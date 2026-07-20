Final de leyendas, inicio de nuevos imperios: las figuras que se adueñan del fútbol del show business

El Mundial 2026 confirma el cambio de era tras la salida de Messi y Ronaldo, con la nueva camada que se impone por rendimiento y empuje en el negocio digital (REUTERS)

El Mundial 2026 evidenció un recambio generacional en el fútbol internacional. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Lamine Yamal se posicionan como los principales aspirantes a liderar una etapa definida por la influencia mediática, la popularidad en redes sociales y contratos publicitarios en millones de dólares. La despedida de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo del torneo más importante aceleró la transición hacia un modelo donde el espectáculo y el alcance digital definen el negocio.

Según la revista Forbes Argentina, la Copa Mundial realizada en Estados Unidos, México y Canadá reunió a más de seis millones de espectadores en los estadios, una cifra récord que reflejó el atractivo del certamen. En este contexto, la mirada global se concentró en los jóvenes talentos que buscan consolidarse como nuevos referentes, tanto en el campo de juego como en el universo digital.

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Mbappé: la consolidación de un líder global

El francés Kylian Mbappé llegó a este Mundial como uno de los nombres más reconocidos. A los 27 años, llevó la cinta de capitán de la selección de Francia, alcanzó las semifinales y finalizó en la cuarta posición del certamen, tras caer con Inglaterra.

Su desempeño, consolidó su estatus como figura central del fútbol moderno. Según Forbes, el delantero figura en el puesto 12 de los deportistas mejor pagos del planeta, con ingresos estimados en USD 70 millones por contratos deportivos y USD 25 millones por acuerdos comerciales.

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La Copa del Mundo potencia a Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Lamine Yamal como referentes del fútbol global (REUTERS/Carlos Barria)

El delantero del Real Madrid se mantiene como uno de los atletas más cotizados de la industria del deporte. Su imagen, asociada históricamente a los pósteres de Cristiano Ronaldo que decoraban su infancia, representa el nuevo ideal de futbolista-estrella global, capaz de atraer inversiones y audiencias en múltiples continentes.

Haaland y Bellingham: la irrupción de nuevas potencias

Erling Haaland, delantero noruego de 25 años, debutó en una Copa del Mundo luego de liderar a Noruega a una histórica clasificación, la primera desde 1998. De acuerdo con la revista, el centrodelantero ocupa el puesto 19 entre los atletas mejor pagos, con ganancias que rondaron los USD 80 millones el año pasado.

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Su presencia en el Mundial no solo se midió en goles —siete en total—, sino también en impacto digital: sumó 20 millones de seguidores en Instagram a lo largo del torneo y se convirtió en tendencia global por su imagen, comparada reiteradamente con la de un vikingo.

El mediocampista marcó siete tantos, condujo a su selección hasta las semifinales y cerró el torneo tercero (REUTERS/Paul Childs)

El recorrido de Haaland terminó en cuartos de final, tras caer ante Inglaterra. En ese equipo, Jude Bellingham se destacó como líder indiscutible. El mediocampista, de 23 años, condujo a su selección hasta las semifinales, marcó siete goles y recibió homenajes de los hinchas con la canción “Hey Jude” de The Beatles.

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Aunque Forbes no lo ubicó entre los 50 atletas mejor pagos de 2026, sí lo incluyó en el noveno puesto de los futbolistas con mayores ingresos de 2025, con USD 44 millones. Terminó el certamen en el tercer puesto, fue el máximo goleador de su país y el mediocampista más productivo del torneo.

Lamine Yamal: presente y futuro del fútbol español

El español Lamine Yamal, de 19 años, irrumpe como la gran revelación del ciclo mundialista. Apodado la “estrella” de su generación, ya suma 49 goles con el FC Barcelona y fue pieza clave en la obtención de la Eurocopa 2024 para España. A los 16 años, durante ese torneo continental, recibió el reconocimiento al mejor jugador joven, lo que potenció su perfil mediático.

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Con 19 años, el talento del FC Barcelona refuerza su perfil tras la Eurocopa 2024 y se instala entre los mejor remunerados (Reuters/Vincent Carchietta)

Forbes ubicó a Yamal en el décimo lugar entre los futbolistas mejor remunerados de 2025, con ingresos superiores a USD 43 millones. Lo que circuló en redes sociales y medios internacionales señala que, cuando era bebé, fue fotografiado junto a Lionel Messi en el marco de una campaña benéfica, un encuentro que años más tarde tuvo un giro inesperado: ambos se enfrentaron en la final del Mundial en Nueva Jersey, con el argentino a punto de cerrar su carrera y el español en pleno auge.

La transición generacional avanza, y los contratos publicitarios, la influencia digital y la capacidad de movilizar audiencias globales afianzan el liderazgo de esta nueva camada. Según Forbes, el fútbol del show business ya cuenta con sus protagonistas definidos para la próxima década.

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