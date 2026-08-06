Crimen y Justicia
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“¿Por qué me hace esto?”, dijo antes de morir tras ser prendido fuego por su pareja: 10 años después, la condena quedó firme

La Corte Suprema cerró el proceso judicial contra Fiamma Nahir Heredia, quien fue sentenciada a prisión perpetua por el crimen de Roque Gabriel Cabral en Córdoba en 2016

Crimen Gabriel Cabral Córdoba
La víctima del crimen en Córdoba, Roque Gabriel Cabral
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Roque Gabriel Cabral, de 31 años y padre de cuatro hijos, fue asesinado en la ciudad de Córdoba tras ser rociado con un líquido inflamable y prendido fuego en su casa. Por el hecho fue detenida su pareja, Fiamma Nahir Heredia (35). Diez años después del crimen, la causa por el caso llegó a su fin este jueves.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó en las últimas horas el recurso extraordinario presentado por la defensa de Heredia y dejó firme la condena a prisión perpetua, una sentencia dictada hace tres años en el marco de un juicio por jurados.

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El hecho ocurrió el 26 de junio de 2016 en una casa del barrio Obispo Angelelli de la capital cordobesa. Según la investigación, durante una discusión, Heredia roció a Cabral con un producto inflamable y le prendió fuego.

El hombre sufrió quemaduras graves que ocasionaron su muerte poco después en un hospital. Un testigo que acompañó a la víctima al centro de salud declaró que Cabral, aún lúcido, le preguntó: “¿Por qué me hace esto?”.

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El expediente avanzó y llegó a juicio a fines de junio de 2023, con Heredia imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Durante el debate oral, se produjo una circunstancia inesperada para la familia de la víctima. Al momento de los alegatos de cierre, el fiscal Raúl Gualda solicitó la absolución por el beneficio de la duda. La defensa, en tanto, adhirió al pedido y la querella reclamó la pena máxima al considerar que el ataque no fue accidental.

Finalmente, el jurado popular de la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba encontró culpable a la mujer.

Crimen Gabriel Cabral Córdoba
Roque tenía 31 años y era padre de cuatro hijos

De acuerdo a fuentes judiciales, un informe de bomberos resultó clave para ello, al determinar que el incendio fue intencional.

Además, otros testimonios señalaron que Heredia no visitó a Cabral en el hospital tras el hecho, alquiló rápidamente la vivienda donde ocurrió el crimen y cobró el seguro de vida de la víctima.

Tras la condena, la defensa apeló ante el tribunal de Casación provincial y el Superior Tribunal de Justicia, que mantuvieron el fallo. En su último intento por revertir la situación, el planteo llegó hasta la Corte Suprema.

Pero en el fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal sostuvo: “El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no cumple con el requisito de fundamentación autónoma y no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada”.

De esta manera, la condena para Heredia quedó firme.

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