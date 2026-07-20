Sociedad

Día del Amigo: por qué se celebra hoy, 20 de julio en Argentina, y 5 frases para enviar por Whatsapp

En el país, esta fecha se convirtió en un ritual de saludos y encuentros que celebra la amistad como valor social, a partir de una idea inspirada en el alunizaje del Apolo 11

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Plano medio de tres personas, dos hombres y una mujer, riendo alegremente con un brazo sobre el hombro del otro en un ambiente exterior.
El Día del Amigo se celebra cada 20 de julio en Argentina como una fecha dedicada a reconocer la amistad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20 de julio es una fecha marcada en el calendario argentino como el momento de celebrar la amistad. Cada año, millones de personas en todo el país se saludan, envían mensajes y organizan encuentros para reconocer esos lazos que acompañan a lo largo de la vida. El Día del Amigo se celebra cada 20 de julio en la Argentina.

Su importancia va más allá de una simple tradición: se trata de un espacio para fortalecer vínculos personales y reafirmar el valor de la confianza mutua. Esta jornada también fomenta la reflexión sobre el impacto positivo que tienen los amigos en el bienestar emocional de las personas, y alienta a compartir momentos significativos, tanto en encuentros presenciales como a distancia.

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El origen de esta tradición, así como el nombre de quien la impulsó y cinco frases para compartir en la fecha, forman parte de una historia singular que conecta la amistad con un hito de la humanidad.

Por qué se celebra hoy 20 de julio el Día del Amigo

La elección del 20 de julio como Día del Amigo en Argentina se vincula con un hecho histórico de alcance mundial: el día en que el ser humano llegó a la Luna. La celebración destaca la amistad como valor social y como factor clave en la construcción de comunidades solidarias y resilientes.

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Un grupo de ocho amigos en un patio con asado. Dos hombres con camisetas de Argentina beben en una mesa. Otros dos cocinan en la parrilla; el resto conversa.
La fecha del Día del Amigo en Argentina se vincula con el alunizaje del Apolo 11 ocurrido en 1969 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alunizaje del Apolo 11, ocurrido en 1969, simbolizó para muchos la capacidad de la humanidad de unirse para lograr un objetivo común. Ese mismo espíritu de comunión y fraternidad inspiró a que la fecha fuera elegida para celebrar la amistad.

En la Argentina, la iniciativa se popularizó a partir de la década de 1970, convirtiéndose rápidamente en una jornada de reuniones, mensajes y gestos de reconocimiento entre amigos. La celebración destaca la amistad como valor social.

Quién fue Enrique Ernesto Febbraro

El impulsor de esta celebración fue Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo y docente nacido en Buenos Aires. Febbraro vio en la llegada a la Luna la oportunidad de proponer una fecha universal para homenajear la amistad.

Envió cerca de 1.000 cartas a distintos países, recibiendo más de 700 respuestas favorables, lo que consolidó la idea en el país y la proyectó internacionalmente.

Ernesto Febbraro
Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo y docente nacido en Buenos Aires, impulsó el Día del Amigo en el país

Febbraro explicó en diversas entrevistas que consideró el alunizaje como “un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo”.

A lo largo de su vida, promovió la celebración y defendió el valor de la amistad como base para la paz y la cooperación social. Su nombre permanece ligado a la fecha, y cada año distintas instituciones recuerdan su aporte a la cultura argentina.

5 frases para enviar por WhatsApp en el Día del Amigo

El desarrollo de la tecnología y la popularidad de la mensajería instantánea han dado lugar a una nueva forma de celebrar el Día del Amigo. Enviar frases por WhatsApp es una forma de celebrar el Día del Amigo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde la década de 1970, el Día del Amigo se consolidó en Argentina con reuniones, mensajes y gestos entre amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son cinco frases para compartir el 20 de julio:

  1. “Gracias por estar siempre, en los buenos y malos momentos. Tu amistad es un regalo en mi vida.”
  2. “Un amigo verdadero es quien llega cuando todos se han ido. Feliz Día del Amigo.”
  3. “La distancia no impide que la amistad siga creciendo. Hoy más que nunca, celebro tenerte.”
  4. “La vida es mejor cuando se comparte con amigos como vos. Feliz día.”
  5. “La amistad no se trata de quién llegó primero, sino de quién nunca se fue. ¡Feliz Día del Amigo!”

El intercambio de mensajes y frases se ha vuelto parte de la jornada, acompañando los encuentros presenciales o virtuales. Estas palabras reflejan el afecto y la gratitud hacia quienes forman parte del día a día, recordando que la amistad se cultiva con gestos constantes.

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