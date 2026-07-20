Crimen y Justicia

Un accidente múltiple en el barrio Belgrano involucró a 3 autos y dejó 4 heridos: “Estábamos parados en el semáforo y nos chocó de atrás”

El siniestro tuvo lugar en avenida Crámer y Blanco Encalada. “Me arruinó”, dijo uno conductores afectados, que trabaja como remisero y recién estaba empezando su jornada laboral

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Accidente múltiple en el barrio Belgrano involucró a 3 autos y dejó 4 heridos: “Estabámos parados en el semáforo y nos chocó de atrás”

Cuatro personas resultaron heridas este lunes por la mañana en el barrio porteño de Belgrano tras un choque entre cuatro vehículos, en el cruce de la avenida Crámer y Blanco Encalada.

Tras el múltiple impacto, en el que se vieron involucrados en Renault Sandero, un Citroen C3, un Peugeot 308 y un Honda Fit, efectivos de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME acudieron al lugar para brindar asistencia a los ocupantes de los vehículos y evaluar las consecuencias del siniestro.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, tres conductores fueron asistidos tras el accidente: dos hombres y una mujer. Afortunadamente, ninguno presentaba heridas de gravedad y todos se encontraban fuera de peligro.

Entre los involucrados, un joven de 23 años -que conducía el Peugeot- decidió rechazar la atención del SAME y optó por aguardar la llegada de profesionales de su cobertura médica privada para ser evaluado.

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Un Peugeot 208 embistió a dos vehículos que estaba parados en el semáforo
Un Peugeot 208 embistió a dos vehículos que estaba parados en el semáforo

Como consecuencia del operativo, se dispuso un corte sobre la avenida Cramer en sentido norte, en dirección hacia la avenida Monroe, lo que generó demoras para los automovilistas que circulaban por la zona durante la mañana.

Las autoridades recomendaron utilizar caminos alternativos mientras continuaban las tareas de asistencia, peritajes y remoción de los vehículos involucrados.

“Me arruinó la vida”, dijo a América TV Miguel Ernesto Renda, conductor de un Citroën C3 rojo que quedó seriamente dañado tras el impacto.

Visiblemente afectado y al borde de las lágrimas, el hombre relató que se encontraba detenido en el semáforo cuando se produjo la colisión. “Apareció el individuo este y nos chocó a mí y a la señora (que conducía el Renault). Me me rompió todo el auto que uso para trabajar”, expresó. Tras el impactó, el Sandero embistió al Honda que se encontraba estacionado.

El video muestra la escena del accidente vehicular múltiple. Se observan a 4 vehículos con daños significativos, incluyendo al Peugeot 308 blanco que causó el accidente

Miguel contó que es remisero y que había iniciado su jornada laboral apenas unas horas antes del accidente. “Había salido de mi casa a las 5.45 y estaba yendo a tomar un café a la estación de servicio porque a las 7 tenía que ir a buscar a mi primera pasajera”, remarcó.

La preocupación del conductor no estaba centrada únicamente en los daños materiales. Su principal angustia era que el vehículo representaba su única fuente de ingresos.

Yo era chofer de la línea 181, donde trabajé 35 años, y en ese tiempo nunca tuve un choque; apenas raspones. El 31 de mayo tuve franco y el 1 de junio presenté la renuncia. Estoy esperando que salga mi jubilación”, relató.

El hombre explicó que el automóvil aún estaba siendo financiado y que precisamente ese día debía abonar una de las cuotas. “Yo el auto lo estoy pagando. Hoy tenía la plata para pagar la segunda cuota y ahora por dos o tres meses no voy a trabajar”, lamentó.

Detrás de la pérdida material también aparece una historia personal marcada por los sacrificios y los planes de reunificación familiar. Miguel contó que su esposa vive actualmente en Paraguay junto a la hija de ambos, una niña de siete años. “Quería terminar de pagar el auto para irme a vivir con ellos allá”, explicó.

Actualmente vive solo en Buenos Aires y alquila una vivienda, por lo que la imposibilidad de trabajar durante varios meses lo deja en una situación especialmente compleja. “Acá estoy solo. No tengo la plata para pagar y para volver a trabajar. A mí me arruina”, insistió.

Aunque las causas del accidente todavía son materia de investigación, Miguel sostuvo que el automovilista que habría originado la cadena de impactos presentaba signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.

“Estaba reduro, refalopeado, reborracho. Estaba con una banderita de Argentina. No se bajó porque si se bajaba lo arruinaba”, aseguró.

Precisamente, durante las primeras horas de la mañana se esperaba la llegada de los peritos para completar las actuaciones y realizar los exámenes necesarios para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

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