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La fortuna que se llevó un jugador de póker de 22 años tras ganar uno de los torneos más importantes

Lucas Jumalon se impuso en la final con un trío de seis tras superar a un campo de 9.208 jugadores y ganó 10 millones de dólares

Jumalon se impuso a su rival con un trío de seis y se quedó con el premio de 10 millones de dólares
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El nombre de Lucas Jumalon quedó registrado en la historia del póker internacional luego de superar a un campo de 9.208 jugadores durante once días de competencia en los casinos Horseshoe y Paris, en la ciudad de Las Vegas y quedarse con un premio de 10 millones de dólares. Según reportó WSOP.com, la edición 2026 del torneo reunió a uno de los mayores contingentes de participantes, cada uno pagando una entrada de 10.000 dólares en busca del título más prestigioso del circuito.

De acuerdo con PokerNews, el estadounidense nacido en Spokane, Washington, hace 22 años se convirtió en el segundo jugador más joven en conquistar el torneo, apenas un año mayor que el récord establecido por Joe Cada en 2009. “Es una sensación de pura euforia. Pienso: ‘Mañana me despertaré y me preguntaré: ¿Jugaremos de nuevo hoy?’ Afronto todo con esa mentalidad. Amo este deporte, me ha dado muchísimo y me ha acercado a gente maravillosa. Estoy increíblemente agradecido”, expresó Jumalon tras su victoria, según declaraciones recogidas por WSOP.com.

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El trayecto de Jumalon no estuvo exento de obstáculos. Medios como Card Player y PokerNews destacaron que, en el Día 1B del torneo, el joven norteamericano figuraba entre los últimos puestos en fichas, muy cerca de la eliminación. Pese a la adversidad, logró revertir su situación y llegó a la mesa final como líder absoluto, acumulando 194 millones de fichas.

La mesa final reunió a nueve jugadores de diversos países, incluyendo a Lauri Saaskilahti de Finlandia, quien se transformó en el rival directo de Jumalon en el desenlace. Durante el transcurso de la definición se pudo ver una batalla táctica de alta tensión, con ambos finalistas alternando el liderazgo en fichas hasta el momento de la mano decisiva. En esa instancia, Jumalon se impuso con una combinación de rey y seis, superando el as y siete de su oponente y sellando su consagración con un trío de seises.

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Un grupo de personas sonrientes celebra; el hombre central sostiene un trofeo de la World Series of Poker 2026. Hay billetes y fichas en primer plano
Jumalon ganó una fortuna a sus 22 años

La victoria de Jumalon implicó no solo el reconocimiento internacional, sino también un premio de 10.000.000 de dólares. Según un análisis financiero publicado por Poker.org, basado en cálculos del experto fiscal Russell Fox, el campeón estadounidense deberá tributar cerca del 39,91% de sus ganancias al Servicio de Impuestos Internos (IRS), lo que dejará un premio neto de poco más de seis millones de dólares. Su rival, Saaskilahti, enfrentará una retención fiscal estimada del 46,22% sobre los seis millones de dólares obtenidos como subcampeón.

La magnitud de la gesta resonó en el estado natal de Jumalon, donde periódicos como The Seattle Times y The Spokesman-Review celebraron su logro y recordaron su paso por la Ferris High School de Spokane. “La juventud se vio recompensada en una de las mesas finales más vibrantes de todos los tiempos”, afirmó Ty Stewart, director ejecutivo de las Series Mundiales de Póker, en declaraciones reproducidas por WSOP.com. Stewart subrayó el impacto de la transmisión televisiva global y la repercusión que el triunfo del joven estadounidense generó en la comunidad del póker.

Un grupo de personas observa un evento. Un hombre se cubre la boca. Otros sostienen teléfonos y cámaras. Una pila de billetes de dólares en primer plano y un logotipo de WSOP en el fondo
Jumalon se impuso en uno de los torneos más importantes de poker

La mesa final también distribuyó premios sustanciales a los demás finalistas. Según datos difundidos por WSOP.com, Greg Mueller ocupó el tercer lugar y recibió 3.750.000 dólares, mientras que Michael Gagliano quedó cuarto con 2.750.000 dólares. El quinto puesto fue para Han Feng, quien se llevó 2.250.000 dólares, y el resto de los jugadores en la mesa final, incluidos Rami Hammoud, Jamie Shaevel, Mario Boos y Evagoras Evagorou, percibieron al menos un millón de dólares cada uno.

Antes de este triunfo, su carrera profesional en el póker le había reportado aproximadamente un millón de euros en ganancias. Tras el resultado en Las Vegas, su patrimonio neto en torneos en vivo supera los 10,18 millones de dólares, de acuerdo con el registro oficial de The Hendon Mob.

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