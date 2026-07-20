Día del Amigo: cuánto cuestan los regalos más elegidos y cuáles son las mejores opciones según cada presupuesto

Belén Escobar destacó que en el rango intermedio del Día del Amigo ganan peso los regalos útiles y personalizables para el trabajo, el estudio o el entrenamiento

El Día del Amigo encuentra a muchas personas en la búsqueda de un regalo adecuado para homenajear a sus vínculos más cercanos. Desde tazas personalizadas hasta cuadernos inteligentes, la variedad de opciones responde a diferentes presupuestos. Las alternativas económicas parten de los $10.000 y llegan hasta artículos de $35.000, según detalló la periodista especializada en Economía, Belén Escobar en Infobae al Amanecer.

En la Argentina, el 20 de julio representa una fecha en la que la tradición de regalar se mantiene vigente. Quienes buscan obsequios encuentran alternativas para todos los bolsillos. Escobar explicó que el gasto puede variar según la cantidad de amigos y el tipo de presente elegido para la ocasión. El análisis de precios contempla el contexto económico y la necesidad de ajustar el presupuesto.

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La periodista detalló que la consultora Focus Market identificó tres rangos principales de precios para los obsequios más demandados en esta celebración. Las opciones incluyen productos funcionales, objetos personalizados y artículos tecnológicos, lo que permite adaptar la elección a cada destinatario.

Focus Market identificó tres rangos de precios para los regalos más demandados del Día del Amigo, entre objetos funcionales, personalizados y tecnológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones económicas para regalos de amistad

Escobar señaló que los presentes más accesibles se ubican entre 10 mil y 15 mil pesos. Dentro de este rango, se destacan las tazas de cerámica con inscripciones personalizadas, las pulseras para compartir entre amigos, los almohadones con frases alusivas a la fecha y las fotos imán. “Son regalos simbólicos que pueden compartirse en grupos, como las pulseritas con la misma insignia”, afirmó Escobar en Infobae Al Amanecer.

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La periodista mencionó que estos objetos permiten cumplir con la tradición sin comprometer el presupuesto. “Si tenés que hacer tres o cuatro regalos, estas opciones ayudan a cuidar el bolsillo”, sostuvo. Además, remarcó el valor de los regalos que permanecen a la vista, como una foto imán en la heladera, en lugar de guardarse en un cajón y quedar en el olvido.

La practicidad y el sentido de pertenencia priman en la elección de estos obsequios. Las tazas y pulseras fomentan el vínculo entre amigos y constituyen una alternativa para quienes desean un detalle simple pero significativo.

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Los regalos más accesibles permiten sostener la tradición del Día del Amigo sin comprometer el presupuesto cuando hay que hacer varios obsequios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propuestas de presupuesto intermedio

Cuando el monto disponible supera los 20 mil pesos, el abanico de opciones se amplía. Escobar indicó que, entre 20 mil y 25 mil pesos, es posible adquirir cajas de golosinas acompañadas de globos con mensajes, botellas térmicas con inscripciones, estuches de chocolates y remeras con frases alusivas a la amistad.

La periodista puntualizó que estos regalos suelen adaptarse a quienes buscan sorprender con un presente de mayor utilidad. “Es algo que vas a usar. Eso me gusta a mí, regalar cosas que la otra persona vaya a usar”, expresó. Entre las alternativas, la botella térmica resulta especialmente práctica para quienes entrenan o llevan agua al trabajo o al estudio.

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Escobar subrayó la posibilidad de personalizar las remeras con frases que refuercen la complicidad entre amigos. La elección de un presente útil y funcional se consolida como prioridad para quienes desean que el regalo no termine guardado.

Entre $20.000 y $25.000, los regalos para el Día del Amigo suman cajas de golosinas, botellas térmicas, estuches de chocolates y remeras con frases de amistad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regalos para presupuestos más altos

Para quienes cuentan con mayor margen de gasto, aparecen propuestas que oscilan entre 30 mil y 35 mil pesos. La periodista describió artículos como el cuaderno inteligente (que permite escribir y borrar con tecnología USB), las velas aromáticas, la taza y bandeja gamer con sistema calefactor y los delantales de cocina de jean unisex.

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La periodista señaló que estos productos combinan tecnología y diseño para el uso cotidiano. “El cuaderno inteligente es útil para todos los días, para el trabajo o el estudio”, explicó. También destacó la demanda de las velas aromáticas, aunque reconoció el costo elevado de algunas marcas.

La bandeja gamer y el delantal de cocina representan opciones para quienes buscan regalar a aficionados del gaming o de la cocina. Escobar resaltó que el objetivo es elegir presentes que la persona utilice y que acompañen su rutina diaria.

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Las opciones de regalos para el Día del Amigo en Argentina van desde tazas y pulseras personalizadas hasta artículos tecnológicos y de diseño, con precios que oscilan entre 10 mil y 35 mil pesos. La decisión final depende de cada grupo y de la posibilidad de ajustar el presupuesto sin resignar el sentido de la celebración.

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