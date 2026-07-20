El emotivo mensaje de las parejas de la Scaloneta tras la derrota de Argentina ante España

Mensajes de agradecimiento, fotos en el estadio y palabras de admiración marcaron la despedida de la Scaloneta en las redes sociales tras la caída ante España

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 generó una profunda tristeza entre los hinchas. En especial a quienes soñaban con volver a ver a la Albiceleste en la cima del mundo. Sin embargo, en medio del dolor y las lágrimas, las parejas de varios jugadores eligieron enfocarse en el orgullo por el camino recorrido y les dedicaron sentidos mensajes. A través de las redes, sus palabras y gestos reflejaron no solo el acompañamiento durante el torneo, sino también la admiración y el cariño por quienes dejaron todo en la cancha.

Valentina Cervantes, esposa de Enzo Fernández, eligió compartir una imagen íntima y familiar. Publicó una foto de sus dos hijos disfrutando del partido desde las tribunas, con las camisetas de la Selección puestas. Sobre la imagen, Valentina reflexionó: “Me quedo con esta imagen de cómo disfrutaron del fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera”.

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La pareja de Enzo Fernández expresó su emoción a la par de sus hijos luego de la derrota de la Scaloneta (Instagram)

Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, también se sumó a los mensajes de apoyo. Desde el MetLife Stadium, publicó un video en el que se ve la ceremonia de premiación y resumió sus sentimientos en una frase breve pero contundente: “Qué orgullo”.

Agustina Gandolfo y Lautaron Martínez en la anterior Copa del Mundo (REUTERS/Lee Smith)

Quien también se manifestó fue Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. La influencer compartió un video del momento en que los futbolistas argentinos recibieron las medallas de subcampeones, acompañando la publicación con el emoji de una carita emocionada y un corazón blanco. Pero además, escribió un extenso mensaje dirigido a Tagliafico: “Dejaste la vida, el corazón y todo por esa camiseta. Sos un ejemplo de esfuerzo, de esos que entregan todo por el otro y dejan el alma. Si alguien sabe de resiliencia, ese sos vos. Te admiro y te amo tanto que no te imaginás”.

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En paralelo, Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, escribió: “Se me parte el corazón de imaginar la tristeza que sentís en este momento, pero hiciste un Mundial del carajo y nos llenaste de orgullo… No alcanzan las palabras para agradecerte, expresarte cuánto te admiramos y decirte cuánto te amamos. Acá estamos, como siempre, bancándote en todas”.

Por su parte,Yaz Jaureguy, pareja de Valentín Colo Barco, compartió una foto del jugador con la camiseta argentina y el rostro serio, acompañada de un emoji de carita emocionada y un corazón blanco.

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Sus publicaciones se multiplicaron a lo largo de la jornada: en una historia, reposteó una imagen de Lionel Messi con la medalla de subcampeón y el mensaje de la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino: “Tus lágrimas son las nuestras, Capitán”. En otro posteo, Yaz escribió: “Vamos capitán, gracias por ser argentino. El mejor del mundo para siempre”. Además, agradeció a los jugadores por el esfuerzo realizado y expresó: “Gracias a todos por dejar todo y más, no se les puede pedir más nada. Gracias mi amor por dejarnos acompañarte en este camino. Orgullosa de ser argentina”.

La pareja del Colo Barco dejó en claro su orgullo por el conjunto albiceleste tras salir subcampeón de la Copa del Mundo (Instagram)

Por último, Rocío Espósito, pareja de Gerónimo Rulli, compartió en sus redes una imagen desde las tribunas del estadio, luciendo la camiseta argentina y con el campo de juego de fondo. En el posteo, la modelo escribió: “Con la ilusión más grande que nunca y la fe intacta. Llegamos hasta acá y ahora vamos por ese último sueño. Orgullosos de vos, siempre. De tu entrega, de tu esfuerzo y de todo este camino. @gerorulli Vamos todos juntos. ¡Vamos Argentina carajo!”.

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A pesar del dolor de la derrota, los mensajes de las parejas de los jugadores reflejan un sentimiento compartido por todo un país: el orgullo por el recorrido, la gratitud por la entrega y la convicción de que la Selección argentina volvió a emocionar, a unir y a hacer soñar a millones. La final perdida ante España quedará marcada por la tristeza, pero también por el acompañamiento incondicional y la admiración de quienes estuvieron al lado de los futbolistas, en las buenas y en las malas.