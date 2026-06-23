Sociedad

Vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires: cuándo son

La organización del receso escolar varía en todo el país y exige que las familias bonaerenses revisen el calendario para planificar el invierno, en un año donde el cronograma educativo presenta diferencias entre provincias y bloques regionales

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Cuatro personas, dos adultos y dos niños, sentadas en una telesilla de esquí, sonriendo y agitando las manos. Llevan cascos, gafas y ropa de esquí. Fondo de montañas nevadas y pinos.
La provincia de Buenos Aires integra el tercer y último bloque del receso invernal 2026 junto con CABA, Chaco y Santiago del Estero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario escolar 2026 en Argentina organiza el receso invernal en bloques diferenciados según cada jurisdicción, y la provincia de Buenos Aires se ubica en el último de esos bloques. Familias, docentes y estudiantes del distrito más poblado del país deben ajustar su planificación a las fechas fijadas por el Ministerio de Educación bonaerense, que forman parte del cronograma oficial publicado a fines de 2025.

La organización descentralizada del ciclo lectivo es una característica estructural del sistema educativo argentino. Cada provincia define su propio calendario, lo que genera diferencias de hasta dos semanas en el inicio del receso invernal entre los distintos distritos. Esas diferencias responden a criterios pedagógicos, climáticos y logísticos propios de cada región, y se mantienen como regla en el ciclo 2026.

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La Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE) releva y difunde las fechas oficiales de todas las jurisdicciones para facilitar la consulta unificada. De acuerdo con los portales oficiales del Gobierno nacional, el ciclo lectivo 2026 arrancó entre el 18 de febrero y el 2 de marzo, según el distrito, y su cierre está previsto entre el 17 y el 23 de diciembre. Las 24 jurisdicciones del país asumieron el compromiso de garantizar un mínimo de 190 días de clase efectivos, tal como establece la normativa acordada en noviembre de 2025.

Cuatro personas, dos adultos y dos niños, visten ropa de invierno y juegan con bolas de nieve. Se observa un paisaje montañoso nevado con pinos y edificios.
Las diferencias en el receso invernal entre provincias responden a criterios pedagógicos, climáticos y logísticos de cada región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo son las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires

Las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires se extienden del 20 al 31 de julio de 2026. Ese período ubica al distrito bonaerense en el tercer y último bloque del receso invernal nacional, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero.

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Al tratarse de un período de dos semanas que no contempla los fines de semana previos ni posteriores al receso, las clases en las escuelas de la provincia se reanudan el lunes 3 de agosto.

Cuándo terminan las clases en Buenos Aires

El último día de clases del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires es el 22 de diciembre. Esa fecha lo diferencia de la mayoría de las provincias del país, que cierran el año escolar el 18 de diciembre. Las otras excepciones son La Pampa, cuyo ciclo finaliza el 23 de diciembre, Mendoza, que también cierra el 22 de diciembre, y Formosa, que lo hace el 17 de diciembre.

Dos adultos y dos niños empacan ropa en dos maletas en una sala. El hombre y una niña insertan ropa en una maleta, la mujer dobla ropa cerca de otra.
Las clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires se reanudarán el lunes 3 de agosto de 2026 tras las vacaciones de invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de las vacaciones de invierno, provincia por provincia

El receso invernal 2026 se organiza en tres bloques de fechas a nivel nacional. El primero abarca del 6 al 17 de julio e incluye a Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. El segundo bloque, del 13 al 24 de julio, agrupa a la mayor parte de las provincias. El tercer bloque, del 20 al 31 de julio, corresponde a Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

A continuación, el detalle completo por jurisdicción, según los calendarios oficiales publicados por los ministerios de educación provinciales y relevados por la DiNIECE:

  • Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
  • CABA: del 20 al 31 de julio
  • Catamarca: del 13 al 24 de julio
  • Chaco: del 20 al 31 de julio
  • Chubut: del 13 al 24 de julio
  • Córdoba: del 6 al 17 de julio
  • Corrientes: del 13 al 24 de julio
  • Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
  • Formosa: del 13 al 24 de julio
  • Jujuy: del 13 al 24 de julio
  • La Pampa: del 13 al 24 de julio
  • La Rioja: del 13 al 24 de julio
  • Mendoza: del 6 al 17 de julio
  • Misiones: del 13 al 24 de julio
  • Neuquén: del 13 al 24 de julio
  • Río Negro: del 13 al 24 de julio
  • Salta: del 13 al 24 de julio
  • San Juan: del 6 al 17 de julio
  • San Luis: del 6 al 17 de julio
  • Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
  • Santa Fe: del 6 al 17 de julio
  • Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
  • Tucumán: del 13 al 24 de julio

El cumplimiento del mínimo de 190 días de clase se monitorea mediante acuerdos entre el Ministerio de Educación nacional y las carteras provinciales, en función de la extensión del ciclo lectivo y los días efectivos de actividad escolar en cada distrito.

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