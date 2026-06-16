Vacaciones de invierno 2026 en CABA: cuándo empiezan

Las 24 jurisdicciones del país deben garantizar un mínimo de 190 días de clase efectivos durante el ciclo lectivo 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario escolar 2026 en Argentina establece un receso invernal para todas las jurisdicciones del país, aunque las fechas difieren entre provincias porque cada distrito define su propio cronograma educativo. Esta organización descentralizada responde a criterios pedagógicos, climáticos y logísticos que varían según la región, y determina que el receso se distribuya a lo largo de julio con diferencias de hasta dos semanas entre los distintos distritos.

Familias, docentes y estudiantes de todo el país deben ajustar su planificación a los calendarios publicados por los ministerios de educación provinciales y por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE) releva y difunde esas fechas oficiales para facilitar la consulta unificada. Las 24 jurisdicciones del país asumieron el compromiso de garantizar un mínimo de 190 días de clase efectivos durante el ciclo lectivo, tal como establece la normativa vigente acordada en noviembre de 2025.

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El ciclo lectivo 2026 arrancó entre el 18 de febrero y el 2 de marzo, según la jurisdicción, y su cierre está previsto entre el 17 y el 23 de diciembre. Dentro de ese esquema, el receso invernal representa la pausa más extensa del año escolar y coincide, en la mayoría de los casos, con la segunda quincena de julio.

El calendario escolar 2026 en Argentina distribuye las vacaciones de invierno en fechas distintas según cada provincia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo son las vacaciones de invierno en CABA

El gobierno porteño dio a conocer en noviembre de 2025 su agenda escolar para 2026. Según ese calendario, las vacaciones de invierno en CABA se extienden del 20 al 31 de julio, lo que ubica a la Capital Federal en el último bloque de receso del país junto con la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Dado que ese período no contempla los fines de semana previos ni posteriores a las dos semanas de descanso, las escuelas porteñas retoman actividades el lunes 3 de agosto.

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Cuándo terminan las clases en CABA

El calendario escolar 2026 de la Capital Federal fija el viernes 18 de diciembre como último día de clases del ciclo lectivo, una semana antes de la Navidad. Esa misma fecha rige para la mayoría de las provincias del país, con las excepciones de Buenos Aires (22 de diciembre), La Pampa (23 de diciembre), Mendoza (22 de diciembre) y Formosa (17 de diciembre).

Las vacaciones de invierno 2026 en CABA empiezan el 20 de julio y se extienden hasta el 31 de julio, según el calendario escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de las vacaciones de invierno, provincia por provincia

El receso invernal 2026 se organiza en tres bloques de fechas. El primero abarca del 6 al 17 de julio e incluye a Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. El segundo bloque, del 13 al 24 de julio, agrupa a la mayor parte de las provincias: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. El tercer y último bloque, del 20 al 31 de julio, corresponde a Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

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A continuación, el detalle completo por jurisdicción, según los calendarios oficiales:

Buenos Aires: Del 20 al 31 de julio

CABA: Del 20 al 31 de julio

Catamarca: Del 13 al 24 de julio

Chaco: Del 20 al 31 de julio

Chubut: Del 13 al 24 de julio

Córdoba: Del 6 al 17 de julio

Corrientes: Del 13 al 24 de julio

Entre Ríos: Del 6 al 17 de julio

Formosa: Del 13 al 24 de julio

Jujuy: Del 13 al 24 de julio

La Pampa: Del 13 al 24 de julio

La Rioja: Del 13 al 24 de julio

Mendoza: Del 6 al 17 de julio

Misiones: Del 13 al 24 de julio

Neuquén: Del 13 al 24 de julio

Río Negro: Del 13 al 24 de julio

Salta: Del 13 al 24 de julio

San Juan: Del 6 al 17 de julio

San Luis: Del 6 al 17 de julio

Santa Cruz: Del 13 al 24 de julio

Santa Fe: Del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: Del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Del 13 al 24 de julio

Tucumán: Del 13 al 24 de julio

El cumplimiento del mínimo de 190 días de clase se monitorea mediante acuerdos entre el Ministerio de Educación nacional y las carteras provinciales, en función de la extensión del ciclo lectivo y los días efectivos de actividad escolar en cada distrito.

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