudad lanzó otra tanda de licitaciones para instalar locales gastronómicos en 16 parques y plazas. En un relevamiento oficial de 2023, el gobierno porteño contabilizó 1.216 “espacios verdes”, entre ellos 341 canteros, 80 veredas, 660 derivadores de tránsito y 26 ítems clasificados como “otros”, categoría en la que ya incluía a los cementerios.

Ese punto reabre una discusión sobre el estatus de estos predios: aunque cuentan con vegetación, árboles y suelo absorbente y pueden funcionar como infraestructura verde y refugio de biodiversidad urbana, su uso restringido y su función principal funeraria mantienen abierto el debate sobre si deben equipararse a plazas y parques.

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