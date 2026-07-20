Un temporal con vientos de 130 km/h dejó una muerta y miles de damnificados en Uruguay: “Voló todo”

Volaron chapas, columnas y cables durante un temporal en Uruguay (UTE)

Un fuerte temporal afectó a Uruguay durante el fin de semana y Salto, un departamento del litoral con Argentina, fue el departamento más afectado. Allí hubo ráfagas de viento que alcanzaron los 130 kilómetros por hora en la madrugada del sábado. El evento climático tuvo como saldo la muerte de una mujer de 49 años, que fue golpeada por una chapa desprendida por el viento.

En la ciudad, vecina de la argentina Concordia, primó el miedo, el susto y la angustia, según la crónica del diario uruguayo El País. Además de la víctima mortal, un hombre fue internado tras chocar con una estructura metálica que se desprendió de un galpón y un funcionario de la municipalidad terminó hospitalizado por una descarga eléctrica. Hubo miles de personas damnificadas. Algunas de ellas lo perdieron todo.

PUBLICIDAD

La mujer fallecida iba como acompañante en una moto, en el noreste de la ciudad. Las dos personas circulaban por la Avenida Apolón y, cuando llegaron al cruce de Concordia, una estructura metálica de grandes dimensiones –que se había desprendido de un galón– la golpeó en la cabeza y le causó heridas mortales.

El temporal en Salto, Uruguay(@HoracioDeBrum)

El conductor de la moto terminó ileso.

Segundos después, un motociclista chocó contra la misma chapa y fue internado.

La tormenta severa afectó en la madrugada a 14 departamentos en total, informó el presidente de la República, Yamandú Orsi. Además de Salto, los más dañados fueron Treinta y Tres, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó. “Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto”, escribió el mandatario en un posteo en la red social X.

PUBLICIDAD

“Bomberos, Policía, FFAA [Fuerzas Armadas], UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento en la asistencia y el restablecimiento de servicios. El Sinae [Sistema Nacional de Emergencias] puso a disposición toda su logística para los gobiernos departamentales, con especial énfasis en la Intendencia de Salto”, escribió Orsi.

Así quedó Salto, tras un temporal (@EjercitoUy)

La ciudad amaneció el sábado con un panorama desolador, de acuerdo a la crónica del diario. Había en el suelo árboles arrancados de raíz, techos volados, vidrios estallados y el tendido eléctrico colapsado. La mitad de la población del lugar (son 136.000 en total) quedó sin energía eléctrica. Por falta de internet, los vecinos tuvieron dificultades para comunicarse.

PUBLICIDAD

El domingo, el intendente de Salto, Carlos Albisu, recorrió la zona junto con el director del Sinae, Leonardo Palomeque. Según informó El País, el gobierno nacional enviará chapas para reparar viviendas dañadas y colchones para las familias que sufrieron pérdidas por el ingreso de agua. En la primera etapa, la ayuda se destinará aa las viviendas familiares. El relevamiento preliminar identificó a 250 viviendas afectadas por las voladuras de techo.

Algo “nunca visto” en Salto

La magnitud del temporal asombró a los vecinos de Salto, según los testimonios recogidos en el noticiero Telemundo de Canal 12. “Voló todo, todo, todo. Hay gente que quedó sin techo, no tiene nada”, dijo una de las vecinas. Otra mujer relató que se le levantó el techo de la mitad de la casa y que explotaron los vidrios de las ventanas.

PUBLICIDAD

Imágenes del temporal en Salto, Uruguay (@HoracioDeBrum)

“Me sorprendió totalmente el viento. Cuando vi que empezó a caer todo no caía en sí de que había volado el techo. Me tiré encima de mi señora y mi hija y ahí empezó a caer agua y tierra. Todo encima”, comentó uno de los vecinos.

Una vecina de Salto también contó el momento de extrema tensión que vivió: estaba durmiendo con su nieto, de cuatro meses, cuando ocurrió el temporal. El bebé estaba contra la ventana y el vidrio le dio de lleno al pequeño. Sin embargo, solo su hija se quebró un dedo.

PUBLICIDAD

“Tengo 60 años y nunca he visto una cosa igual”, dijo otro vecino.