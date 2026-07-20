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Argentinos y brasileños protagonizaron violentas peleas en Río de Janeiro tras la final del Mundial: los videos

Los impactantes enfrentamientos se registraron en la zona de Copacabana y en la ciudad de Buzios

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Peleas entre argentinos y brasileños en Copacabana tras la final del Mundial

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial dejó escenas de tristeza entre los hinchas que pudieron viajar a Nueva Jersey, Estados Unidos, para alentar al equipo en el partido decisivo. Pero al mismo tiempo, el resultado adverso provocó hechos lamentables en distintos puntos de Brasil, donde algunos simpatizantes de la Albiceleste protagonizaron serios incidentes con ciudadanos locales tras el partido.

Según muestran distintos videos que comenzaron a circular durante las últimas horas en redes sociales, los enfrentamientos entre argentinos y brasileños se registraron en la zona de Copacabana, Río de Janeiro, y en Buzios, dos de los lugares donde miles de fanáticos se reunieron para seguir el encuentro.

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El video que encabeza esta nota corresponde a los incidentes que se registraron sobre la avenida Atlántica, en la zona costera de Río de Janeiro, donde distintos grupos de simpatizantes argentinos se congregaron en kioscos y bares para seguir la gran final de la Copa del Mundo.

Escena nocturna. Varias personas alrededor de un vehículo amarillo y azul en una calle. Un poste de luz de fondo. Botella transparente en el suelo
Las peleas en Río de Janeiro se registraron sobre la avenida Atlántica, en la zona de Copacabana.

Las imágenes muestran a grupos de personas enfrentándose con golpes de puño y patadas en plena vía pública, mientras algunos automovilistas que pasaban por la zona intentaban eludir a los violentos.

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Como consecuencia de estos violentos episodios, personal de la Policía Civil de Río de Janeiro inntervino en el lugar y disuadió a los violentos a macanazos y con gas pimienta.

Escena nocturna de varias personas en la calle. Dos personas forcejean en el suelo. Hay automóviles con luces encendidas y semáforos en rojo
Algunos argentinos atacaron a un repartidor que circulaba por el lugar en moto.

Otro de los focos de conflicto se registró en Rua das Pedras, en Búzios, una de las zonas más concurridas por turistas argentinos.

De acuerdo a lo que se observa en las grabaciones difundidas por testigos, los enfrentamientos ocurrieron en un sector cercano a la avenida José Bento Ribeiro Dantas y la Rua Manoel Turíbio de Farias, donde se había instalado una pantalla gigante para seguir el partido.

Los incidentes entre argentinos y brasileños en Buzios

En la filmación se observa a varios grupos intercambiando golpes y arrojando botellas de vidrio, mientras otras personas intentan alejarse del lugar o registrar la situación con sus teléfonos celulares.

Disturbios en el Obelisco tras la derrota de la Selección: hay al menos 15 detenidos

Lo que parecía ser una noche pacífica de festejos en el Obelisco terminó en una batalla campal cerca de las 23:45, casi cinco horas después del final del partido entre la selección argentina y España. Entre los miles de fanáticos que se reunieron en el centro porteño para celebrar el subcampeonato mundial y homenajear a los futbolistas, un numeroso grupo de personas se enfrentó con la Policía. Hay al menos 15 detenidos, varias personas y policías heridos.

De acuerdo con la información oficial a la que pudo acceder Infobae, los primeros incidentes se registraron cuando varias personas sobrepasaron la reja perimetral del Obelisco. A partir de ese momento, comenzaron a producirse los enfrentamientos en donde lanzaron botellas de vidrio por el aire y otros elementos contundentes contra los efectivos.

Las autoridades respondieron a las agresiones con gases lacrimógenos y alcanzaron a reducir a algunos de los violentos. Muchos de ellos se resistieron y lograron escapar en distintas direcciones. En paralelo, siete efectivos resultaron con politraumatismos de acuerdo a los datos recabados por este medio.

También contaron con la presencia de un camión hidrante de la Infantería que comenzó a circular por la intersección de Avenida 9 de Julio y Corrientes para disipar a los agresores, activando los cañones de agua.

Subidas más:Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Obelisco
Así se trasladaba la policía motorizada en medio de los manifestantes. (Jaime Olivos)

En el medio hubo personas heridas, entre ellas un hombre que recibió una patada en la cara de un individuo que pasaba corriendo. Lo retiró un grupo de personas que participaba de los enfrentamientos. Una mujer también debió ser asistida. Se desconoce el estado de salud de ambos.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Incidentes Obelisco
Los incidentes se registraron minutos antes del lunes. (Jaime Olivos)

La secuencia duró poco más de 20 minutos y se concentró alrededor del Obelisco, donde miles de personas —familias con niños, grupos de amigos y fanáticos— se habían reunido desde temprano para alentar al equipo de Lionel Scaloni. Al finalizar la disputa futbolística en la que Argentina perdió, la concentración comenzó a ser mayor.

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