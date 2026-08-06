Crimen y Justicia
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La defensa de Facundo Moyano pidió que levanten la prohibición de contacto con Candela Arizaga

Los abogados del dirigente sindical sostuvieron que ya no existen motivos para mantener la restricción de acercamiento. Basaron el planteo en las dos declaraciones de la joven, quien aseguró que nunca sufrió violencia física ni verbal y manifestó su intención de retomar la relación

Portada Moyano Arizaga
"Es un garrón no poder hablar por esto que ni pasó. No sé cómo llegamos hasta acá", dijo Candela en referencia a la restricción que le impuso la Justicia a Moyano
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La defensa de Facundo Moyano solicitó este jueves a la fiscal Florencia Nocerez que deje sin efecto las medidas de restricción impuestas al dirigente sindical tras el episodio ocurrido el martes pasado en Belgrano. El planteo fue presentado horas después de que Candela Arizaga ampliara su declaración y reiterara que nunca fue víctima de violencia por parte de su pareja.

“El problema nunca fue con él. Tampoco hubo violencia. Si no, yo sería la primera en decirlo por todos lados, obviamente”, afirmó nte los medios al salir de la sede judicial.

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En un escrito firmado por los abogados Miguel Ángel Molina y Alfredo J. M. Gascón, y al que accedió Infobae, los defensores sostuvieron que “ha desaparecido cualquier causal” que justificara mantener la prohibición de acercamiento y contacto entre ambos.

“La Srta. Candela Arizaga ha declarado en dos oportunidades en estos actuados. En ambas declaraciones ha manifestado contundentemente que el trato es cordial y respetuoso y que nunca hubo situaciones de violencia con nuestro defendido, ni verbal ni física”, afirmaron.

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“No hubo violencia, tuve un brote”, dijo Candela Arizaga ante los medios tras ampliar su declaración

Los abogados recordaron además que esas manifestaciones coinciden con lo que la joven declaró ante los profesionales del Hospital Pirovano el mismo 4 de agosto, pocas horas después del episodio.

En ese sentido, citaron el informe de la psicóloga V.S., quien dejó asentado que Arizaga se encontraba “vigil, globalmente orientada, tranquila y colaboradora” y que “niega haber sido víctima de situaciones de violencia física y verbal de parte de su pareja”. También mencionaron el informe del médico C.M., quien consignó que la joven se encontraba lúcida.

La presentación también hace referencia a la ampliación de declaración realizada este jueves ante la fiscal Nocerez. Allí, según el escrito, Arizaga explicó que no era necesario utilizar llaves para salir del departamento ni del edificio, que durante los días previos había entrado y salido de la vivienda para pasear a su perro y reiteró que nunca fue privada de su libertad.

La defensa reprodujo además otro tramo de esa declaración: “Nunca sufrió violencia de género de sus parejas” y “no recuerda haber dicho que fue golpeada o privada de su libertad”.

“Está todo aclarado”, dijo Facundo Moyano tras salir de la fiscalía

El punto central del planteo aparece al final del escrito. Según los abogados, Arizaga manifestó expresamente que no desea que continúen vigentes las medidas restrictivas impuestas contra Moyano y que su intención es retomar la relación.

“A preguntas sobre si insta la acción, refiere que no, que es su novio, que es un garrón no poder hablar por esto que ni pasó. No sé cómo llegamos hasta acá (...) No desea mantener las medidas restrictivas que le impusieran al imputado; su interés es retomar el vínculo con él”, transcribieron los defensores.

Con esos argumentos, Molina y Gascón solicitaron que la fiscal revoque la prohibición de acercamiento y de contacto dictada cuando Moyano recuperó la libertad. En el escrito sostuvieron que “ha desaparecido cualquier atisbo” que justificara mantener esas medidas cautelares y concluyeron el pedido con una frase que resume el objetivo de la presentación: “Solicitamos su revocación, a los fines de que los novios Candela Arizaga y Juan Facundo Moyano puedan proseguir con su relación”.

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