Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Citaron a indagatoria al ex novio de Romina Gaetani en la causa por violencia de género

Luis Cavanagh deberá presentarse ante la Justicia el próximo lunes. Está acusado de lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género

romina gaetani luis cavanagh
Otros tiempos: Romina Gaetani y Luis Cavanagh
Guardar

La Justicia citó al empresario Luis Cavanagh a indagatoria en la causa que investiga lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género contra su ex pareja, la actriz Romina Gaetani. Según pudo saber Infobae, la audiencia fue fijada para el lunes 10 de agosto a las 10.

El expediente se centra sobre los hechos ocurridos el 28 de diciembre pasado en el lote 60 del Country Tortugas Club, partido de Pilar. De acuerdo a la reconstrucción de la acusación hasta el momento, Cavanagh habría agredido físicamente a Gaetani tras una discusión, arrojándola al suelo y trasladándola a la rastra hacia el exterior de la vivienda, donde la dejó abandonada.

PUBLICIDAD

Al dar su testimonio, la actriz habló de un episodio de celos. Dijo que el incidente se desencadenó cuando Cavanagh revisó su teléfono móvil, lo que motivó una discusión y el posterior ataque físico.

El caso Romina Gaetani: le concedieron la eximición de prisión con fianza al ex novio de la actriz acusado por violencia de género
La Justicia le concedió la eximición de prisión a Cavanagh

El personal policial de la Comisaría Pilar 4 llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar. En ese momento, Gaetani manifestó a los efectivos sentirse descompensada y dolorida, por lo que fue asistida por una ambulancia y derivada al Hospital Central de Pilar.

PUBLICIDAD

El informe médico posterior constató escoriaciones en el dorso izquierdo, antebrazo derecho y cadera del mismo lado, un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha. Las lesiones fueron calificadas como de carácter leve.

La investigación incluyó registros fílmicos de las cámaras de seguridad del barrio privado, donde se observa a la víctima acercándose al puesto de seguridad del country.

Romina Gaetani denuncia por violencia de género contra su ex
Una imagen de la cámara de seguridad del country del día de la denuncia

Además, la fiscal María José Basiglio, a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos vinculados con violencia de género de Pilar, recopiló declaraciones testimoniales de varios allegados y testigos, así como placas fotográficas de las lesiones sufridas por la mujer.

La pericia clave

En el análisis psicológico realizado por el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), las licenciadas intervinientes informaron que Gaetani describió una relación inicialmente positiva, pero luego marcada por situaciones de control y celos.

La víctima refirió que, en al menos tres ocasiones, encontró a Cavanagh revisando su celular, lo que le generaba desilusión y sensación de control.

Según su relato, la pareja solía moverse en el entorno social de él, restringiendo sus vínculos personales, y en eventos públicos como la entrega de los premios Martín Fierro, el empresario habría reaccionado con enojo y episodios de gritos tras logros profesionales de ella.

Romina Gaetani se expresó en sus redes
Las palabras de Gaetani en sus redes tras la denuncia

El informe psicológico identificó indicadores de violencia de género bajo modalidad psicológica preponderante, con presencia de maltrato sexual asociado, celos intensos, mecanismos de control y restricción de redes de apoyo, así como dependencia afectiva y asimetría de poder en la relación.

Durante la investigación, la fiscalía fue informada de que el denunciado sería usuario de armas de fuego. El registro del RENAR confirmó que Cavanagh poseía una Credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego (CLU) vencida desde 2020, correspondiente a una pistola semiautomática CZ P-07 calibre 9 mm.

En un allanamiento realizado en el domicilio, las autoridades hallaron una pistola de aire comprimido, cartuchos, vainas servidas, municiones intactas y piezas de un arma, pero no la pistola registrada a nombre de Cavanagh, lo que, según la fiscalía, constituyó un indicio de posible obstaculización del proceso. Por eso, luego se pidió que el imputado la entregue.

Un arma y municiones: qué tenía en la casa la ex pareja de Romina Gaetani acusado de violencia de género
Municiones secuestradas en la casa de Cavanagh

Reunidas las primeras pruebas, la fiscalía pidió la detención del acusado, considerando que había “un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima”. Finalmente, el Juzgado de Garantías N°7, a cargo de Walter Saettone, resolvió concederle la eximición de prisión a Cavanagh. Además, el magistrado le impuso una fianza de $7 millones, fijar domicilio y entregar el arma no hallada en el allanamiento.

Gaetani habló del caso meses después. “Creo que va a ser una causa que se va a archivar como tantas”, dijo en una entrevista con la radio AM 1110 La Once Diez. Y explicó eso afirmando que su ex tiene vínculos con una persona de mucho peso dentro del sistema judicial. “Tiene un parentesco muy, muy, muy pesado dentro de la justicia”, señaló, y aclaró que eso “no es un dato menor”.

Temas Relacionados

Romina GaetaniLuis CavanaghViolencia de GéneroPilarTortugas Country ClubÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Ocurrió en San Justo. La víctima fue un empleado de una distribuidora de bebidas. El fiscal Diego Rulli se dirige a la escena del hecho

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Una madrugada violenta en Villa La Catanga y Villa La Tranquila terminó con un adolescente bajo arresto, el decomiso de armas de fuego y dos jóvenes hospitalizados tras una serie de tiroteos vinculados a disputas entre grupos rivales

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Pidieron clausurar preventivamente el Tiro Federal por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

La solicitud la hizo la Fiscalía porteña Especializada en Investigación Criminal Compleja, que investiga el caso. Enumeró al menos tres antecedentes y solicitó que el sector más cercano a los clubes permanezca cerrado

Pidieron clausurar preventivamente el Tiro Federal por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

Intercambiaron el Posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos: los detuvieron

La banda habría cambiado el dispositivo de cobro por uno propio durante un descuido de un empleado. Así, hicieron que los pagos realizados por los clientes fueran desviados a cuentas controladas por ellos. Cómo los descubrieron

Intercambiaron el Posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos: los detuvieron

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

El exparticipante de Gran Hermano, de 23 años, quedó formalmente acusado luego de la denuncia de Iara Agustina Ledesma

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

DEPORTES

El golazo desde la mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

El golazo desde la mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España dijo que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

TELESHOW

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos

Advierten retroceso en Panamá con reforma que permitirá a diputados gestionar proyectos estatales

En historia: Centroamérica cumple 39 años de su plan para cerrar las guerras civiles

Estados Unidos y Honduras refuerzan cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad