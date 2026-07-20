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“Yo les avisé”: el desafiante mensaje de Arturo Vidal tras vaticinar el título de España ante Argentina en la Copa del Mundo

El mediocampista chileno sacó a relucir todos sus aciertos durante el Mundial 2026

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El video muestra al futbolista Arturo Vidal en diferentes momentos y ubicaciones, realizando predicciones sobre un torneo de fútbol. Se le observa interactuando en una videollamada con Sergio Agüero y analizando un cuadro de eliminatorias con banderas nacionales. Las fechas en pantalla indican un seguimiento de sus pronósticos a lo largo del tiempo. Las imágenes presentan a Vidal en un entorno exterior, frente a un fondo urbano y en un espacio interior con camisetas de fútbol.

El futbolista chileno Arturo Vidal se convirtió en protagonista fuera de la cancha al difundir un video en el que repasa sus predicciones acertadas durante el Mundial, culminando con la victoria de España sobre Argentina por 1-0 en la final. El contenido, publicado en su cuenta de Instagram, recopila los momentos en los que anticipó resultados y muestra cómo su pronóstico sobre la nueva campeona mundial se cumplió con precisión.

El video comienza con una escena en la que Vidal anuncia sin titubeos el título para España y aparece la frase “Yo les avisé” en pantalla. Luego, el ex jugador adopta el popular meme “Thug Life”, en el que unas gafas oscuras se deslizan sobre su rostro, remarcando el tono desafiante y festivo de la publicación.

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La selección española se impuso a Argentina por la mínima diferencia en la final del torneo, resultado que validó las afirmaciones del mediocampista. El contenido audiovisual, que rápidamente obtuvo amplia repercusión, incluye fragmentos de distintas etapas del certamen en las que Vidal compartió públicamente sus análisis y apuestas.

Uno de los pasajes destacados del video corresponde al 27 de mayo, cuando Arturo Vidal sostuvo en diálogo con Gary Medel que, a su juicio, la Copa del Mundo tenía dos candidatos principales: España y Argentina. En ese intercambio, remarcó: “España va a ser la campeona del mundo”. El archivo muestra a ambos futbolistas conversando sobre los posibles desenlaces del torneo y la seguridad con la que Vidal sostenía su postura.

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Hombre con barba y cresta, gafas pixeladas, sostiene micrófono y teléfono, apunta al frente. Texto "YO LES AVISÉ". Bandera de España en primer plano
Arturo Vidal predijo que España ganaría la Copa del Mundo

A medida que transcurre el video, se suceden secuencias en las que el ex jugador de la selección chilena anticipaba el desenlace de diversos partidos de la Copa del Mundo. Entre las predicciones más comentadas figura la eliminación de Francia en semifinales, otro de los aciertos que motivaron la recopilación celebratoria del chileno.

Durante el desarrollo del Mundial, Arturo Vidal utilizó distintos espacios y plataformas para compartir sus opiniones sobre el nivel y las posibilidades de los equipos favoritos. Sus intervenciones, muchas veces polémicas o desafiantes, generaron debate tanto entre fanáticos como en la prensa especializada. En este contexto, el archivo difundido tras la final funciona como un resumen de su participación mediática a lo largo de la competición.

Anteriormente, Desde la concentración de Colo Colo, Arturo Vidal ya había llamado la atención tras acertar su pronóstico sobre la semifinal, anticipando la victoria de España sobre Francia. El mediocampista expresó en redes: “Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo. Les avisé antes que España iba a pasar a Francia. El que más sabe de fútbol soy yo”, reafirmando su confianza en el equipo español antes incluso de los cuartos de final.

En sus análisis previos, Vidal había destacado a España como su principal favorito, señalando también el buen rendimiento de Bélgica y considerando a Inglaterra como candidato fuerte en el otro sector del cuadro. Si bien en un principio había puesto a Argentina como el otro finalista, tras algunos resultados sostuvo que la final sería entre dos europeos; aunque también reconoció la calidad del plantel argentino y la influencia de Lionel Messi en el equipo sudamericano.

El resultado de la final, con España alzando el trofeo tras vencer a Argentina, le permitió al volante reafirmar la seguridad que expresó desde el inicio del torneo. El video refuerza la imagen de Vidal como figura carismática y provocadora fuera del campo de juego.

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