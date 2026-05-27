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Comenzaron a controlar a los “banquineros” en dos autopistas claves del AMBA: detienen a los conductores y los sancionan

Los operativos combinan patrullajes dinámicos con motos del organismo y puestos fijos con patrullas

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El dispositivo combina patrullajes dinámicos con motos del organismo y operativos fijos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó operativos de control en las autopistas Panamericana y Buenos Aires – La Plata para frenar la circulación indebida por banquinas, una práctica que la Ley Nacional de Tránsito prohíbe de manera expresa. El dispositivo combina patrullajes dinámicos con motos del organismo y operativos fijos con patrullas para detener y sancionar a los conductores que incurren en esta infracción.

Los primeros resultados se registraron en la autopista Panamericana, donde, desde la puesta en marcha del operativo, se observó una reducción de esta conducta. La merma en la frecuencia de la infracción da cuenta del impacto que el control sistemático tiene sobre el comportamiento de los conductores.

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Sin embargo, los conductores que fueron sorpresivos en la autopista Buenos Aires - La Plata grabaron y compartieron las imágenes de las motos realizando las tareas de control. Los videos comenzaron a circular y se viralizaron en las redes sociales.

Comenzaron a controlar a los “banquineros” en dos autopistas claves del AMBA
El artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito prohíbe la circulación por banquinas y habilita a la ANSV a multar y a inhabilitar a infractores en todo el país

El esquema de intervención adoptado por la ANSV articula dos modalidades complementarias: por un lado, patrullajes en movimiento a bordo de motocicletas del organismo que recorren los tramos de ambas vías; por el otro, puestos fijos con patrullas estratégicamente ubicados para interceptar a quienes circulen por la banquina.

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La combinación de ambas modalidades apunta a maximizar la cobertura y a generar un efecto disuasorio sostenido en el tiempo.

El marco legal que respalda las sanciones es el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito, que prohíbe expresamente la circulación por banquinas en todo el territorio nacional. Bajo esa norma, los agentes de la ANSV quedan facultados para detener y aplicar las penalidades correspondientes a quienes transgredan la disposición en las vías controladas.

Dio alcoholemia positiva y tenía la licencia inhabilitada por la misma infracción

Un hombre de 42 años fue detenido en el peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires-La Plata con 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite legal, durante un control nocturno a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Los agentes también constataron que el conductor carecía de licencia habilitante y que ya registraba antecedentes por la misma infracción.

El operativo tuvo lugar días atrás, pasada la 1 de la madrugada, bajo la responsabilidad de los efectivos de la Base Operativa Hudson, que despliega este tipo de controles de forma sistemática en ese corredor vial.

Un operativo en el peaje Hudson detectó a un conductor con 2,0 gramos de alcohol en sangre y sin licencia habilitante, con antecedentes por la misma infracción

El caso adquirió otra dimensión cuando los agentes advirtieron que el hombre no llevaba su licencia. Al cotejar el sistema, confirmaron que el documento estaba inhabilitado a raíz de una alcoholemia positiva registrada con anterioridad. Con antecedentes por la misma falta, el conductor no pudo seguir al volante.

Ante la suma de irregularidades —alcoholemia que duplica el tope legal, falta de licencia vigente y antecedentes previos—, el hombre enfrenta una multa de $2.215.000 y la posibilidad de una inhabilitación para conducir cuya duración definirá la Justicia de la jurisdicción correspondiente, según informaron a Infobae.

El operativo en el peaje Hudson abarcó más que ese caso. En total, los agentes de la ANSV fiscalizaron 238 vehículos durante la jornada. De ese total, 26 conductores recibieron sanciones, se registraron 23 casos de alcoholemia positiva y se retuvieron 20 licencias.

Desde la ANSV señalaron que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo la seguridad vial y advirtieron que los operativos seguirán desplegándose en rutas, autopistas y accesos de todo el país con el fin de apartar de la circulación a quienes manejen de forma imprudente. La Base Operativa Hudson lleva adelante este tipo de controles a diario en ese peaje, en el marco de una política sostenida de fiscalización que apunta a reducir los siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.

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