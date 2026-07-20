Un Mundial con dos pasiones: Eva De Dominici mostró cómo su hijo vivió la final alentando a Argentina y España

La actriz compartió el momento en que su hijo Cairo, fruto de su relación con Eduardo Cruz, celebró a la vez a la Selección argentina y a la española desde el primer minuto (Instagram)

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó una huella imborrable en el ánimo de los hinchas argentinos, que anhelaban festejar una nueva consagración. Aunque el desenlace trajo tristeza y frustración, el aliento incondicional y el orgullo por el recorrido de la Selección siguieron firmes tanto en el estadio como a la distancia. Entre las tantas postales emotivas que dejó el partido, Eva De Dominici compartió con sus seguidores cómo vivió este momento único junto a su hijo Cairo, fruto de su relación con su expareja Eduardo Cruz, hermano de la reconocida actriz Penélope Cruz.

Al aire libre, Eva se mostró vestida con los colores de la Selección argentina, mientras su hijo lucía una gorra albiceleste y la camiseta de España, igual que su padre. “Cairito nació en Estados Unidos y es mitad argentino, mitad español”, escribió la actriz en la previa, dejando en claro que en su familia la pasión se vive por partida doble y sin grietas. “Hoy se celebra o se celebra… el pibito gana o gana”, agregó, reflejando el clima de alegría y expectativa que reinaba antes del inicio del partido.

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Momentos más tarde, al conocerse el resultado de la final, Eva relató la experiencia única que vivieron juntos: “Mi hijo se puso la camiseta de España y el gorro de Argentina porque así lo quiso y es libre de sentirse representado por los países que forman parte de su historia, de la forma que él elija”.

Cairo, el hijo de De Dominici y Cruz, luciendo los colores de ambos seleccionados

La actriz destacó el privilegio de su hijo, que pudo ver a las selecciones de ambos padres disputar una final del mundo en suelo norteamericano. “Tuvo la suerte de ver a los países de sus papás jugar una final del mundo en EE. UU., el país donde nació. Momento único y lleno de felicidad”, expresó, poniendo el foco en la emoción y la alegría familiar más allá del resultado deportivo.

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Como buena argentina, la actriz no ocultó su desahogo tras la derrota. “Sí, lloré y pute... como buena argentina porque no ganamos y tenía muchísima ilusión. Pero también estoy feliz por mi hijo y su familia española”, confesó. El texto resume el vaivén de emociones que vivieron millones de hinchas: la ilusión, la bronca y, finalmente, la capacidad de reconocer el valor del recorrido y la importancia de compartir el momento con seres queridos.

En su mensaje final, De Dominici agradeció a la Selección argentina por el esfuerzo y felicitó a sus amigos españoles por el título: “Gracias Argentinaaaa por siempre darlo todo y felicidades a todos mis amigos españoles por la copa”. El posteo, acompañado de una imagen tomada desde la tribuna con vista al campo de juego y el estadio repleto, combina la emoción futbolera con la celebración de los vínculos familiares y la multiculturalidad.

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Eva De Dominici y Eduardo Cruz, con quien finalizó su relación luego de ocho años juntos y un hijo en común (Instagram)

Cabe recordar que Eva dio a luz a su hijo en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2019. Fruto de su relación con el hermano de Penélope Cruz, con quien terminó su relación de ocho años a fines de 2025. La pareja inició su historia en 2018 en Los Ángeles y, un año más tarde, nació su hijo Cairo, quien se convirtió en el centro de su vida familiar. Mientras la actriz consolidaba su carrera en Hollywood, con participaciones junto a figuras como Bruce Willis y Pedro Pascal, Cruz, productor musical y hermano de Penélope, se mantuvo vinculado al mundo artístico desde la producción y la música. A pesar de la exposición mediática de ambos, la pareja eligió resguardar su intimidad, hasta que los rumores de crisis comenzaron a ganar fuerza a finales de 2024.

En ese marco, la historia de Eva y Cairo dejó un reflejo de las nuevas realidades que atraviesan a tantas familias alrededor del mundo: hijos de padres de diferentes nacionalidades, criados en otros países, que viven el fútbol y las grandes finales desde un lugar único, donde las banderas no separan sino que unen. La posibilidad de celebrar y acompañar, de respetar la identidad de cada uno y de compartir la pasión sin rivalidades, se convierte en la verdadera victoria, más allá del resultado.

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