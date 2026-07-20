Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 20 de julio

Últimas noticias

Cambios en Ganancias: cuál es el límite para presentar la declaración jurada y cómo impacta en la ley de Inocencia Fiscal Tras el pedido de los contadores ante el ministerio de Economía, ARCA determinó las modificaciones para la implementación del impuesto

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias con mayor y menor aumento de precios en el primer semestre Un informe privado releva la evolución de los precios en los distritos que cuentan con mediciones oficiales propias. Cuáles avanzan por debajo de la media nacional

El consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre y tocó su menor nivel en 30 años La caída del poder adquisitivo, la suba del precio relativo de la carne vacuna y el mayor peso de las exportaciones explican el retroceso del abastecimiento interno

Cuál es el premio económico que recibirá la AFA por el segundo puesto de la Selección en el Mundial 2026 La entidad recibirá un ingreso importante en un contexto en el que la FIFA entregarán montos muy superiores a los de los torneos anteriores