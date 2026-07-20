A los 97 años, murió el doctor Tulio Huberman, pionero del periodismo médico y científico

Tulio Huberman (centro), en Estocolmo, en ocasión de la entrega del premio Nobel al argentino César Milstein

El doctor Tulio Huberman murió hoy, a los 97 años. Odontólogo, doctor en Odontologia y especialista en Clínica Estomatológica, fue uno de los pioneros del periodismo médico y científico, reconocido con 4 cruces de Plata Esquiú y 2 nominaciones a los Premios Martin Fierro.

Promoción de Teleonce de tres programas culturales e informativos presentados por Bernardo Neustadt, Raul Urtizberea y Tulio Huberman

Su interminable carrera en los medios comenzó casi como una travesura, en 1959, para ayudar a su amigo de la infancia, Juan Carlos Altavista quien, recién llegado de Perú y sin trabajo, obtuvo un espacio en Radio El Mundo haciendo un programa científico-artístico.

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Tulio Huberman en la co-conducción de un programa en Teleonce con Canela

Más adelante, con el devenir del tiempo, supo transformar ese programa en uno puramente científico por el cual desfilaron las figuras más influyentes de la medicina y de la odontologia de aquellos tiempos.

Tulio Huberman entrevistando a René Favaloro

El programa fue adquiriendo relevancia y pasó luego a Radio Mitre en donde permaneció por más de 20 años.

Por sus micrófonos entrevistó a varios ganadores del Premio Nobel, así como también a Denton Cooley, Christian Barnard (el médico sudafricano que practicó el primer transplante de corazón), Jonas Salk (primera vacuna contra la polio), Albert Sabin (creador de la vacuna de virus atenuados contra la poliomielitis) y Bernardo Houssay (Premio Nobel en Ciencias).

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Tulio Huberman (izq), entrevistando a Jonas Salk

Además, transmitió directamente desde Estocolmo las ceremonias de premiacion del Nobel, tanto de Luis Federico Leloir como de César Milstein. A éste último lo hizo dialogar vía satélite con el presidente Raúl Alfonsín, el día que éste cumplía su primer año de ejercicio de la presidencia de la República Argentina.

Reconocimiento de APTRA a uno de los muchos programas de divulgación médica que dirigió Huberman

Pero no solo entrevistó personas de ciencia; también reporteó a figuras del ambiente artístico y del deporte como Luis Sandrini, Raúl Lavié, Enrique Pinti, Alberto Porcel, Chico Novarro, Julio Bocca, Alejandro Lerner, Patricia Sosa, Mario Kempes, Juan Manuel Fangio, Oscar Gálvez, Maria Marta Serra Lima, Susana Giménez, Jorge Guinzburg; y éstos son solo algunos de los nombres de una lista interminable.

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Alejandro Lerner y Tulio Huberman

A lo largo de su prolífica carrera, Huberman también entrevistó a referentes politicos como los los presidentes Tabaré Vázquez (Uruguay), Carlos A. Pérez (Venezuela), Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De La Rua.

Desde el exterior, no sólo transmitió los Nobel, sino que también, en 1982, desde el policlinico Gemelli en Roma, hizo la cobertura periodística en ocasión del atentado contra la vida del entonces papa, Juan Pablo ll; y desde Toronto el acto de premiacion del doctor René Favaloro por la fundación Gairdner.

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Junto al presidente del Uruguay Tabaré Vázquez en el día de su asunción. Huberman está en el centro, de traje claro

Hizo transmisiones desde Moscú, Roma, Madrid, Paris, Munich, Viena, Atenas, Londres, Tel Aviv, Nueva York, Mexico DF, Caracas, Río de Janeiro, Panamá, Medellín, Lima, Santiago, Jakarta, Kobe, Ciudad del Cabo…

Trabajó en Canal 13, Canal 11, Canal 9, Canal 7, Cronica TV, Diario Clarin, Revista Gente, Revista 7 Días, Radio Mitre, Radio El Mundo, Radio Argentina, Radio Belgrano, Radio Excélsior…

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Tulio Huberman con Raúl Lavié

Editó las revistas Supervida y Gracias Doctor, esta última desde 2001 y que entregaba a través de su consejo consultivo los Premios a Médico del Año a nivel nacional e internacional.

La portada de la revista Super Vida de noviembre de 1974 con Pinky en la cobertura y la promoción de las notas de Tulio Huberman

En ocasión de la pandemia de coronavirus, en el año 2020, a raíz del hábito de aplaudir todas las noches a los médicos y demás trabajadores de la salud, Infobae dialogó con Tulio Huberman por haber sido pionero en el reconocimiento a estos profesionales a través de los concursos que organizaba desde su revista Gracias Doctor, dedicada a la divulgación científica.

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“Yo los aplaudo todos los años en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, cuando les entregamos los diplomas a los profesionales destacados del año y con la firma de los tres premios Nobel argentinos”, dijo en esa ocasión Tulio Huberman.

Un diploma de honor reconoce al Profesor Doctor Roberto Mazzarella como Médico del Año 2019 en Buenos Aires, entregado por la Revista Gracias Doctor

Desde 1996, un comité de más de cien eminentes especialistas elegía al profesional del año, entre los candidatos propuestos por los hospitales. También se premiaba a los enfermeros.

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“La medicina es noble de por sí -decía Huberman en la charla con Infobae- por eso en esta iniciativa nos cuidamos de distinguir a los médicos, no por ser conocidos mediáticamente, sino por su prestigio en el ambiente médico”.

Por el jurado que elegía al médico del año pasaron personalidades que demuestran la seriedad y capacidad de convocatoria del doctor Huberman, basada en el prestigio ganado como comunicador: el oncólogo Reinaldo Chacón, los cirujanos Juan Carlos Parodi y Elías Hurtado Hoyo, el ex rector de la UBA Guillermo Jaim Etcheverry, el toxicólogo Carlos Damin, el infectólogo Daniel Stamboulian, el neurólogo Ramón Leiguarda, entre otros.

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Silvio Huberman habla durante la entrega de la distincion Médico del Año a Tabaré Vázquez (en el centro, sentado), dos veces presidente del Uruguay

Tulio Huberman deja un camino trazado en la divulgación de temas científicos, en la noble y nada sencilla tarea de poner a disposición del público en general los avances de la ciencia y sus efectos concretos en la vida de las personas, traduciéndolos a un lenguaje sencillo y accesible.

Gracias Doctor Huberman.