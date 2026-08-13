El Embajador de EEUU en la Argentina exhortó a las empresas locales a excluir a Huawei y apuntó contra el Partido Comunista Chino

Peter Lamelas interviene en el AmCham Energy Forum

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La participación de Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina, en el AmCham Energy Forum de Buenos Aires, marcó un nuevo capítulo en la relación bilateral en el sector energético. El diplomático instó a las empresas locales a dejar fuera a la empresa Huawei de los proyectos estratégicos y vinculó la tecnología de la República Popular China con riesgos para la seguridad nacional y la protección de datos.

Durante su discurso, Lamelas sostuvo que la cooperación estratégica entre Estados Unidos y Argentina depende, en gran parte, de la existencia de “condiciones claras” y reglas de juego estables para los inversores. Según el embajador, la administración de Javier Milei viene impulsando reformas orientadas a reducir la burocracia, aumentar la libertad económica y potenciar el liderazgo del sector privado. Estas políticas, afirmó, buscan crear un entorno favorable para la llegada de capital extranjero y la innovación tecnológica.

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En este contexto, Lamelas se detuvo de manera particular en el papel de la tecnología en el desarrollo energético, y advirtió sobre la influencia del Partido Comunista Chino a través de empresas como Huawei. “China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología. Todo está controlado por el Partido Comunista chino. Eso no vale y tampoco ayudará a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, declaró el embajador ante los asistentes al foro. La advertencia llegó después de que la embajada estadounidense alertara a una distribuidora de energía de Neuquén por un contrato con Huawei.

El representante estadounidense subrayó que la seguridad energética y la protección de los datos son cuestiones centrales para el desarrollo económico y la estabilidad nacional, tanto para Argentina como para Estados Unidos. “Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías que sus datos son protegidos y están en redes de confianza”, afirmó Lamelas, quien también preguntó: “¿Por qué en uno de los países más libres, como Estados Unidos, no se pueden comprar ni vender equipos de Huawei?”. A su juicio, las compañías estadounidenses son líderes globales en seguridad y transparencia, por lo que descartan el uso de tecnología crítica de origen chino en sus operaciones.

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El AmCham Energy Forum congregó una nutrida audiencia de empresarios y técnicos del sector energético local

El debate sobre la presencia de proveedores chinos en la infraestructura energética argentina cobró fuerza en los últimos meses, en un contexto de competencia global por el control de sectores estratégicos. Lamelas planteó que las condiciones de seguridad tecnológica se convirtieron en un prerrequisito para acceder al financiamiento occidental, y que tanto las empresas estadounidenses como las europeas analizan la estabilidad y la protección de datos antes de decidir inversiones en proyectos como Vaca Muerta o el desarrollo de nuevas redes eléctricas.

El embajador también confirmó que Estados Unidos evalúa participar en el financiamiento del proyecto AMBA I, una obra de transmisión eléctrica con un presupuesto estimado de 800 millones de dólares, orientada a aliviar la saturación de la red en la región de mayor demanda del país. El pliego para esta licitación establece límites a la participación de empresas controladas por Estados, en línea con las preocupaciones de seguridad señaladas por Lamelas. “Estamos revisando AMBA I para ver si es posible ayudar con el financiamiento”, expresó el diplomático en el marco del foro.

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En cuanto al futuro del sector, Lamelas señaló que la expansión energética argentina depende de la consolidación de reformas y de la formación de talento en áreas como tecnología y minería. El embajador mencionó iniciativas de educación en inteligencia artificial y tecnología, como el Instituto de Vaca Muerta y programas de capacitación gratuitos ofrecidos por empresas internacionales. “Argentina tiene profesionales extraordinarios, pero el crecimiento que viene es enorme, exige mucho más”, sostuvo.

El diplomático remarcó que la seguridad energética y de los datos ya no solo impacta en la economía, sino también en la seguridad nacional de ambos países. En este sentido, destacó que el respaldo a las reformas argentinas y la exclusión de proveedores de tecnología no confiables facilitarán la llegada de nuevas inversiones, empleo y desarrollo en sectores clave.

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Finalmente, Lamelas reiteró el apoyo de la embajada estadounidense a las empresas que busquen aprovechar las oportunidades del sector energético argentino y agradeció la labor de AmCham y de los empresarios presentes por su compromiso con los proyectos de energía y minería.