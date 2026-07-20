“Superestrellas” y “El mundo es nuestro”: las tapas de los diarios tras la final del Mundial que España le ganó a la Argentina

Luego de la consagración de España ante Argentina en la final del Mundial 2026, los principales diarios del mundo destacaron el título conseguido por la selección de Luis de la Fuente, que significó la segunda estrella para La Roja y una frustración para la Albiceleste, que buscaba repetir lo logrado en Qatar 2022.
Los medios españoles pusieron en sus portadas la foto de su selección levantando la copa del mundo, con el capitán Rodri Hernández levantando el trofeo. El diario deportivo Marca tituló en grande “Superestrellas”, junto a una bajada que describe lo ocurrido en el partido: “España da una lección de fútbol a la Argentina y se proclama otra vez campeona del mundo”. En una misma línea, As eligió el encabezado: “El mundo es nuestro”, destacando que “Dibu Martínez retrasó el triunfo de la Selección”.
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Los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo fueron con la palabra “Bicampeones” y describieron en la portada que “La Roja dominó a una Argentina que se quedó con diez antes del tiempo añadido y no pudo brindar un adiós de gloria a Messi”.
En Italia, uno de los focos principales fue el triunfo del piloto local Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, pero el Mundial también fue protagonista, pese a que la Azzurra no participó. “Mundo Rojo”, tituló La Gazzetta dello Sport con la foto de los festejos y eligió un recuadro con el rostro de Lionel Messi envuelto en lágrimas. En tanto que Tuttosport puso una foto de Ferran Torres festejando el gol del triunfo: “Es lo justo”.
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LAS TAPAS DE LOS PRINCIPALES DIARIOS TRAS LA VICTORIA DE ESPAÑA ANTE ARGENTINA EN LA FINAL DEL MUNDIAL
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