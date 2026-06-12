La Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzó un sistema de reporte ciudadano para denunciar conductas peligrosas al volante

La ANSV exige que la patente del vehículo sea visible y que el material audiovisual sea registrado por terceros, no por quien conduce (Imagen ilustrativa Infobae)

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta digital que permite a cualquier persona denunciar conductas peligrosas y hechos de violencia vial a través de WhatsApp, con la posibilidad de que esas denuncias deriven en sanciones concretas contra los conductores involucrados.

El lanzamiento tuvo lugar en el marco de la Semana de la Seguridad Vial y marca un cambio de paradigma en la forma en que el Estado recibe y procesa reportes de infracciones en la vía pública.

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El mecanismo es directo: quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves pueden enviar material audiovisual por WhatsApp al número 11-2787-0000, junto con el lugar, la fecha y la hora aproximada del hecho, y completar un formulario. El requisito indispensable es que la patente del vehículo sea visible en el material enviado.

El sistema de reporte vial ciudadano permite enviar al WhatsApp 11-2787-0000 material audiovisual, ubicación, fecha y hora aproximada del hecho

Según informó la ANSV, los reportes serán evaluados por equipos técnicos del organismo y, según la gravedad del caso y la evidencia aportada, podrán derivar en la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

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Una condición que la agencia subrayó desde el inicio es que el material audiovisual debe ser registrado por terceros —acompañantes o peatones— y nunca por quien esté al volante. La denuncia, aclaró la ANSV, no implica automáticamente una sanción: cada caso será analizado conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo.

El abanico de conductas que podrán reportarse abarca desde el alcohol al volante y el exceso de velocidad hasta las picadas ilegales, los sobrepasos indebidos, menores conduciendo, el uso de celulares al volante, patentes adulteradas y situaciones de violencia vial. La lista refleja la variedad de infracciones que, con frecuencia, ocurren fuera del alcance de los operativos de control tradicionales.

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Más allá de la aplicación de sanciones individuales, la ANSV destacó que el sistema también aportará información para identificar patrones de riesgo en distintos puntos del territorio nacional, con miras a fortalecer campañas de prevención y concientización vial.

De esa manera, cada reporte ciudadano se convierte en un dato útil no solo para el expediente de un conductor en particular, sino para el diseño de políticas de fiscalización a escala federal.

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que las denuncias serán evaluadas por equipos técnicos y podrán derivar en la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa apunta, precisamente, a resolver una de las limitaciones estructurales del control vial: la imposibilidad de tener presencia permanente en todas las rutas y calles del país. Al incorporar tecnología y participación ciudadana, la agencia amplía su capacidad de detección de conductas peligrosas sin depender exclusivamente de operativos presenciales.

El sistema, según describió la ANSV, forma parte de una estrategia de modernización de los mecanismos de control y prevención vial orientada a reducir situaciones de riesgo en todo el territorio.

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El lanzamiento del Sistema de Reporte Vial Ciudadano durante la Semana de la Seguridad Vial no es un detalle menor: la elección de esa fecha ubica la medida dentro de un contexto de mayor visibilidad pública para las políticas de tránsito, con el objetivo declarado de desalentar conductas temerarias y promover el respeto por las normas de circulación.

Comenzaron a controlar a los “banquineros” en dos autopistas del AMBA

La Agencia Nacional de Seguridad Vial puso en marcha controles a los banquineros en las autopistas Panamericana y Buenos Aires-La Plata con patrullajes y puestos fijos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó operativos de control en las autopistas Panamericana y Buenos Aires – La Plata para frenar la circulación por banquinas, una práctica que la Ley Nacional de Tránsito prohíbe de manera expresa. El dispositivo combina patrullajes dinámicos con motos del organismo y puestos fijos con patrullas para detener y sancionar a los conductores que incurren en esta infracción.

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Los primeros resultados se registraron en la autopista Panamericana, donde, desde el inicio del operativo, se observó una caída en la frecuencia de esta conducta. La reducción da cuenta del efecto que el control sistemático ejerce sobre el comportamiento de quienes circulan por esa vía.

No obstante, conductores interceptados en la autopista Buenos Aires – La Plata filmaron y difundieron imágenes de las motos durante las tareas de control. Los videos se extendieron por las redes sociales hasta alcanzar una amplia repercusión.

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El esquema adoptado por la ANSV articula dos modalidades: patrullajes en movimiento a bordo de motocicletas del organismo que recorren los tramos de ambas vías, y puestos fijos con patrullas ubicados de forma estratégica para interceptar a quienes transiten por la banquina.