Repatriarán los restos de Gaspi y Lucas Vignale, mientras sigue la investigación por el choque fatal de helicópteros

Un video capturado en una zona urbana de Río de Janeiro muestra el momento exacto del accidente en el que murieron seis personas.

La tragedia en Río de Janeiro sigue con interrogantes que todavía no se pudieron responder y las autoridades brasileñas avanzan con las pericias para determinar qué ocurrió en el aire. El fatal choque de helicópteros que dejó como saldo seis muertos, entre los que estaban el youtuber argentino Gaspi y Lucas Vignale.

En las últimas horas, la familia del influencer informó que no existe ninguna campaña de recaudación para realizar el trámite de repatriación de los cuerpos: "Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz“.

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Justamente, según informó G1, el Instituto Médico-Legal de Río de Janeiro informó que oficialmente el cuerpo de Gaspar Prim Díaz fue identificado. Por lo tanto, fue liberado a dos amigos que viajaron para que puedan repatriar sus restos y realizar el último adiós en Buenos Aires. El mismo medio aclaró que la familia no estaba en condiciones de hacer el viaje a la ciudad.

La familia de Gaspi aclaró que no están realizando ninguna colecta y que están avanzando con los trámites para traer los restos al país

En tanto, los restos de Lucas Vignale fueron entregados el lunes a su hermano, que ya identificó el cuerpo y fue trasladado a Buenos Aires. La idea es despedirlo en una ceremonia íntima con sus seres queridos.

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El mismo medio explicó que el cuerpo de la única de las seis víctimas que oficialmente no fue identificada fue Oliver Tree, cuyo cuerpo quedó completamente carbonizado. Por esto, el consulado de Estados Unidos envió material para realizar el análisis dental comparativo y terminar con el trámite legal. En caso de que todavía no se pueda constatar que es él, los expertos recurrirán a pruebas de ADN.

Lucas Vigniale y Gaspi, dos de las víctimas del choque de helicóptero

Cómo sigue la investigación por el choque entre los dos helicópteros

De las seis personas que perdieron la vida, cinco viajaban en uno de los helicópteros. En la segunda aeronave solo se encontraba el piloto al momento de la colisión, ocurrida el domingo por la mañana sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes. De acuerdo con las imágenes difundidas y los testimonios de testigos presenciales, una de las máquinas embistió por detrás a la otra, lo que provocó la caída inmediata de ambas.

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Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) analiza los restos de las aeronaves, mientras que la Policía Civil aguarda la presentación de los dos planes de vuelo. Según los investigadores, cada helicóptero debe seguir estrictamente la ruta preestablecida; las imágenes obtenidas durante la pesquisa muestran que una de las aeronaves volaba en línea recta, en tanto la otra se aproximaba desde la derecha antes del impacto. Hasta el momento, tampoco fue posible determinar cuál de los dos aparatos transportaba al grupo de pasajeros.

Una de las hipótesis contempla que alguno de los pilotos se hubiera desviado de la trayectoria asignada e invadido el corredor de la otra aeronave. Los fallos mecánicos tampoco fueron descartados. Sin embargo, aclararon que el Cenipa no tiene un plazo límite establecido para la entrega del informe final.

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La línea que cobra mayor peso en las primeras horas de la investigación apunta a que al menos una de las aeronaves podría haber operado de forma irregular. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció que examinará si los helicópteros realizaban transporte ilegal de pasajeros al momento de la colisión. El comunicado fue emitido por el director ejecutivo del organismo, Tiago Faierstein, quien aclaró que tanto los pilotos como las máquinas se encontraban en condiciones normales antes del accidente.

El video documenta las consecuencias de un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro

“Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado”, declaró Faierstein según consignó G1. No obstante, el funcionario advirtió que el eje de la pesquisa recae sobre la legalidad del servicio que prestaban: “Debemos verificar si estas aeronaves —o al menos una de ellas, la que transportaba pasajeros— realizaban lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, sostuvo el director ejecutivo de la ANAC.

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El comisario Alan Luxardo, de la 42ª Comisaría Policial de Recreio dos Bandeirantes, afirmó en una entrevista con Bom Dia Rio que una falla humana pudo haber causado la colisión. “En el cielo hay rutas que deben respetarse. Es como si fueran calles, el equivalente a las calles en tierra. Si una aeronave no sigue la ruta correcta, es como si estuviera infringiendo esa norma de aviación, lo que podría provocar un accidente”, explicó.

Los helicópteros chocaron un minuto antes de las 9 del pasado domingo en Río de Janeiro

La investigación avanza bajo la figura de homicidio culposo para determinar a quién atribuir la responsabilidad penal. Según indicó Luxardo, la pesquisa apunta a establecer si la falla correspondió a uno o ambos pilotos, o a algún controlador de tráfico aéreo. “Solo la investigación podrá determinarlo”, precisó el funcionario.

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Un mes antes, los vecinos ya habían advertido el peligro

El accidente no ocurrió en un vacío. Un mes antes de la colisión, residentes de Barra da Tijuca —zona contigua a Recreio dos Bandeirantes— habían expresado su preocupación ante las autoridades por la seguridad del tráfico aéreo en la región. El 29 de mayo mantuvieron una reunión con la ANAC y el Departamento de Control del Espacio Aéreo (DECEA) para solicitar una mayor supervisión de los vuelos.

Los propios datos presentados por la DECEA durante ese encuentro revelaron que aproximadamente el 34% de los vuelos que parten del aeropuerto de Jacarepaguá infringen las normas de altitud mínima establecidas para la zona.

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Delair Dumbrosck, presidente de la Cámara de Comercio de Barra, describió la situación como una perturbación cotidiana: “Hay constantes vuelos a baja altura, con un ruido que perturba las escuelas, las reuniones familiares y a quienes trabajan desde casa”, afirmó. Paulo Samico, director de la misma organización, señaló que muchas de esas aeronaves provienen de la Cuenca de Campos. “Son aeronaves que producen un estruendo enorme y vuelan a muy baja altura, por lo que quedan muy cerca de los edificios”, indicó.