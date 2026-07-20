Wanda Nara contó las medidas de seguridad que tendrá su familia en Milán después del robo a su casa

Wanda Nara sufrió un robo en su casa de campo de Galliate, en las afueras de Milán, mientras asistía a la final del Mundial 2026

La noche del 19 de julio, la empresaria Wanda Nara vivió un episodio que marcó a su familia: mientras asistía a la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, su casa de campo en las afueras de Milán fue blanco de un robo. Tres personas irrumpieron en la propiedad, en momentos en que sus hijos estaban bajo el cuidado de su madre, Nora Colosimo.

Entre los bienes sustraídos, la propia Nara relató en redes sociales: “Se llevaron documentos de la familia”. La empresaria y conductora, que había viajado desde Italia para presenciar el partido entre Argentina y España, compartió la noticia apenas finalizó el encuentro. “Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, escribió en sus stories de Instagram.

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Los hijos de Wanda Nara quedaron con custodia policial

El hecho provocó preocupación inmediata por la seguridad de los menores. Wanda Nara aseguró: “Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo”. Fue la abuela de los chicos quien advirtió el ingreso de los ladrones y alertó rápidamente a Wanda, quien decidió retirarse antes de terminar su compromiso laboral.

El episodio generó un fuerte impacto emocional en la familia. “Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban”, contó Nara, destacando la actitud de los menores durante el asalto. La empresaria también agradeció el cariño recibido: “Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos”.

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Maxi López confirmó el robo en la casa de Wanda Nara en Italia y anunció su regreso inmediato para reunirse con sus hijos

La policía italiana acudió al lugar poco después del incidente y, según confirmó Wanda, “la policía está cuidando a mis hijos”. Los agentes permanecieron en la casa para garantizar la seguridad de los menores, quienes permanecieron ilesos aunque asustados por lo sucedido.

El exfutbolista Maxi López confirmó lo ocurrido y anunció su regreso inmediato. La prioridad pasó por la seguridad y el trámite de la documentación faltante. El episodio dejó a la familia entre el alivio y el miedo

La rápida intervención policial fue destacada por Wanda apenas se enteró de cómo se había desencadenado el hecho delictivo.

La familia priorizó la seguridad de los menores y actualmente cuenta con custodia policial. Los ladrones se llevaron documentos y bienes de valor, y tanto Nara como López organizaron su regreso inmediato a Italia para acompañar a sus hijos y regularizar la situación legal tras la pérdida de documentación.

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Irrumpieron tres ladrones en la casa de Wanda Nara mientras sus hijos estaban adentro, cerca de Milán

Apenas dos días antes del suceso, Wanda había compartido imágenes familiares en la casa de campo ubicada en Galliate, un municipio del Piamonte a unos 40 kilómetros de Milán. En esas escenas, sus hijos disfrutaban de la pileta y del jardín bajo la atenta mirada de Nora Colosimo.

Tras el asalto, Wanda expresó su gratitud a su entorno inmediato: “Un especial gracias a mi mamá que es la mejor abuela que pueden tener, siempre con nosotros”. Subrayó la importancia de la familia por encima de las pérdidas materiales: “Lo material se recupera”.

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Wanda y Zaira Nara, vistiendo camisetas de la Selección Argentina, comiendo antes de la gran final del Mundial 2026. Luego se enteraron del robo en Italia

Las redes sociales se convirtieron en el canal elegido por la empresaria para informar el estado de sus hijos y tranquilizar a sus seguidores. La preocupación por el bienestar de los menores y la recuperación de los documentos sustraídos se convirtieron en la prioridad de Wanda y Maxi. “Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”, publicó la empresaria.

Nora Colosimo, madre de la empresaria, advirtió el robo en la propiedad de Galliate; los menores no resultaron heridos y el caso sigue bajo investigación

La propiedad en Galliate, donde hasta hace pocos días se veían imágenes de vida cotidiana y juegos infantiles, quedó bajo custodia policial. La familia ahora enfrenta el desafío de restaurar la seguridad y recuperar los documentos esenciales para la vida diaria en Italia.

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El caso sigue bajo investigación, mientras el círculo íntimo de Wanda busca recomponer la normalidad familiar tras el susto y la exposición pública que generó el hecho