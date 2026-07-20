“Superestrellas” y “El mundo es nuestro”: las tapas de los diarios tras la final del Mundial que España le ganó a la Argentina

Las portadas de los principales diarios del mundo luego de la victoria de España ante Argentina en la final

Luego de la consagración de España ante Argentina en la final del Mundial 2026, los principales diarios del mundo destacaron el título conseguido por la selección de Luis de la Fuente, que significó la segunda estrella para La Roja y una frustración para la Albiceleste, que buscaba repetir lo logrado en Qatar 2022.

Los medios españoles pusieron en sus portadas la foto de su selección levantando la copa del mundo, con el capitán Rodri Hernández levantando el trofeo. El diario deportivo Marca tituló en grande “Superestrellas”, junto a una bajada que describe lo ocurrido en el partido: “España da una lección de fútbol a la Argentina y se proclama otra vez campeona del mundo”. En una misma línea, As eligió el encabezado: “El mundo es nuestro”, destacando que “Dibu Martínez retrasó el triunfo de la Selección”.

PUBLICIDAD

Los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo fueron con la palabra “Bicampeones” y describieron en la portada que “La Roja dominó a una Argentina que se quedó con diez antes del tiempo añadido y no pudo brindar un adiós de gloria a Messi”.

En Italia, uno de los focos principales fue el triunfo del piloto local Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, pero el Mundial también fue protagonista, pese a que la Azzurra no participó. “Mundo Rojo”, tituló La Gazzetta dello Sport con la foto de los festejos y eligió un recuadro con el rostro de Lionel Messi envuelto en lágrimas. En tanto que Tuttosport puso una foto de Ferran Torres festejando el gol del triunfo: “Es lo justo”.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

LAS TAPAS DE LOS PRINCIPALES DIARIOS TRAS LA VICTORIA DE ESPAÑA ANTE ARGENTINA EN LA FINAL DEL MUNDIAL

La portada del diario Marca conmemora la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial y su triunfo sobre Argentina.

La portada del diario AS ilustra a los jugadores de la selección española de fútbol masculino celebrando su triunfo en la Copa del Mundo con el trofeo.

La portada del diario deportivo Mundo Deportivo celebra el segundo campeonato mundial de fútbol de España, que venció 1-0 a Argentina en la final del 20 de julio de 2026.

La selección española de fútbol celebra su segundo título mundial con el trofeo y confeti tras derrotar a Argentina 1-0 en la prórroga.

La portada de La Gazzetta dello Sport del 20 de julio de 2026 destaca la victoria de España en el Mundial de Fútbol.

Jugadores de la selección española de fútbol celebran con la Copa del Mundo su victoria sobre Argentina en la final del Mundial 2026, lo que les otorga su segundo título.

La selección española de fútbol celebra su victoria en la final de la Copa del Mundo de 2026 al levantar el trofeo dorado del campeonato.

La portada de la revista deportiva Kicker ilustra a Lionel Messi y a un jugador de la selección española junto al trofeo de la Copa del Mundo, promocionando un artículo sobre el fútbol internacional.

La portada del diario Daily News destaca la victoria de España por 1-0 contra Argentina en la final del Mundial, con el gol de Ferran Torres en tiempo extra.