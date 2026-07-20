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“Superestrellas” y “El mundo es nuestro”: las tapas de los diarios tras la final del Mundial que España le ganó a la Argentina

Los principales medios internacionales reflejaron en sus portadas la gran victoria de La Roja ante la Scaloneta

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Lionel Messi en primer plano junto a cinco portadas de diarios con titulares que celebran la victoria de España en una final de fútbol
Las portadas de los principales diarios del mundo luego de la victoria de España ante Argentina en la final

Luego de la consagración de España ante Argentina en la final del Mundial 2026, los principales diarios del mundo destacaron el título conseguido por la selección de Luis de la Fuente, que significó la segunda estrella para La Roja y una frustración para la Albiceleste, que buscaba repetir lo logrado en Qatar 2022.

Los medios españoles pusieron en sus portadas la foto de su selección levantando la copa del mundo, con el capitán Rodri Hernández levantando el trofeo. El diario deportivo Marca tituló en grande “Superestrellas”, junto a una bajada que describe lo ocurrido en el partido: “España da una lección de fútbol a la Argentina y se proclama otra vez campeona del mundo”. En una misma línea, As eligió el encabezado: “El mundo es nuestro”, destacando que “Dibu Martínez retrasó el triunfo de la Selección”.

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Los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo fueron con la palabra “Bicampeones” y describieron en la portada que “La Roja dominó a una Argentina que se quedó con diez antes del tiempo añadido y no pudo brindar un adiós de gloria a Messi”.

En Italia, uno de los focos principales fue el triunfo del piloto local Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, pero el Mundial también fue protagonista, pese a que la Azzurra no participó. “Mundo Rojo”, tituló La Gazzetta dello Sport con la foto de los festejos y eligió un recuadro con el rostro de Lionel Messi envuelto en lágrimas. En tanto que Tuttosport puso una foto de Ferran Torres festejando el gol del triunfo: “Es lo justo”.

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LAS TAPAS DE LOS PRINCIPALES DIARIOS TRAS LA VICTORIA DE ESPAÑA ANTE ARGENTINA EN LA FINAL DEL MUNDIAL

Portada del diario Marca con el titular '¡SUPERESTRELLAS!'. Jugadores españoles de fútbol celebran. Trofeo, medallas, banderas y texto '1-0'
La portada del diario Marca conmemora la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial y su triunfo sobre Argentina.
Portada de diario AS. Jugadores de fútbol celebran con un trofeo dorado. Se ven banderas de España y Argentina. Marcador España-Argentina 1-0
La portada del diario AS ilustra a los jugadores de la selección española de fútbol masculino celebrando su triunfo en la Copa del Mundo con el trofeo.
Portada de "Mundo Deportivo", titular "¡¡BICAMPEONES!!", jugadores españoles de fútbol con el trofeo, medallas y confeti. Muestra España 1-0 Argentina y foto de Messi
La portada del diario deportivo Mundo Deportivo celebra el segundo campeonato mundial de fútbol de España, que venció 1-0 a Argentina en la final del 20 de julio de 2026.
Portada del diario Sport con la selección de fútbol de España celebrando con el trofeo de la Copa del Mundo en un estadio y confeti dorado
La selección española de fútbol celebra su segundo título mundial con el trofeo y confeti tras derrotar a Argentina 1-0 en la prórroga.
Portada de La Gazzetta dello Sport con titular principal de fútbol, jugadores de España levantando un trofeo, Lionel Messi, y titular de Fórmula 1 con piloto
La portada de La Gazzetta dello Sport del 20 de julio de 2026 destaca la victoria de España en el Mundial de Fútbol.
Portada de periódico con foto de futbolistas españoles celebrando la Copa del Mundo; textos en portugués, marcador España 1, Argentina 0
Jugadores de la selección española de fútbol celebran con la Copa del Mundo su victoria sobre Argentina en la final del Mundial 2026, lo que les otorga su segundo título.
Portada de L'Équipe. Jugadores de la selección española de fútbol masculino, con camisetas naranjas y azules, celebran con la Copa del Mundo 2026
La selección española de fútbol celebra su victoria en la final de la Copa del Mundo de 2026 al levantar el trofeo dorado del campeonato.
Portada de la revista Kicker con Lionel Messi y un futbolista español, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, y varios textos en alemán
La portada de la revista deportiva Kicker ilustra a Lionel Messi y a un jugador de la selección española junto al trofeo de la Copa del Mundo, promocionando un artículo sobre el fútbol internacional.
Portada de diario con titular grande, fotografía de jugador de fútbol con camiseta roja y número 7, público en el fondo, textos informativos
La portada del diario Daily News destaca la victoria de España por 1-0 contra Argentina en la final del Mundial, con el gol de Ferran Torres en tiempo extra.

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