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Marcha contra la Ley de propiedad privada: hubo 12 detenidos y 4 efectivos heridos por los incidentes entre la policía y los manifestantes

Los enfrentamientos comenzaron alrededor de las 17 y se registraron en las afueras del Congreso, hasta casi la medianoche. Todo ocurrió mientras en el interior del Senado se debatía la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada

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Los conflictos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad

La manifestación frente al Congreso en rechazo al proyecto presentado por Javier Milei, bajo el nombre “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” comenzó cerca de las 17 horas y se extendió por mas de cinco horas.

La jornada en las inmediaciones estuvo marcada por los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, dejando varios heridos y detenidos.

Los disturbios cesaron alrededor de las 23.30 horas y, en la madrugada del viernes, el Senado consiguió media sanción de la iniciativa.

01:36 hsHoy

Comenzaron a retirarse los manifestantes

Cerca de la medianoche, un nuevo cordon policial debió operar para poder alejar del Palacio Legislativo a los últimos individuos que seguían arrojando elementos hacia las autoridades.

Por el momento siguen siendo 12 los detenidos, de acuerdo a la información oficial constatada por este medio.

Los pedazos de piedra que se arrojaban obtenidos de las veredas rotas
Los pedazos de piedra que se arrojaban obtenidos de las veredas rotas

Si bien la cantidad de manifestantes fue mermando el cuerpo de efectivos de ambas fuerzas se mantuvo en alerta debido a que en el interior del recinto continuaba el debate.

En la escena quedaron locales con vidrios rotos, sillas y mesas tiradas sobre la vereda, piedras y baldozas rotas. La circulación se reanudó sobre Avenida Rivadavia hasta Avenida Callao, y sobre la traza de esta última también.

01:12 hsHoy

Los disturbios alrededor del Congreso permanecían activos y cerca de las 22 una oficial de la Policía de la Ciudad fue agredida.

De acuerdo a la información oficial a la que pudo acceder Infobae, la agente sufrió un traumatismo de codo debido a un piedrazo, extraído de las veredas rotas. Además hubo daños en otros dos móviles policiales.

Minutos después a este episodio, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó su molestia mediante la red social X.

“La orden a la Policía es clara: hacer cumplir la ley y defender a esta ciudad de los violentos que pretenden destruirla”, apuntó el funcionario ante los destrozos registrados en las arterias que rodean el Congreso.

Otros dos patrulleros quedaron destrozados
Otros dos patrulleros quedaron destrozados

“Quemaron contenedores, rompieron veredas, destrozaron patrulleros y atacaron a la Policía”, afirmó Macri y recordó: “El debate se da dentro del congreso o se manifiesta de manera pacífica”.

Cerró la publicación señalando que “quienes alteran el orden de manera violenta y agreden a la Policía son delincuentes anarquistas. Son enemigos de nuestro estilo de vida”.

Los moviles registraron daños en las ventanillas
Los moviles registraron daños en las ventanillas
00:19 hsHoy

Una fotógrafa sufrió una herida y está en observación

Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
(AP Photo/Rodrigo Abd)

Una mujer de unos 50 años sufrió una lesión en la cabeza durante los disturbios entre manifestantes y la Policía. Según supo Infobae, la herida fue muy sangrante.

La ambulancia del SAME demoró en poder asistirla, pero una vez que lograron retirarla del lugar, fue hospitalizada en el Argerich, donde se mantiene bajo observación médica y le realizan estudios.

La fotorreportera trabaja como freelancer y está afiliada a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

23:58 hsAyer

La Policía Federal volvió a avanzar sobre la Plaza de Congreso

Minutos antes de las 21, tras horas de conflictos, la Policía Federal salió del vallado que recubre el Congreso y avanzó por la plaza.

El objetivo es liberar la zona, ante la posibilidad de que regresen los manifestantes. Salieron a pie y lanzaron gases lacrimógenos y dispararon al aire vainas de ruido para dispersar.

23:32 hsAyer

La Policía de la Ciudad detuvo a 9 personas

Manifestantes rompieron ventanas de un patrullero durante la marcha en Congreso

Según informaron desde la Policía de la Ciudad a Infobae, ascendió a nueve las personas detenidas, además de los 3 que aprehendió la Policía Federal.

Además, una oficial de la fuerza porteña sufrió un traumatismo en un codo por un piedrazo.

Los vidrios rotos de un patrullero y contenedores de basura incendiados marcaron el punto más álgido de los disturbios registrados este jueves en el centro de Buenos Aires.

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Los grupos violentos también destruyeron veredas en distintos puntos del área. La Policía de la Ciudad debió intervenir en al menos tres intersecciones para repeler las agresiones: Avenida Callao y Bartolomé Mitre, Callao y Corrientes, y Avenida de Mayo con 9 de Julio.

Al cierre del operativo, tanto Plaza de Mayo como la Avenida de Mayo quedaron libres de manifestantes. Las fuerzas de seguridad continuaban recorriendo la zona para dispersar a quienes aún permanecían en el lugar.

23:25 hsAyer

Volvieron manifestantes al Congreso

Un grupo de manifestantes regresó a la zona del Congreso y tiró parte del vallado.

Ante la situación, la PNA respondió con gases lacrimógenos y avanzó por la plaza para poder dispersar al puñado de personas que protestaban en la zona.

23:09 hsAyer

Detuvieron a siete personas más

Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
(AP Photo/Rodrigo Abd)

La Policía de la Ciudad, que se desplegó en las últimas horas a raíz de la continuidad de los conflictos, detuvo a siete personas y ya son 10 en total los aprehendidos.

Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
(Photo by Luis ROBAYO / AFP)

“Se continúa recorriendo la zona para dispersar a los manifestantes. Plaza de Mayo y Avenida de Mayo despejadas”, confiaron a Infobae.

Además, desde Policía Federal le confirmaron a este medio que hay un gendarme herido más, por lo que son tres agentes afectados en total.

22:57 hsAyer

Mayra Mendoza ayudó a una mujer herida en la marcha

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Mayra Mendoza, diputada provincial e intendenta en uso de licencia del municipio de Quilmes, se encontraba en la marcha cuando vio herida a otra mujer de la ciudad bonaerense y decidió ayudarla.

En medio de los gases lacrimógenos logró salir con ella de los puntos de conflicto y la acompañó hasta un sitio donde la pudieron atender.

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22:52 hsAyer

Corridas en Congreso y en avenida de Mayo

Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
(Photo by Luis ROBAYO / AFP)

La Policía de la Ciudad corrió a los manifestantes que estaban sobre la avenida de Mayo. Tiraron gases lacrimógenos y avanzaron con camiones hidrantes, además de los agentes a pie.

La situación se replicó en la zona de Congreso, donde algunos manifestantes habían vuelto.

Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
(Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Las fuerzas de seguridad cortaron el paso del tránsito para desalojar avenida de Mayo.

22:45 hsAyer

Sigue el operativo de seguridad

Personal de la Policía de la Ciudad y fuerzas de seguridad que participan del despliegue original en la zona de Congreso, continúan con el operativo.

De momento, los agentes avanzan a pie, con motos y camiones por la avenida 9 de Julio, a la altura de avenida de Mayo. Allí hay un grupo de manifestantes que se quedaron y cortan la calle, lo que impide el paso de vehículos.

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