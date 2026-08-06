Marcha contra la Ley de propiedad privada: hubo 12 detenidos y 4 efectivos heridos por los incidentes entre la policía y los manifestantes

Los conflictos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad

La manifestación frente al Congreso en rechazo al proyecto presentado por Javier Milei, bajo el nombre “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” comenzó cerca de las 17 horas y se extendió por mas de cinco horas.

La jornada en las inmediaciones estuvo marcada por los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, dejando varios heridos y detenidos.

Los disturbios cesaron alrededor de las 23.30 horas y, en la madrugada del viernes, el Senado consiguió media sanción de la iniciativa.