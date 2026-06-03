Sociedad

“Vengo para que no maten más hijas”: los testimonios de la calle en la marcha del Ni Una Menos

En diálogo con Infobae, algunas mujeres contaron los motivos que las llevaron a movilizarse esta tarde en contra de los femicidios

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Varias manifestantes señalaron que la violencia machista atraviesa la vida cotidiana, el hogar, el trabajo y los traslados diarios

El movimiento Ni Una Menos realizó este miércoles una nueva marcha bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, a once años de la primera movilización del colectivo feminista que tuvo su origen en el femicidio de Chiara Páez.

La movilización se realizó en la zona de Congreso y Plaza de Mayo, donde también se encuentran organizaciones políticas, de jubilados y hasta centros de estudiantes. También se replicó en todas las ciudades del interior del país, con especial foco en Córdoba donde los padres de Agostina Vega marcharon para pedir justicia.

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La convocatoria tuvo el epicentro cerca de las 18, cuando comenzó la lectura de un documento. Entre las personas que decidieron asistir al reclamo, había varios familiares de víctimas de femicidios que recuerdan a las mujeres y niñas con carteles y banderas.

Infobae estuvo en la marcha y dialogó con algunas mujeres para consultarles lo que las motivó a acercarse al Congreso y unirse a la movilización.

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Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio - drone
La marcha de Ni Una Menos se realizó bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y reunió a manifestantes, familiares de víctimas de femicidios y organizaciones sociales (RSFotos)

“Vengo para que no maten a más chicas, ni hijas, ni a nadie”, expresó una de ellas a la cámara de este medio.

Otra joven encontró un motivo más personal y familiar. “Vine porque vengo de una familia que sufrió mucha violencia. Mi papá es una persona violenta. Decido luchar por las personas que no se animan”, remarcó.

La cita se produce en un clima marcado por el impacto de los crímenes de Dulce María Beatriz Candia y Agostina Vega, este último ocurrió en la ciudad de Córdoba, días atrás. Si bien esto motivó este encuentro, muchas de las concurrentes insisten en la cantidad de casos de violencia que sufren.

“Vengo por todas. Por mí, por mi hija, por mi mamá, mis hermanas, por mis alumnas, para que podamos salir de casa sin tener miedo”, dijo otra mujer a Infobae.

Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio
Ni Una Menos convocó una nueva marcha en Congreso y Plaza de Mayo a once años de la primera movilización surgida tras el femicidio de Chiara Páez (Federico Motocam)

Vengo en nombre de todas las mujeres que fueron asesinadas, golpeadas, porque el machismo está en todos lados. Está en casa, está en el trabajo, está en el viaje común de día a día. Por eso vengo”, agregó otra.

La convocatoria se realizó para las 17, pero horas antes algunas mujeres ya se movilizaron y se comenzaron a reunir en las inmediaciones del Congreso. En ese momento de previa, también se obtuvieron algunos testimonios.

“Hace once años que salimos hartas y enbroncadas porque nos matan porque sigue habiendo un sistema que avala la violencia machista y patriarcal. Pero especialmente, bajo este gobierno, gobierna el odio y una política que nos sacó todas las políticas en relación a género”, determinó una de las manifestantes, en la previa a la convocatoria por Ni Una Menos.

La madre de Macarena Sánchez pidió justicia por el femicidio de su hija asesinada en Wilde y reclamó prisión perpetua para el acusado

También habló con Infobae la madre de Macarena Sánchez, una joven de 26 años que cursaba el séptimo mes de embarazo y fue asesinada el 12 de agosto de 2024 en la localidad de Wilde: “Estoy acá para pedir justicia por mi hija, la mató el padre de sus hijos y todavía estamos a la espera de un juicio. Queremos perpetua ya y que se haga justicia de una buena vez, por mi hija y por todas nuestras hijas muertas”.

Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio
A la movilización de Ni Una Menos se sumaron agrupaciones de jubilados, centros de estudiantes y organizaciones políticas distribuidas en distintos sectores del centro porteño (RSFotos)

Las agrupaciones de jubilados, que suelen manifestarse los miércoles, eligieron participar en esta ocasión junto a la movilización. Centros de estudiantes también se sumaron a la marcha. Sobre la avenida Rivadavia se agruparon organizaciones de izquierda, mientras que sobre Hipólito Yrigoyen lo hicieron las peronistas.

El femicidio de Agostina generó las movilizaciones en todo el país. Durante la protesta feminista en CABA, la sede de la Casa de Córdoba, ubicada en Callao al 300, permanece vallada y bajo vigilancia de la Policía de la Ciudad.

Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio
(Gustavo Gavotti)

Los cortes de tránsito se establecen en Avenida Rivadavia y Solís, Avenida Entre Ríos y Avenida Belgrano, así como en Combate de los Pozos y Avenida Rivadavia. El dispositivo de vallado policial comprende las intersecciones de Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Solís, Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, además de Avenida Rivadavia y Avenida Callao.

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