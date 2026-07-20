Guatemala: La cantante Yuri dará un concierto benéfico “El Amor Nos Une” el 5 de septiembre de 2026

Un grupo de representantes y una mascota de BAC posan frente a letras corpóreas con el lema 'El amor nos une' durante la presentación de la campaña. (RRPP Guatemala)

La cantante mexicana Yuri ofrecerá el 5 de septiembre de 2026 un concierto en Fórum Majadas como figura principal de la quinta edición de “El Amor Nos Une: Tres fundaciones, un mismo sueño”, un evento benéfico que busca recaudar fondos para Casa Ronald McDonald Guatemala, Fundación Aldo Castañeda y Fundación Margarita Tejada, organizaciones que en conjunto han impactado a más de 250,000 niños y familias guatemaltecas.

La cita será en la Zona 11 de la Ciudad de Guatemala y la recaudación se destinará a sostener programas de alojamiento, atención médica e inclusión. Las entradas estarán disponibles en Ticket ASA y los tarjetahabientes de BAC tendrán preventa del 2 al 4 de julio.

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La venta para todo el público se habilitará el 5 de julio. Las localidades anunciadas son Mesa Amex por Q1,040, Mesa Black por Q715 y Mesa Platinum por Q490.

La cantante Yuri presenta su show Icónica Recargado junto a su equipo de bailarines en un afiche que anuncia el concierto en Guatemala el 5 de septiembre. (Redes Sociales )

El concierto financiará el trabajo de tres fundaciones dedicadas a la niñez guatemalteca

El evento es organizado por ASA Promotions con apoyo de BAC, Coca-Cola, Blessure y McDonald’s. La iniciativa reúne cada año a patrocinadores y asistentes para canalizar recursos hacia tres entidades que trabajan con niños y familias en situación de necesidad.

Casa Ronald McDonald Guatemala ofrece alojamiento, alimentación y apoyo integral a familias que deben trasladarse desde distintos puntos del país para que sus hijos reciban tratamiento médico en la capital. La Fundación Aldo Castañeda se dedica a cirugías cardíacas pediátricas y la Fundación Margarita Tejada promueve la inclusión y el desarrollo integral de personas con síndrome de Down.

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El dato central del evento es ese: cada boleto aportará a la continuidad de esos programas. Según la información difundida por la organización, el alcance acumulado de las tres instituciones supera las 250.000 personas entre niños y familias.

Juan Maldonado, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala, dijo: “En BAC creemos firmemente en generar prosperidad en las comunidades a las que servimos, y ‘El Amor Nos Une’ es un claro ejemplo de cómo ese propósito cobra vida. A través de esta iniciativa, impulsamos alianzas que no solo contribuyen al bienestar de miles de niños y sus familias, sino que también generan un impacto positivo y sostenible en Guatemala”.

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Maldonado agregó: “Nos llena de orgullo ser parte, por quinto año consecutivo, de un esfuerzo que transforma la solidaridad en oportunidades reales para quienes más lo necesitan”.

Yuri encabezará una noche con repertorio de éxitos y nuevos temas

La artista mexicana será la invitada principal de una edición que busca volver a combinar espectáculo y recaudación. El anuncio anticipa una presentación con cambios de vestuario, temas nuevos y canciones que marcaron su carrera.

Entre los títulos mencionados para esa noche figuran Maldita Primavera, Yo te pido amor y Tiempos mejores. La propuesta apunta a convocar a distintas generaciones en una misma velada.

La preventa incluirá descuentos para tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard BAC Credomatic, con una rebaja del 10%, y para tarjetas American Express, con un 15%. Después de ese período, los boletos pasarán a venta general desde el 5 de julio en el sitio oficial.

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A lo largo de sus cinco ediciones, “El Amor Nos Une” se consolidó como una plataforma para reunir a empresas, organizaciones y ciudadanos alrededor de una misma causa. En esta edición, ese esquema volverá a apoyarse en la convocatoria de Yuri para financiar el trabajo de las tres fundaciones beneficiadas.