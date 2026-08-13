Marta Fort brilló en la previa de la serie de Moria Casán: el carisma heredado de su padre y un extravagante look

Con su caraterístico sentido del humor, Marta Fort hizo furor en la alfombra roja de la serie de Moria Casán y habló con algunos de los protagonistas (chenetflix/Instagram)

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Moria Casán se prepara para volver a ocupar el centro de la escena con el esperado estreno de la serie inspirada en su vida, previsto para este viernes 14 de agosto. La producción no solo cuenta con la participación estelar de La One, sino también con figuras destacadas como su hija Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. En la previa del estreno mundial, la avant premiere reunió a celebridades, prensa y seguidores. Entre las invitadas que más llamaron la atención estuvo Marta Fort, quien se robó todas las miradas tanto por su sentido del humor como por el impactante look que eligió para la alfombra. Y en esta ocasión, la heredera chocolatera no dudó en desplegar su personalidad y sumarse como entrevistadora durante el evento.

Fiel a su estilo, Marta no se guardó nada frente a las cámaras. “Bueno, pero hoy me cuelgo de tus tetas”, bromeó durante su presentación junto a Casán, quien respondió cantando: “I Know You Want Me”, el tema de Pitbull relacionado para siempre con Ricardo. Luego, la modelo remarcó con entusiasmo: “El viernes se estrena la serie de La One, de la mismísima Moria Casán. Y estoy acá para entrevistar a los invitados y al elenco de la serie. Acompáñenme”.

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Las entrevistas de Marta sumaron momentos de complicidad y espontaneidad. A Moria le preguntó qué hacía que la serie tuviera su impronta, y la diva respondió: “Bueno, esta cosa que tengo de haber trascendido generaciones, de que estoy en memes, que estoy en todo el lenguaje popular, todo el mundo usa mis frases. Yo creo que soy una bomba energética”. Marta también puso a prueba a Siciliani y Roth con la consigna: “Si yo te podría dar algo de Moria, ¿qué elegirías?”. Siciliani eligió el “amor propio”, mientras que Roth destacó “su capacidad de quererse y de darse fuerza, como que se agarra así y sube”.

Con un maquillaje de tonos oscuros, gargantilla y vestido de látex, Marta destacó frente a las cámaras

En otro tramo, Marta propuso completar la frase: “Que el decorado…”, a lo que Sofía Gala respondió rápidamente: “Se calle”. “Se calle, muy bien”, celebró Marta, sumando un guiño a los códigos familiares y teatrales de la serie.

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Durante la velada, Marta también se cruzó con María Fernanda Callejón, quien en la serie interpreta a Zeta, una amiga incondicional y de toda la vida de Moria. Callejón, visiblemente emocionada, expresó: “No, no, dejame ver esta bomba, que la tuve en brazos, que la vi nacer, que la vi crecer... Ay, no, por favor”. Marta, fiel a su humor, respondió: “Todo de laboratorio, chicos”.

Marta Fort sacó a relucir su lado humorístico y se convirtió en el centro de atenció del evento de Moria Casán

El evento también fue espacio para las anécdotas. Moria recordó a Ricardo Fort y compartió una historia personal con Marta. “Tengo una anécdota divertida de tu viejo cuando vos todavía no estabas en este planeta. Yo estaba paseando por Miami, ustedes ya estaban por venir al mundo de tu padre. Me dijo: ‘Estoy enloquecido esperando a mis hijos’. Esta es la mejor anécdota que te puedo contar de tu papá”, aseguró, emocionada, respecto a la actitud del mediático previo al nacimiento de sus dos mellizos.

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El look de Marta fue uno de los más comentados de la noche y no pasó desapercibido en la alfombra. La modelo eligió un vestuario de inspiración gótica, sin perder sofisticación. Lució un vestido tipo corset en vinilo negro de acabado brillante, con paneles laterales de encaje floral traslúcido y un escote corazón pronunciado. Completó el conjunto con botas texanas negras y un tapado “fuzzy” extremo en tonos beige y blanco, de estilo maximalista. Los accesorios también fueron protagonistas: una gargantilla ancha de strass y cristales plateados en patrón de red geométrica, y una cadena fina con dije de gota.

Para completar el outfit, Fort optó por un chaleco peludo de tonalidades claras (Instagram)

Así, entre entrevistas descontracturadas, guiños familiares y anécdotas de leyenda, la Avant premiere de la serie sobre Moria Casán reunió a múltiples generaciones y estilos bajo el mismo techo, y dejó en claro que La One y su entorno siguen marcando tendencia y provocando furor en cada aparición.

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