Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 20 de julio

El billete al público se paga a $1.500 para la venta en el Banco Nación. El blue opera a $1.530. El BCRA compró más de USD 1.100 millones la última semana

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13:19 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público opera a los $1.500 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete promedió $1.501,67 para la venta y $1.450,97 para la compra.

13:18 hsHoy

Agrodólares: por qué viene lenta la liquidación del campo y cómo puede influir en el tipo de cambio

La mejora de precios internacionales compensa una comercialización de granos que en 2026 evoluciona un 8% por debajo del promedio de los últimos seis años

Este año el agro cede protagonismo en el ingreso de divisas frente al sector energía y las emisiones de deuda corporativas
Este año el agro cede protagonismo en el ingreso de divisas frente al sector energía y las emisiones de deuda corporativas

El Gobierno estimó que la campaña agrícola 2025/2026 finalizó con una producción total de 163 millones de toneladas, con 50 millones de toneladas de soja, 27,8 millones de toneladas de trigo, 70 millones de toneladas de maíz, 7,4 millones de toneladas de girasol, 5,6 millones de toneladas de cebada y 2,9 millones de toneladas de sorgo.

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13:18 hsHoy

Bajaron la inflación y el dólar: celebra el gobierno a la espera de la final del Mundial

Los mercados se mantienen muy optimistas respecto a una posible reelección de Milei, aunque los niveles de aceptación presidencial no superan el 40%. ¿Se parecen en algo el Gobierno y la selección argentina?

El gobierno prometió que vienen "los 18 mejores meses". El precio del dólar y la inflación ayudan, pero sin llegar a tanto (Imagen Ilustrativa Infobae)
El gobierno prometió que vienen "los 18 mejores meses". El precio del dólar y la inflación ayudan, pero sin llegar a tanto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es muy probable que Javier Milei haya preferido no viajar a Nueva York y perderse la final del Mundial para no arriesgar: un resultado malo lo expondría inevitablemente al mote de “mufa”. Suena injusto y hasta absurdo, pero no lo es un país tan futbolero como Argentina. Desde el entorno del propio Presidente aclararon que incluso lo verá con la campera de YPF justamente por cábala.

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13:18 hsHoy

Semana financiera: cayeron las acciones argentinas y el Banco Central aceleró las compras en el mercado

El S&P Merval cedió 2,4%, con el arrastre negativo de los índices de Wall Street. El riesgo país subió a 419 puntos, con el pago de vencimientos de bonos. La entidad monetaria absorbió USD 1.154 millones para reforzar sus activos. El dólar bajó diez pesos, a $1.500 en el Banco Nación

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Los mercados financieros de Argentina transitaron la última semana con la mirada puesta en Oriente Medio, donde se reanudaron las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. La consecuente alza del petróleo renovó las preocupaciones sobre la inflación y las tasas de interés globales.

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13:16 hsHoy

Retrocedieron las coberturas en dólares de los inversores, que apuestan a que las tasas le ganen al dólar

En sus informes al cabo de la semana las consultoras destacaron el renacer de las opciones en pesos. Expectativa por la próxima calificación de Moody’s

La próxima calificación de Moody's sobre los bonos argentinos genera expectativa (FOTO: Diario El País)
La próxima calificación de Moody's sobre los bonos argentinos genera expectativa (FOTO: Diario El País)

Las consultoras coinciden en que, a pesar del convulsionado escenario internacional, la Argentina tuvo un buen comportamiento. Destacan el renacer de las opciones en pesos y la medida de independizar el Banco Central. Para una de las consultora es clave la próxima calificación de Moody’s de los bonos soberanos para bajar el riesgo país.

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13:16 hsHoy

Estiman en USD 58 millones la demanda de dólares de los argentinos que a última hora asistirán a la final del Mundial

Lo calculó una consultora en base a datos del mercado de reventa de la FIFA y del mercado secundario. El número de argentinos “incrementales” en la final oscila entre 3.000 y 5.900 en distintos “escenarios”

El banderazo argentino en Times Square, a pocas horas del Estadio de la final EFE/ Angel Colmenares
El banderazo argentino en Times Square, a pocas horas del Estadio de la final EFE/ Angel Colmenares

La consultora económica Qualy estimó que a último momento entre 4.000 y 5.000 argentinos podrían haber viajado exclusivamente para asistir a la final del Mundial 2026 entre las selecciones de la Argentina y España, en que la Scaloneta intentará conseguir la cuarta estrella para la Argentina y ganar dos mundiales consecutivos, algo que no sucede desde los triunfos de Brasil en los Mundiales de 1958 (Suecia) y 1962 (Chile).

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13:16 hsHoy

El dólar subió por tercer día seguido y el blue volvió a tocar su nivel más alto de 2026

El segmento mayorista finalizó a $1.478, mientras que al público avanzó a los $1.500 para la venta en el Banco Nación. El blue regresó a $1.530, su precio más alto del año

Esta semana el BCRA aceleró la absorsión de divisas.
Esta semana el BCRA aceleró la absorsión de divisas.

Con un monto operado en el segmento de contado de USD 542,8 millones, el dólar mayorista experimento un alza marginal de dos pesos o 0,1%, a $1.478, para hilvanar tres ruedas seguidas de suba.

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