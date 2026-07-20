Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 20 de julio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público opera a los $1.500 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete promedió $1.501,67 para la venta y $1.450,97 para la compra.
El Gobierno estimó que la campaña agrícola 2025/2026 finalizó con una producción total de 163 millones de toneladas, con 50 millones de toneladas de soja, 27,8 millones de toneladas de trigo, 70 millones de toneladas de maíz, 7,4 millones de toneladas de girasol, 5,6 millones de toneladas de cebada y 2,9 millones de toneladas de sorgo.
Es muy probable que Javier Milei haya preferido no viajar a Nueva York y perderse la final del Mundial para no arriesgar: un resultado malo lo expondría inevitablemente al mote de “mufa”. Suena injusto y hasta absurdo, pero no lo es un país tan futbolero como Argentina. Desde el entorno del propio Presidente aclararon que incluso lo verá con la campera de YPF justamente por cábala.
Los mercados financieros de Argentina transitaron la última semana con la mirada puesta en Oriente Medio, donde se reanudaron las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. La consecuente alza del petróleo renovó las preocupaciones sobre la inflación y las tasas de interés globales.
Las consultoras coinciden en que, a pesar del convulsionado escenario internacional, la Argentina tuvo un buen comportamiento. Destacan el renacer de las opciones en pesos y la medida de independizar el Banco Central. Para una de las consultora es clave la próxima calificación de Moody’s de los bonos soberanos para bajar el riesgo país.
La consultora económica Qualy estimó que a último momento entre 4.000 y 5.000 argentinos podrían haber viajado exclusivamente para asistir a la final del Mundial 2026 entre las selecciones de la Argentina y España, en que la Scaloneta intentará conseguir la cuarta estrella para la Argentina y ganar dos mundiales consecutivos, algo que no sucede desde los triunfos de Brasil en los Mundiales de 1958 (Suecia) y 1962 (Chile).
Con un monto operado en el segmento de contado de USD 542,8 millones, el dólar mayorista experimento un alza marginal de dos pesos o 0,1%, a $1.478, para hilvanar tres ruedas seguidas de suba.